Das große Krabbeln und ein legendäres Flugzeug. Lego startet im Herbst mit einem Nachbau der Concorde durch. Dazu gibts unter anderem eine kleine Insektensammlung sowie Nachschub für Star-Wars- und Potter-Fans. Die Lego Neuheiten im September.

Lego-Neuheiten September 2023: Überblick

Gleich zwei Lego Flugzeuge landen im September 2023 in den Läden. Auf die legendäre Concorde, die als Icons-Set ab dem 7. September verkauft wird, haben viele Fans schon lange gewartet. Aus mehr als 2000 Teilen baut man das über einen Meter lange Überschallflugzeug. Zum halben Preis bekommen kleinere Flugkapitäne im September ein neues Lego City Passagierflugzeug. Abheben kann man zum Herbstanfang zudem mit dem Star Wars Gunship der Corusant Wachen oder Ahsokas Tanos T-6 Jedi Shuttle. Wer lieber am Boden und im Hier und jetzt bleiben möchte, findet vielleicht am neuen Lego Ideas Set Gefallen. Die Insektensammlung besteht aus drei Krabbeltieren, die den lebenden Originalen erstaunlich real nachempfunden wurden. Auch die Fans von Lego Marvel und Lego Disney gehen im September nicht leer aus: Eine baubare Kamera als Hommage an Walt Disney gehört ebenso zu den Monats-Highlights wie die Marvel Minifiguren Serie 2, die erstmals nicht mehr in den beliebten Polybags, sondern in kleinen Pappschachteln verkauft wird. Ärgerlich für alle, die sich die Minifiguren-Serien bisher immer "erfummelt" haben. Das ist nun nicht mehr möglich. Und weil der 1. Dezember so gut wie vor der Tür steht, sind auch die Lego City, Marvel, Star Wars und Friends Adventskalender bereits erhältlich. Die Lego Neuheiten im September.

Lego-Neuheiten September 2023: Unsere Top 7

Set Release UVP Bester Preis (inkl. Versand) Lego Icons Concorde 7.9.2023 199,99 Euro lego.com (exklusiv) Lego Ideas Die Insektensammlung 7.9.2023 79,99 Euro lego.com Lego Harry Potter Hogwarts mit Schlossgelände 09/2023 169,99 Euro steinehelden.de Lego Marvel Minifigurenserie Teil 2 09/2023 3,99 Euro lego.com Lego Disney Kamera - Hommage an Walt Disney 09/2023 99,99 Euro galaxus.de Lego Star Wars New Republic E-Wing vs. Shin Hatis Starfighter 09/2023 104,99 Euro proshop.de Lego City Passagierflugzeug 09/2023 99,99 Euro steinehelden.de

Die folgende Liste enthält alle aktuell bekannten und offiziell vorgestellten Lego Neuheiten 2023 aus den Themenwelten City, Technic, Star Wars, Icons, Marvel und einigen mehr. Die Listen werden laufend aktualisiert, erfüllen aber nicht den Anspruch der Vollständigkeit.

Neuheiten Lego Stars Wars

Set-Nummer Name UVP Bester Preis (inkl. Versand) 75366 Star Wars Adventskalender 2023 37,99 Euro galaxus.de 75357 Ghost & Phantom II 169,99 Euro amazon.de 75362 Ahsoka Tanos T-6 Jedi Shuttle 74,99 Euro amazon.de 75354 Gunship der Coruscant Wachen 149,99 Euro lego.com 75371 Chewbacca 209,99 Euro galaxus.de 75359 Ahsokas Clone Trooper der 332. Kompanie (Battle Pack) 20,99 Euro alternate.de 75360 Yodas Jedi Starfighter 34,99 Euro alternate.de 75361 Spinnenpanzer 52,99 Euro proshop.de 75363 N-1 Starfighter des Mandalorianers (Microfighter) 15,99 Euro alternate.de 75365 Rebellenbasis auf Yavin 4 169,99 Euro proshop.de 75368 Darth Vader Mech 15,99 Euro alternate.de 75369 Boba Fett Mech 15,99 Euro alternate.de 75370 Sturmtruppler Mech 15,99 Euro alternate.de

Neuheiten Lego Technic

Set-Nummer Name UVP Bester Preis (inkl. Versand) 42146 Liebherr LR 13000 Raupenkran 679,99 Euro lego.de 42159 Yamaha MT-10 SP 229,99 Euro alternate.de 42160 Audi RS Q e-tron 169,99 Euro proshop.de 42161 Lamborghini Huracán Tecnica 52,99 Euro alternate.de

Beliebte Sets und Neuheiten vergriffen – was nun?

