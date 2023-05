von Jan Sägert Ein gut sortierter Gartenschuppen ist Gold wert. Leider aber eher selten anzutreffen. Zumindest etwas mehr Ordnung kann ein Gartenwerkzeug-Set ins Gerätehaus bringen. Sechs Rundum-Sorglos-Pakete für Gartenbesitzer und Balkonurlauber im Vergleich.

Ordnung ist das halbe Gärtner:innen-Leben. Trotzdem entsteht im Geräteschuppen spätestens mit dem scharfen Start in die Gartensaison häufig binnen Tagen ein mittelschweres Chaos, das bekanntlich nur Genies beherrschen. Wer die nervige Suche nach Unkrautstecher, Gartenschere und Pflanzkelle leid ist, kann sich das Leben mit einem Gartenwerkzeug Set erleichtern. Die kompakten Helferpakete gibt's speziell für den Garten, aber auch etwas abgespeckt mit praktischen Tools für den Balkon und die Terrasse. Fünf Gartenwerkzeug Sets im Vergleich.

1. Jubel-Set Hochbeet Easy & Gartenwerkzeug

Nicht nur sieben (Gartengeräte) auf einen Streich bekommen Hobbygärtner:innen mit diesem Werkzeugset von Garten Pötschke. Damit man mit Harke, Schaufel, Schere & Co. direkt loslegen kann, gibt's ein kleines Hochbeet aus Kiefernholz für den Balkon oder die Terrasse dazu. Nur die passende Erde (z.B. Bio-Hochbeeterde von Neudorff) müssen Sie sich extra besorgen. Denn selbst das Saatband mit einer Pflücksalat-Mischung ist in diesem Rundum-Paket dabei. Neben den drei klassischen Kleinwerkzeugen enthält das Pötschke Gartenwerkzeug Set ein Paar Handschuhe, eine Sprühflasche sowie Kehrblech und Besen. Im Kehrblech ist Platz für das komplette Set. Geeignet ist es für kleinere Beetarbeiten im Garten genauso wie fürs Pflegen eines Hochbeets oder das Bepflanzen von Balkonkästen.

2. TackLife Gartenwerkzeug Set

Affiliate Link -49% TACKLIFE Gartenpflege-Set, 29 in 1 Jetzt shoppen 36,99 € 73,00 €

Einen Geräteschuppen im Miniaturfomat bekommt man mit dem Tacklife Gartenwerkzeug Set. Verstaut werden die kleinen Werkzeuge und Tools in einer Tragetasche mit acht Slots. Und der Inhalt dürfte nicht nur Fans des Gemüsegartens glücklich machen. Mit Gartenschere, Transplantatkelle, Gartengabel, Pflanzer, Unkrautstecher und Pflanzenkelle bleibt auch der Ziergarten in Schuss. Zehn Pflanzenetiketten für etwas zerstreute Schrebergärtner:innen, eine Rolle Gartendraht und die obligatorische Schürze machen die Gartenhandtasche zu einem praktischen Begleiter.

3. WOLF-Garten Gartenwerkzeug-Set

Vier gewinnt. Ein praktisches Quartett der wichtigsten Helfer schickt WOLF-Garten in diesen kleinen Vergleich von fünf Gartenwerkzeug Sets. Die Bypass-Gartenschere darf hier ebenso wenig fehlen wie ein Handgrubber. Um lästiges Moos und Unkraut aus Fugen zu entfernen, zückt man den Fugenkratzer. Schließlich hilft die Blumenkelle dabei, den Balkonkasten, Steingarten oder Blumenkübel farbenfroh zu gestalten. Kurzum: Wer noch nach einem kleinen Geschenk für Gartenfans sucht, macht mit diesem Gartenwerkzeug-Set nichts falsch.

4. Gartenwerkzeug-Set mit Lederhandschuhen

Affiliate Link Gärtner Pötschke Gartenwerkzeug Set Jetzt shoppen 39,99 €

Mit Griffen aus feinem Eschenholz kommen die zwei Werkzeuge dieses eher minimalistischen Gartenwerkzeug Sets von Gärtner Pötschke. Blumenkelle und Handgabel sind aus Edelstahl gefertigt. Praktisch: Sind sie nicht im Einsatz können die Geräte an einem kleinen Lederbändchen aufgehängt werden. Dazu gibt's Arbeitshandschuhe aus Schweinsleder. Also nichts für Veganer. Zielgruppe dieses Gartenwerkzeug Sets sind Hobbygärtner mit Balkon oder Terrasse. Viel mehr als das Bepflanzen von Balkonkästen oder Blumenkübeln ist mit den edlen Geräten nicht drin. Optisch ist man dafür ganz weit vorn dabei.

5. Dewinner Gartenwerkzeug Set

Affiliate Link Dewinner Gartenwerkzeug Set Jetzt shoppen 33,99 €

Die Elf des Tages. Eine besondere Taktik ist nicht nötig, um dieses elfteilige Gartenwerkzeug-Set von Dewinner sinnvoll einzusetzen. Neben dem Sixpack an Kleingeräten fallen hier noch zwei Knieunterlagen fürs Arbeiten am Boden, eine Sprühflasche, ein Paar Handschuhe mit Gartenklauen und eine Rolle Blumendraht (2 Meter) zum Anbinden aus der Tragetasche. Kelle, Schere und Co. sind aus poliertem Aluminium. Die ergonomischen Griffen sollten sich auch in den Händen von Nachwuchsgärtnern wohlfühlen.

6. Toi-Toys Gartenwerkzeug-Set für Kinder

Früh übt sich auch beim Gärtnern wer einmal ein Meister im Säen, Schneiden und Einpflanzen werden will. Für die ersten Buddel-Experimente bietet sich das Toi-Toys Gartenwerkzeug-Set für Kinder an. Die gute Nachricht für alle Eltern: Sämtliche Gartengeräte sind aus Kunststoff – auch die "Baumschere". Die fünf Helfer für kleine Hände kommen in einem Profi-Werkzeugköfferchen, dass die Nachwuchsgärtner locker selbst tragen können. Zum Beispiel zu ihrem ersten eigenen Beet. Für Kinder unter drei Jahren ist das Set noch nichts. Vorschulkinder könnten großen Spaß mit Rechen, Hacke, Schaufel und Harke haben.

