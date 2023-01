Sehen Sie im Video: Diese Frau bringt mit Kleinkind-Parodie nicht nur Eltern zum Lachen.













Vor allem Eltern lieben den Content von Model und Influencerin Louise Boyce.





Die Britin ist Mutter von drei Kindern und parodiert auf ihrem Instagram-Account mamastillgotit ihre dreijährige Tochter auf unnachahmliche Weise.





Dabei nimmt sie unter anderem Feiertage zum Anlass – wie hier etwa Weihnachten:









„Mami.“ – „Was ist los?“

„Ist es schon Weihnachten?“

„Was ist das?“

„Es ist 2 Uhr morgens.“

„Hast du deinen Adventskalender geöffnet?

„Nein.“

„Ist es schon Weihnachten?“

„Hast du die ganze Schokolade gegessen?“

„Ja.“





Es gelingt Louise vor allem die scheinbar alltäglichen Momente der Kindererziehung einzufangen und anhand vom kleinhändigen „Bernie“ lustig darzustellen.





Denn welcher Elternteil kennt es nicht?





Die schwierige Wahl des richtigen Buches beim abendlichen Vorlesen,





oder ein Kleinkind, das Seifenblasen unbedingt selbst machen will,





oder aber das mäkelige Verhalten eines Dreijährigen beim Essen.





Louise Boyce startete 1995 eine Modelkarriere, die sie nach wenigen Jahren und einer Essstörung unterbrach. 2001 trat sie als Plus Size Model wieder vorsichtig in die Branche ein. Als sie dann Kinder bekam, sagte ihr ihr damaliger Agent, dass ihre Karriere nun endgültig vorbei sei.

Daher startete die witzige Britin ihren Instagram-Account „Mama Still Got it“ – zu deutsch: „Mama hat’s immer noch drauf“. Damit will sie Frauen, und vor allem Mütter, daran erinnern, dass sie ein Recht darauf haben – unabhängig von Alter, Beruf und Lebensentscheidungen – sich schön und wohl in ihrer Haut zu fühlen. So geht es auf ihrem Account auch um Fashion- und Beautythemen.

Im Frühjahr 2023 bringt Louise zudem ein Buch heraus, in dem sie über die Höhen und Tiefen des Elternseins berichtet. Sollte es nur halb so lustig wie ihre Reels auf Instagram sein, darf man gespannt sein.

Mehr