Bei schönstem Badewetter springen am Sonntag zwei Männer in einen Baggersee in Bayern, obwohl sie beide nicht schwimmen können. Sie kämpfen um ihr Leben und werden dabei von einem Kind gesehen. Die Neunjährige ruft sofort Hilfe herbei und rettet ihnen damit das Leben.

An einem der Hamlarer Baggerseen im bayrischen Landkreis Donau-Ries, die am vergangenen Wochenende wegen des herrlichen Sommerwetters gut besucht waren, schätzten zwei Männer ihre Leistung falsch ein. Die beiden Nichtschwimmer sprangen in einen Baggersee und waren nicht dazu in der Lage, wieder an Land zu kommen.

Sie haben es der neunjährigen Johanna zu verdanken, dass sie ihr leichtsinniges Experiment überlebt haben. Denn das Mädchen bemerkte beim Spielen mit seinem Bruder und anderen Kindern, dass die beiden Männer sich in einer echten Notlage befanden.

Die Schülerin, die selbst ein aktives Mitglied bei der Wasserwacht Bäumenheim ist und bereits über erste Grundkenntnisse im Rettungsschwimmen verfügt, alarmierte ohne zu zögern die Rettungsschwimmer an der nahegelegenen Wachstation der Wasserwacht. "Rund 25 Personen in nächster Umgebung haben es nicht erkannt, es war kein Hilferuf oder lautes Planschen zu hören! Johanna war die Einzige, die den geräuschlosen Überlebenskampf registrierte. Die anderen Badegäste übersahen die lebensgefährliche Situation", berichtet die Wassserwacht auf ihrer Facebook-Seite. Die herbeigeeilten Rettungskräfte konnten jedoch zunächst aufgrund des stark aufgewühlten Wassers nichts erkennen.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Facebook integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Männer ertrinken fast in See – Retter schildern dramatische Situation

"Es war schon niemand mehr an der Wasseroberfläche zu sehen", schreiben die Wasserretter weiter. "Erst bei genauerem Hinsehen erkannten die Einsatzkräfte zwei Arme der untergegangenen Person." Was jedoch zuvor niemand geahnt hatte, war, dass es sich um gleich zwei Menschen handelte, die es zu retten galt. Offenbar hatte der eine Mann versucht, den anderen zu retten und war dabei mit ihm untergegangen. Beide waren bei ihrer Bergung jedoch noch bei Bewusstsein, sie wurden auf die Wachstation transportiert. Einer von beiden musste anschließend zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden.

"Pack die Badehose ein" Kopfüber ins Wasser: Das sind Deutschlands schönste Badestellen 1 von 11 Zurück Weiter Zurück Weiter Bild 1 von 11 der Fotostrecke zum Klicken:

Schmale Luzin in Mecklenburg-Vorpommern: Wo sich Otter und Adler wohlfühlen

Der Naturpark Feldberger Seenlandschaft liegt im Südosten des Bundeslandes: Bei der Schmalen Luzin handelt es sich um einen sogenannten Rinnsee, also eine ehemalige Rinne für Schmelzwasser. Das erklärt sein ungewöhnliches Aussehen: Der See ist sehr lang, schmal und tief. Ein weiteres Merkmal des Sees ist die handbetriebene Fähre, die den Ort Feldberg mit dem Ortsteil Hullerbusch verbindet Drei Badestellen gibt es: eine am Nordufer, den FKK-Strand am Westufer sowie die Badestelle im Ort Carwitz. Mehr

Der Vorfall ereignete sich laut Wasserwacht Bäumenheim nur einen Meter neben dem rettenden Steg, berichtet der BR. Dass keinem der zahlreichen anderen Badegäste der Unfall aufgefallen war, liegt laut dem Wasserwacht-Vorsitzenden Michael Haller daran, dass viele Menschen in höchster Not nicht um Hilfe rufen können, sondern mit dem Überlebenskampf beschäftigt sind. Haller war am Sonntag war selbst vor Ort und kennt diese Art des "Stillen Ertrinkens".

Die Einsatzkräfte der Wasserwacht bedankten sich bei der jungen Lebensretterin. Johanna bekam von einer Notärztin zur Belohnung einen Lolli – und ihre Eltern spendierten ihr noch ein großes Eis.

Quellen:BR24, Facebook Wasserwacht