von Anna Scheibe Für Kinder gibt es kein schlechtes Wetter: Ob es regnet oder stürmt, hat keinen Einfluss auf den natürlichen Bewegungsdrang der kleinen Racker. Damit sie auch an nassen Tagen beim Spielen im Freien trocken bleiben, haben sich Matschhosen bewährt.

Im Sandkasten spielen, durch Pfützen flitzen, im Matsch buddeln: Kleine Kinder finden selbst bei Schmuddelwetter großen Gefallen am Spielplatz. Damit ihre Kleidung auch bei Regen trocken bleibt und sie sich an kalten Tagen nicht verkühlen, sind Matschhosen der ideale Begleiter: Sie sind wind- und wasserfest, widerstandsfähig und wärmend (sofern Sie sich für eine gefütterte Variante entscheiden). Besonders praktisch sind vor allem die integrierten Hosenträger und Gummistege, die unter den Füßen befestigt werden – dadurch verrutschen sie beim Spielen nicht. Worauf Sie beim Kauf sonst noch achten sollten, wird im Folgenden zusammengefasst.

Das sind die wichtigsten Kaufkriterien

Matschhosen

Achten Sie darauf, dass die Materialien wasserdicht (ab einer Wassersäule von 1500 mm, sonst gilt der Schutz nur kurzweilig) und die Nähte fest verschweißt sind – nur so können Sie sicher sein, dass die normale Kleidung Ihres Kindes selbst bei Wind und Regen trocken bleibt.

Laut Ökotest sind viele Matschhosen für Kinder mit Schadstoffen belastet. Um sicherzugehen, dass Hersteller bei der Imprägnierung kein PFC verwenden, sollten Sie auf eine " Oeko-Tex-Standard 100

Zu guter Letzt können Sie beim Kauf noch darauf achten, ob die Matschhosen für Kinder waschmaschinenfest sind – um sie hin und wieder gründlich zu reinigen. Durch den regelmäßigen Einsatz kann das Material stark verschmutzen und sollte daher gewaschen werden können.

Matschhosen für Kinder im Vergleich

1. Sterntaler

Die Matschhose von Sterntaler ist wasserdicht (mit verschweißten Nähten) und waschbar. Die Träger können verstellt und die Weite über integrierte Druckknöpfe reguliert werden. An den Knien und am Po ist das Material verstärkt, damit es sich nicht so schnell abnutzt. Für mehr Sichtbarkeit im Dunkeln sorgen die Reflektorstreifen. Hier gibt es das Modell.

2. Quechua

Die Matschhose von Quechua ist wasserdicht (2000 mm Wassersäule) und – laut Hersteller – frei von PFC. Die Nähte sind ebenfalls verschweißt, sodass Ihr Kind auch an nassen Tagen beim Spielen im Freien trocken bleibt. Der Knie- und Gesäßbereich ist auch hier verstärkt worden. Zudem finden sich Knöpfe an der Seite, um die Hose schneller an- und auszuziehen.

3. Lego

Die Matschhose von Lego Wear ist winddicht, atmungsaktiv und wasserdicht (5000 mm Wassersäule). Sie wurde aus Polyester hergestellt und besitzt verschweißte Nähte – zudem ist das Modell frei von Weichmachern und PVC. Durch die 3M Scotchlite-Reflektoren soll für eine bessere Sichtbarkeit im Dunkeln gesorgt werden. Hier gibt es das Modell.

4. Lupilu

Die Matschhose von Lidl hat verklebte Nähte und ist (laut Hersteller) nicht nur wind- und wasserdicht, sondern auch noch mit warmem Fleece gefüttert. Im Inneren findet sich ein Namenschild für den Kindergarten oder die Kita – zudem besitzt das Modell seitliche Druckknöpfe und reflektierende Details. Es kann somit in der Länge und in der Weite verstellt werden.

