Die Download-Charts beim Onlineshopping-Riesen Amazon sind in Großbritannien gespickt mit allerlei klangvollen Namen aus dem Musikbusiness. Harry Styles steht dort auf Platz acht, ein Song von Rapper Stormzy und Ed Sheeran auf Platz sechs. In der Adventszeit arbeiten sich auch "All I Want For Christmas Is You" von Mariah Carey und das unvermeidliche "Last Christmas" wieder nach vorne. Ganz oben in der Liste steht aber ein Name, den auch Kenner mit dem ausgefallensten Musikgeschmack wohl noch nie zuvor gehört haben: Lyra Cole belegt mit ihrem Song "When A Child Is Born" Platz eins.

Das wäre für einen absoluten Newcomer schon eine besondere Geschichte, doch an Lyra Cole ist noch einiges mehr außergewöhnlich. Die Chartstürmerin ist nämlich gerade einmal sechs Jahre alt. Ihre Interpretation des Weihnachtsklassikers ist im Moment der Song, den die meisten Briten auf Amazon herunterladen – zum Preis von 99 Pence.

Lyra Cole überlebte als Baby einen Hirntumor

Da kommt einiges an Geld zusammen für ein kleines Mädchen. Der Erlös ihres Charterfolgs geht allerdings nicht ins Sparschwein. Die Sechsjährige aus der Grafschaft Somerset im Südwesten Englands lässt das Geld einem guten Zweck zukommen: der Krebsforschung. Dazu hat Lyra einen ganz persönlichen Bezug – sie selbst überlebte als kleines Baby einen Gehirntumor.

Im Alter von fünf Monaten wurde der Krebs bei ihr festgestellt. Der Tumor sei so groß wie eine Orange gewesen, berichteten Lyras Eltern. "In unseren schlimmsten Träumen hätten wir uns das nicht vorstellen können", sagte ihr Vater, der auf der Website der Forschungsorganisation, für die Lyra Geld sammelt, ihre Geschichte ausführlich erzählt hat. Nachdem die Diagnose klar war, wurde der Tumor in einer elf Stunden langen Operation entfernt. Dass der Tumor zurückkehrt, ist nach Ansicht der Ärzte unwahrscheinlich.

Charterfolg für die Krebsforschung

Jetzt will Lyra mit ihrer Gesangskarriere dazu beitragen, dass noch mehr Menschen mit der gleichen Krankheit richtig behandelt werden und Wissenschaftler neue Methoden zur Krebsbekämpfung entwickeln können. Und die Adventszeit ist dafür genau richtig. "Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir etwas zurückgeben wollen", sagte ihre Mutter der BBC.

Zunächst veröffentlichte Lyra, die seit einigen Jahren in einer Kindertheatergruppe mitspielt, ihren Song auf Youtube, dann durfte sie die Coverversion in einem Studio in London aufnehmen. Schon jetzt wird ihr eine große Musikkarriere vorhergesagt.

Quellen: Lyra Cole auf Youtube / Amazon / BBC / "Bristol Post" / Brain Tumour Research