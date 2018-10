Alter des Kindes in Staubsaugerjahren:

Phase 1: Es liebt das Geräusch, schläft dabei ein

Phase 2: Hat Angst vor dem Geräusch, weint panisch

Phase 3: Will selbst saugen, kann es aber nicht

Phase 4: Soll selbst saugen, will aber nicht

Phase 5: Zieht aus. Kauft Staubsauger-Roboter