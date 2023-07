An warmen Tagen sorgt Wasserspielzeug für Spaß und Abkühlung im Freien

von Anna Scheibe Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen macht das Spielen im Freien gleich doppelt so viel Spaß. Für die nötige Abkühlung an warmen Tagen sorgt das passende Wasserspielzeug im Garten – oder am Strand.

Lange haben wir drauf gewartet, doch jetzt ist es endlich so weit: Der Sommer steht vor der Tür. Kaum knacken die örtlichen Temperaturen die 20-Grad-Marke, füllen sich die Straßen wieder mit Leben. Und auch die Gartensaison läuft bereits auf Hochtouren. Für Kinder, die über einen langen Zeitraum draußen nicht spielen konnten, beginnt somit die schönste Zeit des Jahres. Damit sie die neu gewonnene Freiheit noch mehr genießen können (und sich an warmen oder heißen Tagen etwas abkühlen), ist Wasserspielzeug derzeit gefragter denn je. Wir stellen Ihnen zehn verschiedene Modelle vor.

1. Wassermatte

Mit einem Durchmesser von 172 Zentimetern bietet diese Sprinkler- und Spritzmatte aus PVC genügend Platz für mehrere Kinder. Damit die integrierten Löcher das Wasser 80 bis 145 Zentimeter hoch in die Luft schleudern, müssen Sie die Matte nur an einen Gartenschlauch anschließen.

2. Wasserfall

Dieses Wasserspielzeug eignet sich für Kinder ab 18 Monaten. Es funktioniert wie ein Wasserfall: Zuerst kippt man das Wasser oben in die dafür vorgesehene Öffnung, anschließend bahnt es sich seinen Weg durch verschiedene Stationen (die im Übrigen an unterschiedlichen Stellen platziert werden können).

3. Wasserbahn

Affiliate Link -35% BIG - Waterplay Niagara - Wasserbahn Jetzt shoppen 44,99 € 69,95 €

Mit Wasser lässt sich wunderbar spielen – zum Beispiel auf dieser TÜV-geprüften Bahn. Durch die integrierten Staubecken, Schleusen, einer Pumpe und zusätzlichen Spielfiguren (drei Boote, ein Wasserflugzeug, ein Kapitän, ein Polizist, ein Mann und eine Frau) können Kinder das Wasser zum Leben erwecken.

4. Wasserpark

Affiliate Link -59% COSTWAY Wasserpark mit Rutsche Jetzt shoppen 159,99 € 399,00 €

Für Kinder zwischen fünf und zehn Jahren eignet sich dieser Wasserpark mit Dauergebläse für den Garten: Er besitzt eine Rutsche, eine Kletterwand und einen Poolbereich inklusive Eimer und Wasserkanone. Ein großer Spaß für Groß und Klein, der allerdings auch einen stolzen Preis hat.

5. Wasserball

Affiliate Link Pool Spielzeug für Kinder, Wasserspiele Jetzt shoppen 7,72 €

Dieses Spielzeug funktioniert am besten im Wasser: Der Floating Pool Basketball Hoop wird als Set geliefert, bestehend aus einem Korb und einem Ball – alles aus Plastik, versteht sich, und daher wasserfest. Im Sommer kann das Spielen somit in den Swimmingpool (oder an den Strand) verlegt werden.

6. Wasserpistole

Was auch an heißen Tagen nicht fehlen darf, ist eine Wasserpistole. Sie ist Spielzeug und Abkühlung in einem – und kann bis zu zehn Meter weit schießen. Der Wassertank fasst 1,8 Liter und kann ganz einfach abgeschraubt und befüllt werden. Hier bekommen Sie das Modell.

7. Wasserkäfer

Dieses Wasserspielzeug für Kinder funktioniert wie ein Rasensprenger, der an den Gartenschlauch angeschlossen wird. Im eingeschalteten Zustand dreht sich der Marienkäfer-Sprinkler um 360 Grad und spritzt dabei mit Wasser um sich. Ein großer Spaß für die ganze Familie (inklusive Haustieren).

8. Wasserspiel

Affiliate Link -26% Playmobil 1.2.3 Aqua Wasserbahn Jetzt shoppen 49,94 € 67,99 €

Auch aus dem Hause Playmobil gibt es ein passendes Wasserspielzeug für Kinder ab 1,5 Jahren: Die Wasserbahn enthält neben Tieren und Spielfiguren auch unterschiedliche Spielfunktionen, die vor allem zur Feinmotorik und kognitiven Wahrnehmung der Kleinen beitragen sollen – und natürlich auch Spaß macht.

9. Wassertier

Schlusslicht dieser Vorstellungsrunde ist ein Schwimmtier, das wie ein Drache aussieht (aber auch in anderen Tierformen erhältlich ist). Es handelt sich dabei um eine Luftmatratze mit Griffen, die Kindern im Wasser mehr Halt bieten sollen. Auf der Fläche ist genügend Platz für zwei kleine Drachenreiter.

10. Wasserwolke

Für kleine Kinder ab zwei Jahren ist dieses Wasserspielzeug in Form einer Regenwolke ideal für den Garten (oder die Badewanne) geeignet: Damit sie sich mit Wasser füllt, muss sie untergetaucht werden – anschließend fängt die Wolke an zu regnen, wenn man sie mit beiden Händen zusammendrückt.

