"Wie schnell kann jemand Opfer von Waffengewalt werden?"

"So schnell!"

Derrica Grace war noch nie in der Schule, aber sie kann eine Waffe mit verbundenen Augen laden. Die 6-Jährige lernt zuhause – unter anderem mit Waffen umzugehen. Genau wie ihr Bruder. Warum? Weil ihr Vater das so will.

"Die größte Lehre von 'Unlearn and Relearn' ist der eigenen Wille: Zu verstehen, du bist, wen du suchst und alles, wonach du suchst, ist bereits in dir. Du brauchst nur einen Grund, um es hervorzubringen."

"Unlearn and Relearn" nennt Derrick Grace II sein Lehrprogramm, das der 28-Jährige zuhause in Tampa, Florida, unterrichtet. Das beinhaltet Themen wie amerikanische Geschichte, Kryptowährung und – natürlich – Waffen.

"Es ist nötig, seine Kinder über Waffen und Waffengesetzte in dem Land, in dem sie sich aufhalten, aufzuklären."

Um die Sicherheit seiner Kinder macht sich Derrick dabei keine Sorgen.

"Wenn du eine Waffe entzauberst, haben sie kein Interesse daran. Es ist wie mit einem Spielzeug. Sie werden damit eine Weile spielen, aber irgendwann langweilt es und sie sagen, 'Ich will etwas anderes.'"

"Ich benutze Waffen, seit ich drei bin."

"Hattest du Angst?"

"Nein."

Derrick schenkt seinem Sohn sogar ein Gewehr. Doch für mehr Waffen ist der Vater nicht – im Gegenteil. Er hätte kein Problem mit einem umfassenden Waffenverbot.

"Unser Land ist so verliebt und investiert so viel in diese Mentalität, dass es unmöglich ist, Waffen von den Straßen zu verbannen."

Und sollte jemand bei ihm einbrechen, sollen sich seine Kinder wehren.

"Ich würde wollen, dass meine Kinder töten. Keiner darf sich Zugang zu meinem Haus verschaffen. In diesem Fall wäre es mir lieber, dass sie ruhig schlafen können, mit der Gewissheit, dass der Täter tot ist, statt mit der Angst zu leben, dass er wiederkommen könnte."