18 LEGO Stores gibt es aktuell in Deutschland. Der letzte und nun größte Shop öffnete Anfang Oktober 2022 in der Münchner Innenstadt seine Pforten. Trotzdem durchkämmen große und kleine Spielefans Tag für Tag die Onlineshops der großen Ketten. Doch dort sind die beliebtesten Sets nicht selten binnen Tagen vergriffen und manch Fan schwer enttäuscht. Kleines Trostpflaster: Ein Lego Gutschein, mit dem das Set der Träume beim nächsten Einkauf einige Euro günstiger wird oder es den Versand umsonst dazu gibt.

Neuheiten Lego City

Set-Nummer Name UVP Bester Preis (inkl. Versand) 60367 Passagierflugzeug 99,99 Euro steinehelden.de 60395 Rennfahrzeuge Kombiset 29,99 Euro lego.com 60396 Tuning Rennautos 29,99 Euro lego.com 60397 Monstertruck Kombiset 29,99 Euro lego.com

Neuheiten Lego Marvel

Set-Nummer Name UVP Bester Preis (inkl. Versand) 71039 Marvel Minifiguren Serie 2 3,99 Euro/Figur lego.com 76267 Marvel Adventskalender 2023 37,99 Euro proshop.de 76249 Venomized Groot 52,99 Euro otto.de 76250 Wolverines Adamantium-Klaue 74,99 Euro lego.de 76262 Captain Americas Schild 209,99 Euro proshop.de 76263 Iron Man Hulkbuster vs. Thanos 26,99 Euro alternate.de 76266 Endgame - Letztes Kräftmessen 104,99 Euro lego.de

Neuheiten Lego Icons

Set-Nummer Name UVP Bester Preis (inkl. Versand) 10318 Concorde 199,99 Euro lego.com (exklusiv) 10315 Garten der Stille 104,99 Euro proshop.de 10321 Corvette 149,99 Euro lego.de

Neuheiten Lego Batman

Set-Nummer Name UVP Bester Preis (inkl. Versand) 76224 Batmobile Batman verfolgt den Joker 47,99 Euro alternate.de 76264 Verfolgungsjagd im Batmobile: Batman vs. Joker 26,99 Euro alternate.de 76265 Batwing: Batman vs. Joker 37,99 Euro alternate.de

Neuheiten Lego Creator

Set-Nummer Name UVP Bester Preis (inkl. Versand) 31141 Hauptstraße 139,99 Euro alternate.de 31142 Weltraum-Achterbahn 104,99 Euro galaxus.de 31144 Exotischer pinkfarbener Papagei 24,99 Euro proshop.de

Neuheiten Lego DREAMZzz

Set-Nummer Name UVP Bester Preis (inkl. Versand) 40657 Traumdorf 29,99 Euro lego.de 71453 Izzie und ihr Hase Bunchu 20,99 Euro lego.de 71454 Mateo und Roboter Z-Blob 20,99 Euro lego.de 71455 Der Albwärter 37,99 Euro lego.de 71456 Mrs. Castillos Schildkrötenbus 47,99 Euro lego.de 71457 Pegasus 52,99 Euro lego.de 71458 Krokodilauto 62,99 Euro lego.de 71459 Stall der Traumwesen 84,99 Euro lego.de 71460 Der Weltraumbus von Mr. Oz 99,99 Euro lego.de 71461 Fantastisches Baumhaus 104,99 Euro 71469 Albtraum-Haischiff 139,99 Euro

