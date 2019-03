Das Experiment einer Schulklasse in Colorado zeigte, dass Handys eine große Ablenkung im Klassenzimmer sein können. Die Lehrerin testete dies gemeinsam mit ihren Schülern und teilte die Ergebnisse via Facebook.

Die Mathematiklehrerin bat ihre Klasse, ihre Handys auf den Schreibtischen zu platzieren und an einem Experiment teilzunehmen. Jedes Mal wenn die Schüler einen Text oder eine Benachrichtigung erhalten hatten, sollte er einen Strich an die Tafel zeichnen. Innerhalb des 30-minütigen Experiments füllte sich die Tafel schnell mit Markierungen.

Insgesamt 268 Störungen in einer halben Stunde

Das Ergebnis zeigte: Die 23 Schüler erhielten insgesamt 268 Mitteilungen. Davon waren 58 private Text-Nachrichten, 182 Social-Media-Push-Benachrichtigungen und 28 weitere Meldungen – alles binnen der halben Stunde, für die das Experiment angesetzt war.

Die Hillborough County Public Schools aus Florida teilten den Beitrag der Lehrerin auf ihrer Facebook-Seite und stellten die (überflüssige) Frage: "Sind Handys eine Ablenkung im Unterricht?" Hinzu fügten sie die Bitte: "Liebe Eltern, bitte finden Sie einen Weg, den Zugang der Schüler zu diesen Störungen während des Schultags zu blockieren."

Warum gibt die Schule die Verantwortung an die Eltern ab?

Auch in Deutschland ist es in den meisten Familien üblich, dass Kinder mit dem Schulwechsel nach der Grundschule ein Smartphone erhalten. Oft sind weiterführende Schulen nicht zu Fuß oder mit dem Rad erreichbar, sodass die Schüler auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgreifen müssen. Es beruhigt Eltern und Kinder, wenn sie die Möglichkeit haben zu telefonieren, wenn etwa ein Bus oder eine Bahn ausfällt und man sich verspätet. Zudem kommunizieren Kinder in dem Alter bereits intensiv über Whatsapp-Gruppen, das Fehlen eines Smartphones würde sie sozial isolieren.

In Deutschland gibt es jedoch an den meisten Schulen die Regel, dass Handys während des Schultages aus sind. Erst nach Schulschluss dürfen sie wieder in Betrieb genommen werden. In höheren Klassen auch in den Pausen. Bei Zuwiderhandlungen werden die Telefone einkassiert und bleiben – je nach Schule – unterschiedlich lange im Besitz des Lehrers.

Die Hillborough County Public School macht es sich sehr einfach, wenn sie die Verantwortung für die Handys ihrer Schüler während der Schulzeit an die Eltern abgibt. Die unrealistische Forderung, dafür zu sorgen, dass Nachrichten "während des Unterrichts" blockiert werden, zeigt eher ein mangelndes Verständnis für Social Media. Vielleicht kann sich die Handhabung in Deutschland ja als ein Vorbild erweisen? Es wäre so viel leichter umzusetzen!

Quelle: "ABC Action News"