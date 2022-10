Spiele für drinnen: So kommt bei Ihren Kindern garantiert keine Langeweile auf

von Anna Scheibe Nicht nur das schlechte Wetter, sondern auch die Coronakrise gestaltet das Spielen im Freien schwerer als zuvor. Für Eltern keine leichte Aufgabe, ihre Kinder drinnen zu beschäftigen, damit keine Langeweile aufkommt. Die beste Möglichkeit, den Nachwuchs zu fördern und zu fordern, bieten Spiele.

Kinder sind ausgesprochen neugierig und lernfähig. Daher ist es kaum verwunderlich, dass sie so gern draußen spielen: Sie können auf der einen Seite ihrem natürlichen Bewegungsdrang nachgehen und auf der anderen Seite ihren starken Wissensdurst befriedigen. Die derzeitigen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus verbieten jedoch den Besuch von Spielplätzen, sodass viele Eltern vor der großen Herausforderung stehen, ihre Kinder zu Hause zu beschäftigen – ohne dabei ständig zugegen sein zu müssen, da viele von ihnen im Home-Office arbeiten müssen. Und da Schulen und Kitas ebenfalls auf unbestimmte Zeit geschlossen haben, sollten Sie Ihre Kinder nicht nur fordern, sondern auch fördern. Welche Spiele dafür infrage kommen, wird im Folgenden zusammengefasst.

1. Scrabble für Kinder: "Harry Potter"-Edition

An das klassische Scrabble angelehnt, geht es auch in der Kinderversion darum, mit den gezogenen Buchstaben möglichst sinnvolle Wörter zu kreieren. Im Gegensatz zur gewöhnlichen Ausgabe können in dieser "Harry-Potter"-Edition auch Zauberbegriffe aus der Buch- und Filmreihe gelegt werden. Für bekennende Fans ein riesen Spaß, der obendrein auch noch das Vokabular erweitert. Hier gibt es das Spiel.

2. Meine Freundin Conni: Kunterbunter Mitmach-Spaß

Sie ist die Hauptfigur aus der gleichnamigen Kinderbuch-Reihe: Conni Klawitter ist ein aufgewecktes kleines Mädchen, das von seinem kindlichen Alltag berichtet. In diesem Taschenbuch geht es um Spiele für drinnen, die eigentlich für Schlecht-Wetter-Tage gedacht sind, aber auch ohne Regen Ihren Kindern mindestens genauso viel Spaß machen. Hier gibt es das Buch.

3. Twister: Geschicklichkeitsspiel für Kinder

Ein Klassiker unter den Gesellschaftsspielen für Familien ist Twister. Es existiert bereits seit 1966, ist relativ simpel und doch knifflig: Mithilfe einer Drehscheibe und einem Würfel wird bestimmt, welche Hand und welcher Fuß auf einer bestimmten Farbe platziert werden muss. Jetzt gilt es, seine Körperteile so geschickt wie möglich einzusetzen, um nicht umzufallen. Das trainiert die motorischen Fähigkeiten. Hier gibt es das Spiel.

4. Das große Buch der Kinderbeschäftigung

Für Eltern, die nur ein Kind beschäftigen müssen, ist dieses Buch ideal (auch wenn es für mehrere Kinder angewendet werden kann). In dem Werk werden zahlreiche Spiel- und Beschäftigungsideen aufgeführt – aufgeteilt in vier Bereiche: Kleinkind, Kindergarten, Vor- und Grundschule. Es geht um Gestaltung, Sprache, Basteln, Musik und Natur. Hier gibt es das Buch.

5. Kendam & Mokuru Geschicklichkeitsspiele

In diesem Set sind gleich zwei Spiele enthalten: Das Kugelfangspiel Kendama ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet und trainiert in erster Linie die Hand-Auge-Koordination als auch die Konzentration. Aus diesem Grund ist es auch ein ideales Spielzeug für Kinder, die Probleme mit der Aufmerksamkeit haben. Das zweite Spiel, kurz Mokuru genannt, ist auch sehr gut gegen Langeweile geeignet: Es baut ebenfalls Stress ab und fördert die motorischen Fähigkeiten. In diesem Video sehen Sie die besten Tricks. Hier gibt es das Spiel.

6. Krimi Puzzle: Die ??? Kids

Die drei Fragezeichen begeistern schon seit vielen Jahren Kinder wie Erwachsene gleichermaßen – nicht nur als Hörspiel, sondern auch als Krimi-Puzzle (ab sieben Jahren): In dieser Ausgabe dreht sich alles um das "Chaos im Zoo" – das mit 150 Teilen, die im Dunkeln leuchten, gelöst werden kann. Zuerst muss das Puzzle richtig zusammengesetzt werden, um dem geheimnisvollen Rätsel auf die Spur zu kommen. Hier gibt es das Puzzle.

7. Was kommt zuerst? Denk- und Legespiele

Wie der Name schon vermuten lässt, geht es bei diesem Spiel darum, Kindern zwischen drei und acht Jahren alltägliche Handlungen – wie sich selbstständig anzuziehen oder auch ihre Hände zu waschen – in der richtigen Reihenfolge beizubringen. Sie sollen auf spielerische Art und Weise lernen, wiederkehrende Situationen allein zu meistern. Dabei helfen ihnen 32 Karten für unterschiedliche Denk- und Legespiele. Hier gibt es das Spiel.

8. Spielhaus für drinnen und draußen

Auch Kinder träumen bereits in jungen Jahren von ihren eigenen vier Wänden. Das Spielhaus aus Kunststoff bietet Ihrem Nachwuchs neue Spiel- und Rückzugsmöglichkeiten: Es besitzt eine Markise, eine kleine Spielküche, Spiellebensmittel sowie passendes Zubehör ( Kühlschrank, Backofen, Gasgrill mit beweglichen Flammen, Spüle mit Wasserhahn, zwei Regale, eine Kasse mit Taschenrechner und Kreditkartenlesegerät). Wenn es die Lage wieder zulässt, kann das Haus später auch im Garten zum Einsatz kommen. Hier gibt es das Spielhaus.

9. IQ-Puzzler PRO Geschicklichkeitsspiel

Bei diesem Spiel ist vor allem eins gefragt: Geschick. Denn das Puzzle kann auf 120 verschiedene Arten und Weisen in drei verschiedenen Spielmodi gelöst werden – in 2D und 3D. Das Besondere sind die zusammenhängenden Kugeln, die gemäß den Spielregeln immer ein spezielles Muster ergeben müssen. Um das Rätsel zu lösen, müssen Ihre Kinder viel Zeit und Geduld aufbringen. Hier gibt es das Spiel.

10. Kroko Doc Kinderspiel

Dieses Spiel fordert Ihren Kindern in erster Linie Geschick ab und ist obendrein auch noch extrem spannend. Ziel ist es, herauszufinden, welcher Zahn dem Krokodil wehtut – wird der kranke Zahn heruntergedrückt, schnappt das Raubtier zu. Ein toller Test für die Reaktionsgeschwindigkeit der Kinder. Am Ende stellt sich heraus, wer der wahre Kroko Doc ist. Das Spiel ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Hier gibt es das Spiel.

