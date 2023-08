Die warmen Temperaturen erweitern den Wohnraum ins Freie und so bieten Garten, Park und Wiesen Platz für gemeinsame Aktivitäten mit der Familie. Welches Outdoor-Spielzeug 2023 Spaß macht? Acht Ideen.

Sobald es im Frühling wärmer wird, verbringt man mehr Zeit draußen. Mehr Platz, frische Luft und Sonne laden dazu ein, alle Aktivitäten ins Freie zu verlagern. So auch gemeinsames Spielen und Zeit verbringen mit der ganzen Familie. Kreativen Zeitvertreib bietet Outdoor-Spielzeug. Welche acht Ideen Sie 2023 unbedingt ausprobieren sollten?

1. Pfeil und Bogen

Konzentration und Koordination erfordert das Spiel mit Pfeil und Bogen. Ebenso viel Spaß macht es aber auch und wer treffsicher auf die Scheibe schießt, ist sicherlich stolz.

2. Geschicklichkeitsspiel

Das Outdoor-Spiel "Stakk" erinnert an Boccia und Boule. Zwei Teams versuchen bei diesem Geschicklichkeitsspiel, ihre Würfel möglichst nah am Zielwürfel zu platzieren. Wer näher am Zielwürfel liegt, kann diesen in seinen Turm verbauen. Runde für Runde wächst der Turm, kann aber auch gestürzt werden.

3. Ballspiel

Zwei Spielende oder zwei Teams mit je zwei Playern treten bei Pitchball gegeneinander an. Mittelpunkt des Ballspiels ist das Netz in der Mitte. Der Ball wird per Hand auf das leicht elastische Netz geworfen und muss vom gegnerischen Team wieder auf das Netz zurückgebracht werden. Pro Spielzug darf der Ball bis zu drei Mal berührt werden. Wird das Netz verfehlt, bekommt das gegnerische Team einen Punkt.

4. Kindergrill

Den Erwachsenen nacheifern, das macht Kindern Freude. Zu spannend ist es, was die Eltern so machen. Mit diesem Grill für Kinder kann im Sommer parallel gegrillt werden. Mit dabei sind Accessoires wie ein Burger, eine Grillzange und Teller.

5. Dosenwurfspiel

Der Klassiker vom Jahrmarkt lässt sich ganz einfach auch im heimischen Garten spielen. Dieses Dosenwurfspiel hat dafür alles, was Sie brauchen: Dosen und Wurfsäckchen. Der zeitlose Klassiker eignet sich für Groß und Klein.

6. Holzpferd

Ein eigenes Pferd ist für Kinder oft ein großer Wunsch. Einen Anfang könnte dieses Holzpferd für den Garten sein. Es gibt auch Zubehör wie einen Sattel und Zügel. Dank der Rollen an den Füßen des holzigen Pferdes kann das Reittier leicht bewegt werden.

7. Ringwurfspiel

Treffsicherheit erfordert dieses Ringwurfspiel und erinnert dabei an eine Dartscheibe. Es ist innerhalb weniger Minuten einsatzbereit und das Spielprinzip schnell verständlich.

8. Abenteuerspielzelt

Ein eigenes Heim lässt Kinderaugen leuchten, zu viel Spaß macht es, sich in Gartenhaus oder Abenteuerspielzeit gemütlich einzurichten. Der Spieltunnel verbindet beide Zelte miteinander und bietet viel Platz für Geschwisterkinder oder den Besuch von Freunden.

