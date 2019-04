Die zweijährige Judith buddelt an einem Dienstagnachmittag auf einem Spielplatz im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Auch ihre größeren Geschwister sind dabei und spielen mit ihr. Judith hat Trisomie 21, das sogenannte Down-Syndrom. Diese Diagnose haben ihre Eltern, Bettina und Clemens Wistuba, bereits vor der Geburt ihrer Tochter erhalten. Die dazugehörige Feindiagnostik hatte die heute 41-jährige Mutter eigentlich in Anspruch genommen, um die Voraussetzungen für eine außerklinische Geburt abzuklären. Die Beratung im Anschluss an die Diagnose hatte Bettina Wistuba schockiert: "Die Aussage war, es gibt nicht viel Gutes über Ihr Kind zu sagen: Kinder mit Trisomie 21 sind stur, sie sind nicht lernfähig, sie zerstören das Leben von uns als Eltern, sie zerstören das Leben ihrer Geschwister. Und man legte uns sehr nahe, dieses Kind nicht zu bekommen, was unsere Tochter ist. Und wir sind da mit Hoffnung hingegangen, wir haben uns auf das Kind gefreut. Und dann steht man sozusagen so einem Widerspruch gegenüber, und man sagt, bekommen Sie Ihre Tochter nicht. Und das war sehr hart und das war eine schwere Zeit tatsächlich." Die Eltern entschieden sich dennoch für ihr drittes Kind. In den ersten eineinhalb Jahren sei Judiths Herzfehler das große Gesundheitsthema gewesen, häufig eine Begleiterscheinung des Down-Syndroms. Die Aufenthalte im Krankenhaus seien an die Substanz der Familie gegangen, beschreibt die Mutter die Zeit nach Judiths Geburt. Dennoch sehen sich die die Wistubas als ganz normale Familie, deren jüngstes Mitglied eben das Down-Syndrom hat. "Das ist ja das Kuriose, dass man Kinder, die behindert sind, versucht, irgendwie wegzuselektieren und zu sagen, 'Oh, das ist ganz gefährlich, das macht ganz Böses mit Euch, und die Familie wird zerrüttet werden. Und wenn denn das Kind da ist, wie als wenn es durch einen Wunder-Tunnel geht auf einmal, ja, ist alles da." Die aktuelle Debatte über eine mögliche Kostenübernahme von Bluttests zur Diagnose von Trisomien durch die Krankenkassen bewertet das Ehepaar als höchst problematisch. Mit dem Test als Kassenleistung werde es normal, Kinder mit Behinderung als unerwünscht abzutreiben. "Und was ist, wenn es andere Tests gibt? Wie würde die Gesellschaft reagieren, wenn man einen Pigment-Test zum Beispiel durchführen würde, ja? Ist das Kind zu stark pigmentiert, wird es abgetrieben. Würden dann die Leute hier ruhig noch auf dem Spielplatz stehen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, eher nicht." Die kleine Judith soll ab August einen Kindergarten besuchen. Ihre Eltern finden es in der Rückschau gut, die Trisomie-Diagnose bereits während der Schwangerschaft gekannt zu haben, auch zur behutsamen Vorbereitung der inzwischen sechs und acht Jahre alten Geschwister auf die neue Konstellation. Die Familie sei durch die besonderen Bedingungen zusammengewachsen, sagt Bettina Wistuba.