Laut dem Statistischen Bundesamt wurden im Jahr 2018 über 780.000 Geburten in Deutschland gezählt. Besonders spannend: "Das Durchschnittsalter der Frauen bei der ersten Geburt betrug 30 Jahre", lautete das Fazit der Auszählung. Tatsächlich nimmt die Geburtenhäufigkeit bei älteren Müttern stetig zu – das liegt mitunter daran, dass immer mehr Frauen zuerst Karriere machen wollen und die Familienplanung hinten anstellen. Wenn sich dann der erste Nachwuchs ankündigt, beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Nicht nur für die werdenden Eltern, sondern auch ihr direktes Umfeld. Um die Ankunft ihres Babys gebührend zu feiern, werden die frisch gebackenen Eltern mit Geschenken überhäuft. Das ist eine besonders schöne Tradition, die jedoch auch eine Frage aufwirft: Was schenkt man zur Geburt?

1. Babyalbum

Affiliate Link Buch - Dein Babyalbum: Hallo, kleines Wunder Jetzt shoppen 24,95 €

Von der Geburt über das erste Lächeln bis hin zu den ersten Schritten gibt es zahlreiche Augenblicke im Leben eines Kindes, die von seinen Eltern festgehalten werden – zum Beispiel in diesem Babyalbum, das zum Eintragen, Gestalten und Erinnern unvergesslicher Momente gedacht ist. Hier können Fotos eingeklebt und Notizen hineingeschrieben werden. Zudem umfasst das Buch einen Familien-Stammbaum, ein Maßband zum Aufhängen, Pop-up-Elemente und zahlreiche Bastelideen.

Das Album finden Sie hier.

2. Windeltorte

Affiliate Link Windeltorte - Kleine Windeltorte mit Elefant"Beißmännchen" Jetzt shoppen 39,99 €

Ein Baby wird im Durchschnitt 6000 Mal gewickelt, bevor es trocken ist – das sind jede Menge Windeln, die nicht gerade günstig sind. Hier können Sie den frisch gebackenen Eltern eine große Freude bereiten, indem Sie Ihnen entweder ein sogenanntes Windelabo schenken oder alternativ eine Windeltorte: Sie enthält 15 Pampers Premium Protection (Größe zwei, für Babys von drei bis acht Kilo), eine Spieluhr, einen Bio-Baby-Tee und einen Löffel.

Die Torte bekommen Sie hier.

3. Giraffe Sophie

Affiliate Link Sophie la girafe plus Schnuller/Zahnungshilfe Jetzt shoppen 18,07 €

Sie ist ein echter Klassiker – und dass seit mehr als 50 Jahren. Die kleine Giraffe Sophie ist in vielerlei Hinsicht ein praktisches Geschenk für frisch gebackene Eltern, genauer gesagt ihren Nachwuchs: Das aus 100 Prozent Naturkautschuk hergestellte Spielzeug wurde nur mit Lebensmittelfarbe bemalt. Es schult die Sinne des Babys und fungiert wie ein Schnuller, es dient zum Greifen und zur Beruhigung, wenn der erste Zahn kommt.

Hier gibt es die Giraffe Sophie.

4. Erlebnisdecke

Affiliate Link -44% Fisher-Price DFP08 - Rainforest Erlebnisdecke Jetzt shoppen 53,60 € 94,99 €

Babys sind unglaublich neugierig und versuchen die Welt auf ihre ganz eigene Art zu entdecken. Die Erlebnisdecke von Fischer-Price kann hier eine praktische Stütze sein: Sie fördert alle Entwicklungsbereiche – von der Grobmotorik bis hin zur Sinneswahrnehmung. Durch die zusätzlichen Hängespielzeuge und bewegungsaktivierte Musik (bis zu 20 Minuten am Stück) werden die kleinen Entdecker zum Greifen und Spielen animiert.

Die Decke bekommen Sie hier.

5. Meilensteinkarten

Affiliate Link 45 Baby Meilensteinkarten für Junge und Mädchen Jetzt shoppen 16,90 €

In den ersten Tagen, Wochen und Monaten erleben frisch gewordene Eltern viele neue Meilensteine im Leben ihres Babys: das erste Bad, der erste Brei, das erste Ostern, das erste Wort – all diese Momente können auf den Rückseiten der Meilensteinkarten festgehalten werden. Die Vorderseiten kündigen das jeweilige Erlebnis an. Das Set umfasst 45 Karten (DIN A6) und eine magnetisch verschließbare Aufbewahrungsbox. Hier gibt es die Karten.

