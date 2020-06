Sehen Sie im Video: 16-Jähriger erklärt Mathe auf TikTok – und wird zum Star.





In den USA bekommen Schüler jetzt Nachhilfe auf einer ungewöhnlichen Plattform: TikTok. Denn zwischen lustigen Tanzschritten und albernen Challenges gibt es auf TikTok jetzt auch ihn: Alexis Loveraz, einen 16-Jährigen aus der Bronx in New York. Oh, ja, Dance Moves hat er auch drauf… Doch seit Februar unterrichtet Loveraz andere Kinder und Jugendliche unter anderem in Geometrie, Algebra und Chemie. Inzwischen ist Alexis zu einer echten TikTok Berühmtheit geworden. Sein Kanal hat bereits 700.000 Abonnenten und das nicht nur in den USA. Loveraz hatte auf TikTok gefragt ob irgendjemand Mathe-Nachhilfe benötige, die Reaktion sei überwältigend gewesen. Er stellt sich an eine Tafel und erklärte den Satz des Pythagoras – in einer Minute. Und genau dafür lieben ihn seine Fans. Ein User soll gesagt haben, er habe in 1 Minute mehr gelernt, als in einer Dreiviertelstunde in der Schule. Inzwischen hat Alexis über Hundert ähnliche Videos gepostet. Er hat nebenher auch einen Youtube-Kanal gestartet, um längere Videos zu posten und unterrichtet via Google Classroom. Die Abrufzahlen seiner Videos sind seit den Schulschließungen während der Covid-19-Pandemie in die Höhe geschnellt. Loveraz hat auch dafür eine simple Erklärung: Viele Schüler seien es gewohnt, dass ihnen jemand gegenüberstehe, der die Sachverhalte erkläre. Am beliebtesten sind aber seine Videos, die Universitätsbewerber auf die Aufnahmetests an amerikanischen Hochschulen vorbereiten. Sein Ziel: Er möchte den Notendurchschnitt aller Schüler insgesamt anheben.