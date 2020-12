Die Corona-Zeit hat vielen Kindern auch ein Stück Lebensfreude genommen. Damit sie ein Stück Unbeschwertheit erleben, gab es in einem Bezirk in den USA nun einen Tag schneefrei – obwohl digitaler Unterricht zu Hause möglich gewesen wäre.

Da dürften sich die Schüler in Jefferson County im US-Bundesstaat West Virginia gleich doppelt gefreut haben: Zum einen gab es in ihrer Heimat in dieser Woche starken Schneefall. Und zum zweiten bekamen sie an diesem Tag schulfrei. In den USA ist es üblich, dass an sogenannten Snow Days – also Tagen, an denen viel Schnee angekündigt ist – aus Sicherheitsgründen die Schule ausfällt. In diesem Jahr aber ist der schneefreie Tag eine Besonderheit, schließlich hätte der Unterricht wegen der Covid-19-Pandemie ohnehin nur digital stattgefunden. Die Schüler hätten ihr Haus nicht verlassen müssen.

Die Entscheidung hatte Bondy Shay Gibson getroffen, die in dem County für die Schulen zuständig ist. Sie wollte damit den Schülern einen kleinen Lichtblick in diesem schwierigen Jahr schenken. Viele Schüler hätten sich darüber beklagt, dass sie 2020 auf so vieles hätten verzichten müssen. Abschlussfeiern, Treffen mit Freunden, Spiele auf dem Pausenhof – "all diese Dinge, die Schule wunderbar machen", sagt Gibson. "Einen Moment lang können wir aufhören, uns Sorgen um die vielen Dinge zu machen, die wir verpasst haben – indem wir dafür sorgen, dass unsere Kinder diese eine Sache in diesem Jahr nicht verlieren", schrieb Gibson in einem bewegenden Brief an die Eltern, der auch auf Facebook veröffentlicht wurde.

Auch viele Schulkinder leiden unter der Covid-19-Pandemie

Sie forderte die Familien auf, den Tag des ersten Schnees mit "Schlittenfahren, heißer Schokolade und gemütlichen Feuern" zu verbringen. Der erste Schneefall sei nämlich traditionell eine Gelegenheit, als Familie "Erinnerungen zu schaffen, an denen man das Leben lang festhält". Deshalb dürften sowohl Schüler als auch Lehrkräfte diesen Tag freinehmen. Um die "ernsten Dinge des Großwerdens" sei dann am Tag danach wieder Zeit.

"Die Leute sehnen sich nach etwas Freude. Sie wollen Licht am Ende des Tunnels sehen", hat Gibson in den vergangenen Monaten beobachtet. Während der Pandemie haben viele Freunde oder Familienmitglieder verloren, gerieten beruflich in unsicheres Fahrwasser oder waren mit der Kinderbetreuung überfordert. Und natürlich stellte die Corona-Zeit auch für viele Kinder eine große Belastung dar. "Ein Teil dieser Schwere war für einen Tag verschwunden", sagte Gibson der "Washington Post".

Für die Schüler gab es an diesem Tag nur eine Aufgabe: Sie sollten Bilder von den Aktivitäten einsenden, mit denen sie ihren schneefreien Tag verbrachten. Dutzende Fotos gingen bei den Schulen in Jefferson County ein. Und auch andere Schulen in den USA nahmen sich an der Entscheidung ein Vorbild. So gab eine Schulleiterin in Pennsylvania ihren Kindern am gleichen Tag ebenfalls ab elf Uhr frei.

Quellen:"Washington Post" / Jefferson County Schools auf Facebook / Miriam Guerrero-Cheuk auf Twitter