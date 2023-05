von Anna Scheibe Der Sommer ist auch in Deutschland angekommen: Die Temperaturen halten sich auf einem hohen Niveau und sorgen vielerorts für tropische Verhältnisse. Da kommt eine Abkühlung im heimischen Freibad, am örtlichen Badesee oder im eigenen Gartenpool genau richtig.

Lange hat er auf sich warten lassen, der Sommer: Mit den steigenden Temperaturen stoßen viele Freibäder und Badeseen an ihre Grenzen. Und auch die Strände rund um Nord- und Ostsee sind durch den enormen Besucheransturm an heißen Tagen völlig überlastet. Da kann sich jeder glücklich schätzen, der einen privaten Pool vor der Nase hat. Sei es im Urlaub am Hotel, im Garten oder auf der heimischen Terrasse. Um den Spaßfaktor im kühlen Nass zu erhöhen, benötigen Sie nur noch das passende Poolspielzeug. Im Folgenden werden zehn Wasser-Gadgets (für Groß und Klein) vorgestellt, die praktisch und kreativ zugleich sind.

Aufblasbarer Flamingo

Sie sind ein absolutes Trend-Symbol des Sommers: Flamingos erfreuen sich schon seit Jahren einer großen Beliebtheit. Auf Kleidung gedruckt, an Taschen genäht und auf Schuhe gestickt sieht man die rosafarbenen Tiere überall – sogar als Poolspielzeug in Form eines aufgeblasenen Reittiers, das Kinder wie Erwachsene gleichermaßen über das Wasser trägt. Hier bekommen Sie den Flamingo.

Pool-Volleyball-Spiel

Affiliate Link -32% Pool Volleybal - Aufblasbares Wasserballspiel Jetzt shoppen 13,50 € 19,90 €

Strand-Volleyball ist im Sommer ein beliebtes Spiel, allerdings ist das Baggern und Schmettern im Sand eine schweißtreibende Sportart. Warum das Ganze nicht ins Wasser verlegen? Mit diesem aufblasbaren Wasserspiel inklusive Volleyballnetz und Wasserball können Sie das nächste Match mit Ihren Freunden oder Familienmitgliedern im Pool austragen. Hier bekommen Sie das Set.

Tauchspielzeug

Wenn Kinder schwimmen lernen, spielt Tauchen eine wichtige Rolle. Damit sie mehr Sicherheit bekommen und das Seepferdchen bestehen, stehen Tauchübungen auf dem Programm. Hierfür gibt es spezielles Poolspielzeug, das auf den Boden sinkt und somit vom Grund aufgesammelt werden muss. In diesem Set sind 18 unterschiedliche Elemente enthalten. Hier bekommen Sie das Spielzeug.

Wasserhängematte

Im Gegensatz zu einer gewöhnlichen Luftmatratze besitzt diese Wasserhängematte einen Netzboden, sodass Ihre Rückseite beim Liegen mit dem kühlen Nass in Berührung kommen. Der Vorteil liegt ganz klar auf der Hand: Während Sie sich in der Sonne laben, bekommen Sie die nötige Abkühlung von unten. Das separat aufblasbare Kopfteil sorgt für noch mehr Komfort. Hier bekommen Sie die Hängematte.

Schwimmring

Affiliate Link Aufblasbarer Schwimmring mit Sonnenschutz Jetzt shoppen 24,99 €

Auch die ganz kleinen Wasserratten können am Poolvergnügen teilhaben, ohne unterzugehen: Mit einem aufblasbaren Schwimmring für Kleinkinder ab 12 Monaten (trägt maximal 18 Kilo) kann der Badespaß beginnen. Durch den zusätzlichen Sonnenschutz wird Ihr Baby vor den Sonnenstrahlen geschützt und kann gefahrlos im Wasser planschen. Hier bekommen Sie den Schwimmring.

Basketball- und Ringwurfspiel

Auch dieses Poolspielzeug lädt Groß und Klein zum Planschen ein. Das schwimmende Basketball- und Ringwurfspiel wird mit einem aufblasbaren Basketball und drei aufblasbaren Ringen geliefert, sodass Sie – je nach Lust und Laune – zwischen zwei verschiedenen Spielarten wählen können. Das Set ist laut Hersteller für Kinder ab drei Jahren geeignet. Hier bekommen Sie das Set.

Wasserpistolen

Perfekt für den Pool geeignet sind auch diese leichten Wasserpistolen aus Schaumstoff. Die 14 Zentimeter langen Spielzeugkanonen müssen einfach nur ins Wasser gehalten und am Griff gezogen werden, um sie aufzuladen. Wird der Griff nach vorne gedrückt, beginnt auch schon das lustige Spritzvergnügen. Das Set umfasst sechs Wasserpistolen. Hier bekommen Sie die Wasserpistolen.

Aufblasbares Schwimmbett

Um sich auf dem Wasser einfach nur in der Sonne treiben zu lassen, bietet sich dieses aufblasbare Schwimmbett an. Der aus umweltfreundlichem PVC hergestellte 4-in-1-Loungesessel kann dank seiner flexiblen Form als Hängematte, Liegestuhl, Drifter und Sportsattel im Pool genutzt werden. Die maximale Belastung liegt bei 200 Kilogramm Körpergewicht. Hier bekommen Sie das Schwimmbett.

Getränkehalter

Durst im Pool und kein Getränk zur Hand? Auch dafür gibt es eine praktische Lösung: Mit einem aufblasbaren Getränkehalter (in neun unterschiedlichen Designs erhältlich) aus umweltfreundlichem PVC können Sie Ihren Becher ganz einfach mit ins Wasser nehmen. Einziger Wermutstropfen: Die Getränkehalter tragen keine schweren Glasflaschen oder Dosen. Hier bekommen Sie die Getränkehalter.

Bouncing Ball

Affiliate Link Water Bouncing Ball Jetzt shoppen 11,90 €

Dieses Poolspielzeug aus geruchlosen und umweltfreundlichen TPR-Materialien eignet sich für alle Spiele im Wasser. Der Bouncing Ball hat einen Durchmesser von 5,5 Zentimetern und ist keine 100 Gramm leicht. Das Besondere an dem Gadget sind seine federnden Eigenschaften, sodass Sie den Ball im Wasser besser fangen und werfen können. Hier bekommen Sie Ball.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.