6. Schmusetuch

Affiliate Link Schmusetuch von Sigikid Jetzt shoppen 14,99 €

Jedes Baby hat ein Sternzeichen, das sich an dem Tag bzw. Monat orientiert, an dem es geboren wurde. Ob Widder, Skorpion oder Schütze – das dazu passende Schmusetuch von Sigikid ist ein ideales Geschenk zur Geburt. In den Farben Rosa und Blau erhältlich, können Sie zwischen den verschiedenen Sternzeichen wählen. Es macht jedoch nur Sinn, das Sternzeichen-Tuch zu kaufen, wenn Sie den Tag der Geburt kennen.

Hier gibt es das Schmusetuch.

7. T-Shirt für Väter

Affiliate Link The Walking Dad - Herren T-Shirt Jetzt shoppen 18,90 €

Die Geschenke zur Geburt müssen nicht zwingend immer für das Baby sein – auch die frisch gebackenen Eltern freuen sich über ein Präsent, das nur für sie gekauft wurde. Für Männer, die ein großer Fan der Serie "The Walking Dead" sind, ist dieses T-Shirt eine witzige und kreative Geschenkidee. In verschiedenen Farben und Größen erhältlich, können Sie das aus 100 Prozent Baumwolle hergestellte Shirt einfach online bestellen. Das Shirt gibt es hier.

8. Tagebuch für Mütter

Affiliate Link Mein Mama Tagebuch für meine Gedanken Jetzt shoppen 8,67 €

Die Geburt eines Kindes ist für jede Frau ein spannendes, aufregendes und einmaliges Erlebnis – das viele frisch gebackene Mütter nachhaltig beschäftigt. Damit sie ihre persönlichen Gedanken und Gefühle bündeln können, um noch Jahre später in Erinnerungen an die erste Zeit zu schwelgen, ist dieses Tagebuch der ideale Begleiter. Das mit motivierenden Sprüchen ausgestattete Buch eignet sich besonders gut zum Verschenken.

Das Tagebuch gibt es hier.

9. Schutzengel

Affiliate Link HABA Schutzengel pure nature Jetzt shoppen 17,83 €

Vom ersten Tag an wollen Eltern ihr Kind beschützen. Da kommt der kleine Schutzengel "Toni" in Form einer niedlichen Puppe von Haba gerade richtig – er soll das Neugeborene von Geburt an begleiten und bewachen. Abgesehen davon eignet sich das aus hochwertiger Baumwolle hergestellte Geschenk auch zum Schmusen und Liebhaben. Hier gibt es den Schutzengel.

10. Kirschkernkissen

Affiliate Link -16% Kirschkernkissen Eule – Wärme- und Kältekissen Jetzt shoppen 12,66 € 14,99 €

Das mit Kirschkernen gefüllte Kissen in Form einer niedlichen Eule kann zum Wärmen und Kühlen kleiner Wehwehchen eingesetzt werden. Um es zu erwärmen, wird es einfach in die Mikrowelle oder in den Backofen gesteckt. Um es zu kühlen, wandert es – in einem Plastikbeutel verpackt – in den Kühl- oder Gefrierschrank. Anschließend kann das Kissen das Baby trösten und seine Schmerzen lindern oder einfach nur beim Einschlafen helfen.

Das Kissen bekommen Sie hier.

11. Greifring

Schon in den ersten Monaten lernen Säuglinge zu greifen – um ihre Feinmotorik zu schulen, eignet sich dieser Ring mit 32 Fingerlöchern besonders gut. Das Material ist weich und flexibel, sodass der "Oball Classic" von Kindern ganz leicht gegriffen, gefangen und geworfen werden kann. Der Greifring ist zudem leicht zu reinigen und ein idealer Begleiter für unterwegs.

Den Ring gibt es hier.

12. Baby Body

Natürlich wurde auch an alle Sternenkrieger gedacht: Wenn die zu beschenkenden Eltern große Fans der Star-Wars-Saga sind, ist dieser niedliche Baby Body mit der Aufschrift "Storm Poopers" das ideale Geschenk zur Geburt. Das Material besteht aus 100 Prozent Baumwolle aus kontrolliertem Anbau, kann bei 40 Grad gewaschen werden und ist in verschiedenen Größen (Null bis zwölf Monate) erhältlich. Den Body finden Sie hier.

Das könnte Sie auch interessieren:





Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.