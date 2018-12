Für die meisten Kinder ist Weihnachten ein großes Fest. Es gibt Geschenke, es wird gesungen und man feiert das (Familien-)Leben. Doch für viele Menschen auf dieser Welt sieht das Weihnachtsfest ganz anders aus. Manche müssen bei Minusgraden auf der Straße ausharren, andere sind alleine und wieder andere sind krank und müssen im Krankenhaus bleiben. Um kranken Kindern und ihren Familien eine ganz besondere Weihnachtsfreude zu bereiten, haben sich insgesamt 100 ehrenamtliche Fotografen in zehn Städten auf der ganzen Welt eine Überraschung überlegt. Sie haben mit ihrer Fotokamera und Bildbearbeitungsprogramm "magische" Weihnachtsporträts der kleinen Patienten gemacht.

Die Kinder wurden zunächst im Krankenhaus vor Greenscreens fotografiert. Anschließend wurde der Hintergrund so bearbeitet, dass – wie die Organisation selbst sagt – "magische Weihnachtsfotos" entstanden sind. Für einige der kranken Kinder könnte es schon das letzte Weihnachtsfest sein.

100 ehrenamtliche Fotografen machen 200 "magische Weihnachtsportäts"

Veranstaltet wird die Aktion, die mittlerweile schon zum dritten Mal stattgefunden hat, von der Organisation "The Heart Project". 200 Kinder wurden in diesem Jahr fotografiert. Herausgekommen sind rührende Fotos. Dank Bildbearbeitung werden den kranken Kindern Schläuche, Verbände oder andere Krankenhausutensilien nach dem Fotoshooting entfernt. Herausgekommen sind beeindruckende Fotos von glücklichen Kindern. "Unser Ziel ist es, Familien, die es an Weihnachten nicht leicht haben, ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern – zumindest für den einen Tag. Danke an alle Fotografen und Photoshop", erklärt Gründerin des Projekts, Karen Alsop, in einer Pressemitteilung der Organisation.

Vom Shooting bis zur abschließenden Bildbearbeitung: In diesem Video wird gezeigt, wie die Fotos entstehen.

