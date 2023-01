Sehen Sie im Video: "Was wird es?" – Schwangere überrascht Vater mit Gender-Reveal – doch er ist farbenblind.









Ein Gender-Reveal mit pinkem Konfetti – und einem farbenblinden Vater.





Das Geschlecht des Kindes mit einem Gimmick zu offenbaren ist in den USA beliebt. Zahlreiche Videos von diesen Aktionen und Parties haben sich in den sozialen Medien verbreitet.





Jenna Cowan will ihrem Freund verraten, ob sie ein Mädchen oder einen Jungen bekommen, und bereitet eine Konfettikanone vor.





Die Kanone geht los, das Konfetti fliegt und die pinke Farbe soll zeigen: Sie bekommen ein Mädchen!





Doch dem Vater ist das auch nach dem Knall nicht klar.





Jenna hat bei der Planung eine Sache vergessen – ihr Freund ist farbenblind. Daher ist seine erste Reaktion: „Was wird es?“





Dieser Gender-Reveal-Fail geht auf TikTok mit 2,5 Millionen Aufrufen viral.





Die Reaktionen sind sehr unterschiedlich:





Eines kann man in dem Gesicht des werdenden Vaters jedoch sehen:





Auch ohne dass er das Geschlecht kennt, freut er sich mit seiner Partnerin zusammen.





