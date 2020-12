Zwischen Schreddern und kurzer Leine: Die Sorgen und Freuden des Familienlebens sind vielfältig. Einen kleinen Einblick geben unsere Tweets der Woche.

Viel Vergnügen mit den Tweets der Woche und einen schönen 4. Advent!

Ich möchte gerne Glühwein zu Hause trinken.

Woher bekomme ich denn jetzt klebrige Tassen? — SantaSimi (@simi_schalke) December 9, 2020

K2 schneidet so gern Papier klein, ich überlege sie als DIN 66399: P-5 konformen Schredder zu vermieten. pic.twitter.com/j3KfgTuTcA — Dr. Igelbert (@Herr_Igelbert) December 15, 2020

Hab gestern Abend noch mit meiner Oma telefoniert. Ihr Wortlaut war:



„Trage bitte weiterhin Maske, halte Abstand und pass auf dich auf, es gibt genug dummes Pack da draußen“



Jup. Trifft es auf den Punkt. #besteoma — Lisa (@lisaaroo) December 15, 2020

Ab heute gehen die meisten Kinder nicht mehr in die Schule.

Die Eltern haben keinen Urlaub mehr.

Als Sitter springen Opa und Oma ein.

Durch den Lockdown erreicht #Corona todsicher die Risikogruppen. — Ralf Schumacher (@RalfSchumache17) December 14, 2020

Tochter (7) vorm Einschlafen: „Mama, ich muss aber meinen Kopf vorher noch aufräumen!“



I feel her. — FamilienLabor ☢ (@FamilienLabor) December 15, 2020

upsi Daisy da muss K3 noch üben hahaha pic.twitter.com/2i64W6iOrd — Eutychus (@EutychusFred) December 14, 2020

Mein unangenehmster Kennenlern-Moment war der, mit der reichen Tante meines Ex.



Ich: Guten Tag, ich bin Carolin.



Sie: Guten Tag, ich heiße Frau Schmidt und SIE haben Knoblauch gegessen, richtig? — DeMutsch (@demutsch) December 14, 2020

Meine Oma dacht ich wäre das hahaha pic.twitter.com/NGC9Eh9uZB — Lifted Juu 🌵 (@yoJuu_) December 15, 2020

[nach 1h Telefonkonferenz beim Anblick des Wohnzimmers]



Ich: Habt ihr etwa ALLE Milchschnitten aufgegessen?



K1: Nein! Wir haben dir eine in den Kühlschrank gelegt.



I: EINE? Das waren 20!!!



K1 versteht das Problem nicht. — Who is Annett? (@who_is_Annett) December 15, 2020

"Schatz, kannst du mal nachsehen,- die Kinder streiten schon wieder..."



"Ich setze 10.- auf die Kleine!"



"Bitte was!?"



"Ich sagte, die nehm ich gleich an die kurze Leine!" — ŦЯΛUVΛЛSΛSS (@FrauVanSass) December 16, 2020

Das Wort zum Wochenende

Jeden Freitag wählen wir bei Twitter die Tweets aus, die uns in der zurückliegenden Woche beeindruckt haben. Entweder weil sie besonders lustig waren, oder weil sie Themen ansprechen, die wir wichtig finden. Denn das Familienleben ist nicht immer nur eitel Sonnenschein, wir alle erleben auch Dinge, auf die wir gut hätten verzichten können. Sie sind aber mindestens ebenso wichtig und sollten ebenfalls unsere Aufmerksamkeit gewinnen. Nur so kann sich in unserer Gesellschaft vielleicht etwas ändern und idealerweise verbessern. Dass hier heitere und ernste Tweets aufeinander treffen, lässt sich deshalb nicht vermeiden. Es spiegelt wider, was schon Forrest Gump von seiner Mama gelernt hat: "Life is like a box of chocolate, you never know, what you're gonna get."

Vielen Dank für die Anekdoten aus eurem Familienleben, sie bereichern unser Leben – und oft auch den letzten Arbeitstag vor dem Wochenende (wenn kein Wochenenddienst ansteht ...)! Auf den Wunsch eines Fans hin haben wir den Tweets eine eigene Seite erstellt, auf der ihr auch die alten Sammlungen findet: stern.de/familie/kinder/tweets-der-woche/ Vielen Dank für eure Mails, in denen ihr uns mitteilt, dass die Tweets der Woche auch für euch das Wochenende einläuten!

Falls ihr Dinge erlebt, die mehr Raum verdienen als einen eingebetteten Tweet, schreibt uns gern eine E-Mail an socialmedia@stern.de. Wenn wir in dem Thema Potenzial sehen, weil es für viele Menschen interessant, inspirierend oder anderweitig wichtig sein könnte, melden wir uns bei euch zurück. Manche Dinge starten mit kleinen Beobachtungen und werden erst groß, wenn vielen Menschen ein ähnliches Phänomen oder Problem aufgefallen ist. 😉Wir freuen uns sehr auf eure Inspirationen!