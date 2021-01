Zwischen Hessen und schwanger werden: Die Sorgen und Freuden des Familienlebens sind vielfältig. Einen kleinen Einblick geben unsere Tweets der Woche.

Viel Vergnügen mit den Tweets der Woche und ein entspanntes Wochenende!

Danke, Hessen, dass Du an uns Eltern appellierst, die Kinder zuhause zu lassen, anstatt die Kitas und Schulen zu schließen.



So bekommen wir nämlich keine Kinderkrankentage zugebilligt, weil ja grundsätzlich offen ist.



Vielleicht solltest Du dich ein wenig dafür schämen, Hessen! — Der Doppeldaumenmann (@doppeldaumen) January 8, 2021

Ich: „Mir hat heut im Wald eine Spitzmaus in den Schuh gebissen.“

„Ja nee, ist klar.“

Ich: pic.twitter.com/ed9XVlWekH — Fr.Durgenander (@fuchsdeibel) January 6, 2021

Ich habe übrigens gestern mit Familie in Kroatien telefoniert. Das dortige Staats-TV sendet Unterricht. Seit März. Gestaffelt nach Klassen und Fächern. In UK genauso. #BildungAberSicher

Und wir kriegen hier NICHTS hin außer Lüften. 🤮 — Daniela S. • NRW (@Loewchen) January 2, 2021

Der Achtjährige wundert sich, dass der Todesstern eine Schwachstelle hatte. Ich habe ihm erklärt, dass es den Lüftungsschacht eben brauchte, damit die Insassen frische Luft aus dem Weltall kriegen. Nimm das, Stephen Hawking. — Gebbi Gibson (@GebbiGibson) January 3, 2021

Lesson learned in Georgia: Never order a ceasar salad with extra chicken. pic.twitter.com/mCTtH2bF3E — Ines Pohl (@inespohl) January 3, 2021

Ich backe Brot.



Tochter (8) bewundert den aufgegangenen Teig: „Mama, der ist toll, der fühlt sich so weich und etwas schwabbelig an...



*freut sich



...wie dein Bauch!!!!“



Toll. Ich, 41, habe einen Brotleib. — FamilienLabor ☢ (@FamilienLabor) January 6, 2021

Das Temperament hat der Junge von mir. pic.twitter.com/pn99czFGFB — Baby Bluesrock (@Doerthe_Blue) January 6, 2021

Heute Nacht um 0:44 Uhr kam eine Mail, dass heute Morgen um 7:30 Uhr der erste online Unterricht für K1 stattfindet. Ich muss zugeben, dass ich den Beginn der Digitalisierung unserer Schule verschlafen habe. — DerFlix.de 🍀🍄🐖 (@DerFlixxx) January 5, 2021

Als der Chefarzt mir heute mit einer einseitigen FFP2-bedingten Segelohrproblematik etwas ernstes erzählte, fühlte ich mich wie damals als mein Vater während einer Standpauke aus Versehen mein Nachthemd an hatte, das bei seinen Sachen lag. — DeMutsch (@demutsch) January 8, 2021

Ihr möchtet wissen, wie sehr die Pflege die Schnauze voll hat?



Kolleginnen denken darüber nach schwanger zu werden, um dem Beruf ne Weile zu entkommen.



Ja, auch diejenigen die nächstes Jahr in Rente gehen.



(Das ist ein bisschen ironisch, also bleib entspannt, Gabi) — Nell, die 78.🏥 (@Nell781) January 8, 2021

Das Wort zum Wochenende

