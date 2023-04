von Anna Scheibe Sie zaubern Kindern ein Lächeln ins Gesicht: Seifenblasen sind beliebter denn je. Ob auf Hochzeiten, Familienfeiern oder Geburtstagen – kaum fliegen die ersten Kugeln durch die Lüfte, beginnt die wilde Seifenblasen-Jagd.

Früher mussten Seifenblasen noch manuell erzeugt werden, mit dem Mund oder auch mithilfe einer Kordel. Heutzutage gibt es diverses Spielzeug mit eingebautem Automatismus, das die kleinen Kugeln in großer Anzahl produziert – allen voran die Seifenblasenpistole. Sie sorgt nicht nur auf größeren Veranstaltungen wie Hochzeiten oder Geburtstagen für leuchtende Kinderaugen, sondern macht auch in der Freizeit großen Spaß. Vor allem in den warmen Sommermonaten findet das beliebte Gadget im Freien viel Verwendung.

Seifenblasenpistole im Vergleich: Modelle für Kinder

1. LED-Pistole

Laut Hersteller ist diese Seifenblasenpistole für Kinder ab drei Jahren empfehlenswert. Das Besondere an diesem Modell ist das integrierte LED-Licht. Im Lieferumfang enthalten ist bereits eine fertige Seifenblasenlösung (2 x 50 ml), die einfach nur in das Gerät gedreht wird – und schon können hunderte Bubbles gleichzeitig aus der Pistole abgefeuert werden. Unterstützt wird der Automatismus durch Batterien (3x 1,5V AA), die Sie jedoch separat dazu kaufen müssen.

2. Sets

In diesem Set sind gleich zwei Pistolen inklusive Seifenblasenflüssigkeit (zwei Flaschen) enthalten. Hier werden keine Batterien benötigt, die Funktion bleibt jedoch der Gleiche: Über einen Knopf, der einfach nur gedrückt werden muss, werden die Seifenblasen in die Luft befördert. Ein großer Spaß für jeden Kindergeburtstag. Benötigen Sie noch mehr Seifenblasenpistolen, finden Sie hier auch batteriebetriebene Modelle der gleichen Marke im 3er Set.

3. Feuerwehrmann Sam

Er ist die Lieblingsfigur vieler Kleinkinder: Feuerwehrmann Sam. Der Bewohner eines (fiktiven) walisischen Ortes namens Pontypandy wurde durch die gleichnamige Animationsserie weltberühmt. Da ist es kaum verwunderlich, warum es auch eine farblich passende Seifenblasenpistole im gleichen Design gibt: Das Modell eignet sich für Kinder ab drei Jahren und ist ebenfalls batteriebetrieben. Im Set enthalten ist eine Seifenlauge à 120 Milliliter.

4. Paw Patrol

Mindestens genauso angesagt derzeit sind die sechs Hunde (und der Junge Ryder) aus der beliebten Kinderserie "Paw Patrol". Die Charaktere aus der kanadischen Computeranimationsserie finden sich auch auf dieser Seifenblasenpistole wieder: Im Lieferumfang enthalten sind eine spezielle Seifenblasenflüssigkeit à 60 Milliliter sowie ein Eintauchbehälter. Laut Hersteller eignet sich die Pistole für Kinder zwischen drei und zehn Jahren.

5. Tiermotive

Ob Wal oder Einhorn, Dinosaurier oder Seepferdchen: Seifenblasenpistolen, die aussehen wie Tiere, liegen bei Kindern voll im Trend. Die aus Kunststoff gefertigten Modelle haben in der Regel einen ergonomischen Griff und werden mit Batterien betrieben. Je nach Hersteller geben manche Pistolen sogar einen Sound ab, wenn die Seifenblasen produziert werden. Die Auswahl ist mittlerweile so riesig, dass für jeden Geschmack etwas Passendes dabei ist.

Checkliste für Eltern: Tipps zur Anschaffung

Da die meisten Modelle in kindgerechten Designs daherkommen, richten sie sich in erster Linie an ein junges Publikum – obwohl die Seifenblasenpistolen auf Hochzeiten und Geburtstagen auch gerne mal von Erwachsenen genutzt werden. Dennoch ist es für Eltern ratsam, beim Kauf (neben dem Motiv) auf einen breiten Griff zu achten, der von Kinderhänden leicht bedient werden kann.

Grundsätzlich haben batteriebetriebene Modelle den Vorteil, dass mehr Seifenblasen in kurzer Zeit produziert werden können. Hier sollten Sie jedoch darauf achten, dass das Fach für die Batterien immer sicher verschlossen ist – damit kein Seifenwasser hineinlaufen kann (was durchaus passiert, wenn Kinder damit unachtsam spielen).

