Wir lernen bereits von Kindesbeinen an, wie wichtig es ist, unsere Hände zu waschen – seit der Corona-Pandemie sogar mehr denn je. Allerdings sind die meisten Waschbecken so hoch angebracht, dass kleinere Kinder nur mit Mühe allein an die Armatur reichen. Und im schlimmsten Fall das halbe Badezimmer überfluten.