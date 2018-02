"Was? Du hast drei Kinder? Sieht man gar nicht!" "ES WIRD DICH ÜBERRASCHEN, ABER SIE SIND AUCH NICHT MEHR DRIN!"

"Was hast du heute in der Schule?" "Keine Ahnung." "Das weiß ich. Aber welche Fächer?"

Das Kindergartenkind darf in ein Schulfreundebuch schreiben.

Ich: „Hm, das hier kannst du kaum beantworten: Was ist dein Lieblingsfach?“

Kind: „Das in der Garderobe vor der Mäusegruppe.“