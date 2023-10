von Susanne Baller Zwischen iPad und Reiterhof: Die Sorgen und Freuden des Familienlebens sind vielfältig. Einen kleinen Einblick geben unsere Tweets der Woche.

Viel Vergnügen mit den besten Familientweets der Woche!

7Jährige:

"Mama, darf ich ans iPad?"



Ich:

"Erstens hast du Hausaufgaben.

Zweitens hast du vorhin, trotz mehrmaliger Verwarnung, nicht gehört was ich gesagt habe.

Im Gegenteil: du warst frech und hast schnippisch geantwortet."



7Jährige:

...



Ich:

...



7Jährige:

"Also ja?" — ŦЯΛUVΛЛSΛSS (@FrauVanSass) May 9, 2019

„Ich glaube, wenn es damals schon WhatsApp gegeben, hätten wir ne Gruppe gemacht und jeder hätte die Hausaufgaben für nur ein Fach eingestellt und den Rest dann abgeschrieben.“



„Coole Idee, Mama!“



Ja, ich hab’s dann auch gemerkt.🙄🤦🏻‍♀️ #mutterdesjahres — Missy (@Mamagefluester) October 25, 2023

Habe heute liebevoll ein Kürbis aus dem Brot von K1 für die Kita gestaltet und frage daher neugierig:

"Hey Schatz, wie hast du dein Brot gefunden?"



K1: "In der Vesperdose!" — MamaBell (@BellisKaeseecke) October 25, 2023

Kind2: Aber Mama! Ich versteh das nicht. Wann wirst du endlich größer als K1 sein?

Ich: In diesem Leben wohl nie mehr.

K2: HmTja. Schade. Und das obwohl du für immer älter sein wirst. — Jules (@ed_ju1es) October 25, 2023

Tochter (10) schleicht seit Tagen nachdenklich durchs Haus und seufzt dramatisch.



Ich: Was ist denn los!



Sie: Ich mache mir einfach so furchtbare Sorgen!



Ich: Oh Gott worüber denn!



Sie: Dass ich später keinen Kaffee mag und am Schlafzimmerfenster Tee trinken muss!



🤷🏻‍♀️ — Nini Bela (@NiniBela1) October 26, 2023

Mathe war noch nie meine Stärke, brauche eure Hilfe:



Du hast zwei Kinder zu Hause, bringst eines davon zum Nachbarn. Wieviel hast du nach 10min wieder zu Hause — Die Christl (@bienibruemm) October 24, 2023

Ich wundere mich, dass ich schon wieder auf Toilette muss. Das Kind: „Du hast heute auch viel Kaffe getrunket Mama.“

Vielleicht habe ich ja ein Kind bekommen, damit mir endlich mal jemand mein Leben erklärt. Nötig ist es. — mañana forever (@ForeverManana) October 24, 2023

Ach guck, die Kinder kommen schon zum Umziehen und Zähneputzen hoch, dabei rufe ich erst seit 20 Minuten, cool cool. —  MenschJuli  (@mensch_juli) October 23, 2023

Das blöde daran, dass das Kind größer und lieber mit Laufrad fahrend als im Wagen sitzend spazieren geht, ist, dass man jetzt keinen Ort für den Kaffee-Becher hat. Oder die Taschentücher. Oder die Schlüssel. Oder das Handy. Oder die gesammelten Steine/Kastanien/Stöcker etc... — MrsSchnimsenbims (@Schnimsi) October 22, 2023

Die 3,5-Jährige bekommt morgen Besuch von ihrer Freundin.



Ich zum 6-Jährigen: „Vielleicht kannst du den beiden dann den Reiterhof aufbauen?“

Er: „Boah, ich hab Wichtigeres zu tun.“



Ok 🥲 — Marsen (@MarsenMhm) October 21, 2023

Das Wort zum Wochenende

Jeden Freitag wählen wir bei Twitter die Tweets aus, die uns in der zurückliegenden Woche beeindruckt haben. Entweder weil sie besonders lustig waren, oder weil sie Themen ansprechen, die wir wichtig finden. Denn das Familienleben ist nicht immer nur eitel Sonnenschein, wir alle erleben auch Dinge, auf die wir gut hätten verzichten können. Sie sind aber mindestens ebenso wichtig und sollten ebenfalls unsere Aufmerksamkeit gewinnen. Nur so kann sich in unserer Gesellschaft vielleicht etwas ändern und idealerweise verbessern. Dass hier heitere und ernste Tweets aufeinander treffen, lässt sich deshalb nicht vermeiden. Es spiegelt wider, was schon Forrest Gump von seiner Mama gelernt hat: "Life is like a box of chocolate, you never know, what you're gonna get."

Vielen Dank für die Anekdoten aus eurem Familienleben, sie bereichern unser Leben – und oft auch den letzten Arbeitstag vor dem Wochenende (wenn kein Wochenenddienst ansteht ...)! Auf den Wunsch eines Fans hin haben wir eine eigene Seite erstellt, auf der ihr auch die alten Sammlungen der Tweets findet.

Danke ebenfalls für eure Mails, in denen ihr uns mitteilt, dass die Tweets der Woche auch für euch das Wochenende einläuten! 🥰

