von Jan Sägert Mit einer Gabel in der Steckdose zu bohren, ist nicht nur Unsinn, sondern auch gefährlich. Um neugierige Kinder vor den lebensbedrohlichen Folgen zu bewahren, braucht es nicht viel. Diese Kindersicherungen für Steckdosen gibt es.

So verlockend sie für kleine Kinderhände sind, so gefährlich sind Steckdosen. In Deutschland und den meisten EU-Ländern liegt in de Regel eine Spannung von 230 Volt an. Das reicht locker, um sich ernsthaft zu verletzen. Wichtig: Der gefährliche Strom fließt erst dann durch den Körper, wenn beide Kontakte in den Löchern gleichzeitig berührt werden. Da diese stromführenden Kontakte innenliegend sind, kann Kindern, die mit den Finger in eine Steckdose fassen, zunächst nichts passieren. Kritisch wird es, wenn der Nachwuchs die Steckdose mit Besteck, einer Schere oder einem Kugelschreiber "untersucht". In diesem Fall kann der Stromkreis geschlossen werden und das Kind bekommt einen unter Umständen lebensbedrohlichen Stromschlag.

Um Kinder und Eltern vor solch einem Szenario zu schützen, gibt es Kindersicherungen für Steckdosen. Diese sollten an allen für die Kinder erreichbaren, aber auch an die unerreichbar scheinenden Steckdosen installiert werden. Diese Kindersicherungen versperren die beiden Löcher und lassen sich nur durch einen Stecker oder einen Schlüssel entsichern. Welche Kindersicherungen für Steckdosen es gibt und wo sonst noch Gefahren im Haushalt lauern, klärt der Artikel.

Mavura hat sich darauf spezialisiert, Kinder in den eigenen vier Wänden so gut es geht, vor Verletzungen zu schützen. Die BabyLock Mavura Steckdosenkappen sind zudem kompatibel mit Steckdosen in beliebten Urlaubsländern wie Österreich, Kroatien, Griechenland oder Frankreich. Die BabyLock Steckdosenkappe wird auf die Steckdose gesteckt, verschließt die Löcher und wird mit einem Schlüssel gesichert. Nur mit diesem Schlüssel kann die Steckdose auch wieder betriebsbereit gemacht werden. Neben Steckdosen sorgen auch scharfe Kanten an Möbeln häufig für Beulen am Kopf und viele Tränen. Dieser Eckenschutz aus PVC kann die Schmerzen zumindest lindern.

Auch diese Kindersicherungen passen in alle EU genormten Steckdosen. Sie zu installieren, ist denkbar einfach. Denn sie passen nur in genau einer Position in die Steckdose und verschließen so die Löcher mit den Schutzkontakten. Entsichern kann man die Dosen, indem ein Netzstecker aufgesetzt, gegen den Uhrzeigersinn gedreht und samt Sicherung wieder abgenommen wird. Laut Hersteller verkraften die Kindersicherungen mehr als 1000 dieser Öffnungen. Hier gibt's den Steckdosenschutz im 24er Pack.

Eine Kombination der beiden bereits vorgestellten Kindersicherung ist der Steckdosenschutz von Bachmann. Der Kunststoffeinsatz soll exakt in normierte Steckdosen passen. Beim Entfernen helfen weder spitze Fingernägel noch eine Büroklammer. Nur mit dem mitgelieferten Schlüssel kann die Schutzkappe wieder entfernt werden. Im 10er Pack sind sechs dieser Schlüssel enthalten.

Auch von Reer gibt es Kindersicherungen für Steckdosen. Wie bei allen anderen hier vorgestellten, braucht man fürs Installieren weder Schrauben, noch Kleber oder anderes Werkzeug. Um gängige Schutzkontakt-Steckdosen vor Kinderhänden zu sichern, wird die Reer Steckdosenkappe den kleinen Aussparungen entsprechend in den Zentraleinsatz gesetzt. Fürs Entsichern braucht man einen Netzstecker.

