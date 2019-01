Am Montag war es so weit: Der 80-jährige Jerry Brown trat von seinem Amt als Gouverneur Kaliforniens ab, es übernahm sein designierter Nachfolger Gavin Newsom, 51. Mit dem US-Demokraten kommt ein Mann an die Macht, der sich als "Führer des Widerstands" gegen Trump sieht und dessen Politik sich wohl in jeder Hinsicht von der Trumps unterscheidet. Newsom kritisiert Trump nicht nur, er bekämpft ihn.

Doch um Politik ging es bei Gavin Newsoms Antrittsrede in Sacramento nicht ausschließlich. Es ereignete sich eine "Störung", die vom Publikum begeistert beklatscht und von Newsom nonchalant hingenommen wurde: Mit Kuscheldecke in der Hand und Schnuller im Mund stapfte etwas verschlafen der zweijährige Dutch auf die Bühne und marschierte auf das Rednerpult seines Vater zu. Er wollte auf den Arm. Und Papa Newsom, der mit seiner zweiten Frau, der Schauspielerin Jennifer Siebel, vier Kinder hat, reagierte völlig souverän und nicht im mindesten irritiert. Er nahm seinen Sohn hoch und sprach einfach weiter – mit einem gelegentlichen amüsierten Seitenblick auf den Kleinen.

California Gov. Gavin Newsom’s 2-year-old son stole the show when he decided to crash his dad’s inaugural address, blanket and binky in tow. pic.twitter.com/0S4FwlLdhy — CNN (@CNN) January 8, 2019

Als Dutch sich irgendwann entscheidet, den Arm seines Vaters wieder zu verlassen, weiß er nicht so recht, was er nun machen soll. Er weiß nur eins: Zurück auf seinen Platz zu seiner Mutter und den Geschwistern möchte er nicht. Er wandert also auf der Bühne umher und löst beim Publikum Lachanfälle aus, als er vor den Versuchen seiner Mutter und seines Bruders türmt, die ihn zurückholen wollen. Zu diesem Zeitpunkt kann sich im Publikum wohl schon keiner mehr auf die Worte des neuen Gouverneurs konzentrieren und auch ihm selbst fällt er zunehmend schwer, bei seinem Text zu bleiben. "Wir wollen Familien helfen und ihren Kindern. Sie brauchen Hilfe, besonders in diesen kritischen frühen Jahren des Lebens", weicht Newsom von seinem Skript ab und die Anspielung kommt gut an.

Als ihr müder Jüngster unschlüssig an den Treppenstufen herumwackelt, startet seine Mutter einen letzten Bergungsversuch – und setzt sich durch. Sie trägt Dutch zurück zum Platz und beendet damit die kleine Unterhaltungseinlage.

Quelle: CNN bei Twitter