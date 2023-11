von Susanne Baller Zwischen Medikamenten und Pest: Die Sorgen und Freuden des Familienlebens sind vielfältig. Einen kleinen Einblick geben unsere Tweets der Woche.

Viel Vergnügen mit den Familientweets der Woche!

Der 10 Jahre jüngere Freund meiner Mutter, 92, bleibt über Nacht. Ich bin nicht bereit für ein Geschwisterchen! — Elfriede (@Elfrie59) November 22, 2023

Die Tochter sagte eben zu ihrem siebenjährigen Bruder: ,Du darfst nicht mehr krümeln, du bist schon alt.‘



Niemand disst so hart wie die Vierjährige. — nerd mommy (🏥🤱) (@mommyisanerd2) November 19, 2023

Ich weiß noch, wie ich mich gefreut habe, wenn meine Kinder als Babys gelacht haben.

Und wisst ihr was? Sie sind jetzt 18 und 19.

Und wenn sie lachen, freue ich mich immer noch. — MissTrelawny (sic!) (@fingurplaustert) November 18, 2023

Es regnet, die Landschaftsgärtner arbeiten weiter.

Plötzlich seh ich den 6 jährigen bei den beiden Männern stehen. In jeder Hand einen Regenschirm.

Jetzt stehen da gestandene Kerle unter einem rosa Minnie Maus Regenschirm und rauchen gemütlich ne Kippe. — Miss Ma  (@MasMeinung) November 21, 2023

Der 11 jährige kommt schallend lachend zu mir und erzählt mir den Witz des Tages aus einem Podcast:

Kommen zwei Vampire auf einem Tandem in eine Polizeilkontrolle. Fragt der Polizist: "Haben Sie was getrunken ?" Ein Vampir:"Ja, zwei Radler..."

Er musste ihn mir 3x erzählen. 1/2 — Kaffeegenußmensch (@DerderKaffemag) November 21, 2023

Der Mann und ich sitzen auf der Couch.

Ein Kind kommt die Treppe runtergerappelt.

Gatte: Das ist doch K1. Nee K3.

Ich: Könnte auch ein K2 sein das dringend auf Klo muss.



Ich laut: Gib Mal laut. Welches bist du?

Kind: Das zweite.



Hihihi jetzt nummerieren sie sich schon selbst. — Einhörnchen (@urban_Sqirrel) November 18, 2023

„Bist du jetzt wirklich zu faul die Milch aus dem Kühlschrank zu holen, so dass du das Müsli jetzt trocken isst?!“

.

.

.

Mein Sohn…

.

.

.

…zu mir! — Missy (@Mamagefluester) November 17, 2023

Alter Falter... Email aus der Schule. K3 hat den Unterricht gestört. Er hat die Seiten seines Test laut umgeblättert. Wir mögen das bitte mit ihm thematisieren. Na auf das Gespräch freu ich mich doch. #twlz — Anna (@AnnaKondaPsy) November 20, 2023

Kind2: „In der Schule wurde ein Raum gesperrt!“



„Wieso?“



Kind2: „Da ist die Pest!“



😱😱 pic.twitter.com/NXZ8Ro0sbU — Der Doppeldaumenmann (@doppeldaumen) November 21, 2023

Das Baby ist jetzt „Ich mach den Mund nicht mehr auf wenn ich das Zeug* nicht mag“ alt



🫠



*oral verabreichte Medikamente — Die Christl (@bienibruemm) November 20, 2023

Von: ,ich hab ein penibel sauberes Haus‘

zu:

,ich räum nur noch grob das Sitzmobiliar frei wenn Besuch kommt‘



in nur knapp drei Kindern. — nerd mommy (🏥🤱) (@mommyisanerd2) November 18, 2023

Zum Ausklang heute noch ein paar Tiere.

Ich wäre für die wöchentliche Vergabe eines "Aaawww-ards".



Ich fang an: pic.twitter.com/Ebw3T7cvDZ — Frau Katinka  Bumsbudenaufsicht (@FrauKatinka) November 20, 2023

Ich hab Luther an der Nähmaschine erwischt. Ich glaub, ich krieg dieses Jahr etwas Selbstgemachtes zum Geburtstag🥹👉🏼👈🏼 pic.twitter.com/D3l05h63On — 𝙺𝚊𝚝𝚣𝚎 𝙽𝚜𝚝𝚛𝚎𝚞 (@EineKatzewieIch) November 21, 2023

Frogs finding shelter in dahlia blooms



📹Alison Lamb/snohomishlavenderfarmpic.twitter.com/28AyOpFWcW — Science girl (@gunsnrosesgirl3) November 20, 2023

Das Wort zum Wochenende

Jeden Freitag wählen wir bei Twitter die Tweets aus, die uns in der zurückliegenden Woche beeindruckt haben. Entweder weil sie besonders lustig waren, oder weil sie Themen ansprechen, die wir wichtig finden. Denn das Familienleben ist nicht immer nur eitel Sonnenschein, wir alle erleben auch Dinge, auf die wir gut hätten verzichten können. Sie sind aber mindestens ebenso wichtig und sollten ebenfalls unsere Aufmerksamkeit gewinnen. Nur so kann sich in unserer Gesellschaft vielleicht etwas ändern und idealerweise verbessern. Dass hier heitere und ernste Tweets aufeinander treffen, lässt sich deshalb nicht vermeiden. Es spiegelt wider, was schon Forrest Gump von seiner Mama gelernt hat: "Life is like a box of chocolate, you never know, what you're gonna get."

Vielen Dank für die Anekdoten aus eurem Familienleben, sie bereichern unser Leben – und oft auch den letzten Arbeitstag vor dem Wochenende (wenn kein Wochenenddienst ansteht ...)! Auf den Wunsch eines Fans hin haben wir eine eigene Seite erstellt, auf der ihr auch die alten Sammlungen der Tweets findet.

Danke ebenfalls für eure Mails, in denen ihr uns mitteilt, dass die Tweets der Woche auch für euch das Wochenende einläuten! 🥰

"Body Proud Mums" Diese Mamas sind stolz auf ihre Kinder – und auf ihren Körper 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter Wen stören die paar Dehnungsstreifen? Mama Tesha präsentiert überglücklich ihr Baby – und ihren Körper. Mehr

Falls ihr Dinge erlebt, die mehr Raum verdienen als einen eingebetteten Tweet, schreibt uns gern eine E-Mail an socialmedia@stern.de. Wenn wir in dem Thema Potenzial sehen, weil es für viele Menschen interessant, inspirierend oder anderweitig wichtig sein könnte, melden wir uns bei euch zurück. Manche Dinge starten mit kleinen Beobachtungen und werden erst groß, wenn vielen Menschen ein ähnliches Phänomen oder Problem aufgefallen ist. Wir freuen uns sehr auf eure Inspirationen!

Sehen Sie im Video: In den sozialen Netzwerken gibt es unzählige Mamablogger, die den Alltag ihrer Familie teilen. Besonders die Kinder stehen hierbei häufig im Mittelpunkt. Doch sollten Kinderbilder öffentlich im Netz geteilt werden? Der stern hat mit den Influencerinnen Mirella und Alicia Joe über Vorteile und Gefahren von Kindern im Netz gesprochen.