von Anna Scheibe Hans Christian Andersen erfand 1837 das Märchen über "Die kleine Meerjungfrau". 1989 verfilmte Walt Disney die Geschichte und löste damit einen richtigen Hype um die Fabelwesen aus, die halb Mensch und halb Fisch sind. Noch heute wollen viele Kinder wie Arielle sein und mit einer Flosse im Wasser schwimmen.

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl Kinderserien, die sich mit Meerjungfrauen befassen: Neben der Disney eigenen Produktion "Arielle, die kleine Meerjungfrau" gibt es noch Formate wie "H2O – plötzlich Meerjungfrau" oder auch "Mako – Einfach Meerjungfrau". Da ist es kaum verwunderlich, warum so viele Kinder davon träumen, wie ihre Vorbilder zu sein. Dabei geht es in erster Linie um die Schwimmflosse, mit der Meerjungfrauen (nebenbei: bei Arielle gibt es auch Meerjungmänner) durchs Wasser gleiten. Aufgrund der hohen Nachfrage hat die Bademodenindustrie auf den Hype reagiert und spezielle Meerjungfrau-Flossen für Kinder (und Erwachsene) kreiert. Was das genau ist und was Eltern vor dem Kauf wissen sollten, fasst dieser Artikel zusammen.

Was ist eine Meerjungfrau-Flosse?

Wie könnte es auch anders sein: Das sogenannte "Mermaiding", ein inzwischen durchaus beliebter Tauch- und Schwimmsport, wurde in den USA erfunden – dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Um wie eine echte Meerjungfrau (oder ein Meerjungmann) durch das Wasser gleiten zu können, braucht man eine Mono-Flosse aus Latex oder Gummi, Silikon oder Neopren: Im Gegensatz zu gewöhnlichen Taucher-Flossen, von denen Sie für jeden Fuß eine benötigen, besteht diese nur aus einem Element. Dadurch ist es quasi unmöglich, mit einer Meerjungfrau-Flosse zu laufen. Dafür kann man die typischen Schwimmbewegungen im Wasser perfekt nachahmen. Um das Gesamtbild abzurunden und wie eine echte Wassernixe auszusehen, sind die Mono-Flossen in einen flexiblen Badestoff eingepackt. In Kombination mit einem Bikini-Oberteil, das in vielen Sets bereits enthalten ist, sieht Ihr Kind aus wie eine echte Meerjungfrau.

Sicherheitshinweis:

Ihr Kind sollte sicher schwimmen können, wenn es eine Meerjungfrau-Flosse tragen möchte. Nach dem Anziehen sind keine "normalen" Bewegungen im Wasser möglich, sodass vor allem Armarbeit und Körperspannung gefragt sind. Für unsichere Schwimmer kann das schnell zum Problem werden.

Kauftipps: Darauf sollten Eltern achten

Es gibt inzwischen eine große Auswahl an Meerjungfrau-Flossen für Kinder, die sich – je nach Hersteller – in puncto Größe und Farbe, Material und Design unterscheiden. Um das richtige Modell für Ihren Nachwuchs zu finden, können die folgenden Tipps helfen:

Die Größe: Orientieren Sie sich beim Kauf nicht nur an der aktuellen Körpergröße Ihres Kindes, das sich noch im Wachstum befindet. Soll die Meerjungfrau-Flosse mehr als eine Saison getragen werden, ist es ratsam, eine Nummer größer zu wählen. Achten Sie trotzdem darauf, dass diese gut und sicher am Körper sitzt (siehe Tabelle unten). Das Material: Die meisten Materialien sind waschmaschinenfest, da es sich um klassische Bademodenstoffe handelt. Es gibt aber durchaus Hersteller, deren Meerjungfrau-Flossen von Hand gereinigt werden müssen – daher ist es immer sinnvoll, vor dem Kauf darauf zu prüfen, aus welchen Materialien die Flosse gefertigt wurde.

Und noch ein Tipp:

Es gibt auch spezielle Mono-Flossen ohne Meerjungfrauen-Design, mit denen sich die typischen Schwimmbewegungen im Wasser nachahmen lassen.

Welche Größe ist die richtige für mein Kind?

Da nicht nur das Alter, sondern auch die Körpergröße von Kindern eine wichtige Rolle beim Kauf einer Meerjungfrau-Flosse spielt, soll Ihnen die folgende Tabelle als kleine Orientierungshilfe dienen:

Körpergröße Alter des Kindes empfohlene Größe der Flosse 1,10 m - 1,20 m 4 bis 6 Jahre max. 69 Zentimeter 1,20 m - 1,30 m 6 bis 8 Jahre max. 74 Zentimeter 1,30 m -1,40 m 8 bis 10 Jahre max. 79 Zentimeter

Und noch ein Tipp zum Anziehen:

Setzen Sie ihr Kind zuerst hin, um zu verhindern, dass die Flossenblätter einknicken. Anschließend kann die Meerjungfrau-Flosse wie eine Strumpfhose hochgezogen werden, bis sie richtig sitzt. Um sicherzugehen, sollten Sie kontrollieren, ob die Füße Ihres Kindes fest und sicher in der künstlichen Schwanzflosse stecken.

