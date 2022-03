Die gesetzlichen Osterfeiertage, also Karfreitag bis Ostermontag, bedeuten in jedem Jahr für Erwachsene und Kinder: vier Tage hintereinander frei. Und obendrein gibt es auch noch Geschenke, die – wenn es das Wetter zulässt – draußen versteckt werden.

An Ostern ist es in vielen Familien Brauch, die Kinder auf "Eiersuche" zu schicken. Diese beinhaltet das Verstecken von süßen Naschereien, festgekochten Eiern (die im Vorfeld bemalt wurden) sowie kleinen Ostergeschenken. Entweder in den eigenen vier Wänden, im hauseigenen Garten oder auch im nahe liegenden Wald. Sinn und Zweck des Ganzen ist es, dass die Kinder ihre Osternester von allein finden sollen. Ein großer Spaß für die ganze Familie, an dem sich die Eltern durchaus beteiligen können. Schließlich dürfen auch Erwachsene an diesem Tag beschenkt werden – denn an Ostern gibt es keine festen Regeln.

Kleine Ostergeschenke für Kinder: Fünf Ideen

1. Kratzelzauber Ostern

Affiliate Link Amazon.de | Kratzelbuch in Ostereiform Jetzt shoppen 9,99 €

In diesem ostereierförmigen Buch warten 20 schwarze Seiten darauf, freigekratzt zu werden. Dazu findet sich ein passender Holzstift im Lieferumfang, der Ihrem Kind als Werkzeug dienen soll. So hat es die Möglichkeit, die versteckten Regenbogenfarben nach Lust und Laune freizulegen, um seine ganz eigenen Kunstwerke an Ostern zu kreieren. Dazu finden sich in dem Kratzelbuch weitere Malanregungen sowie 40 Skizzenseiten, die mit gewöhnlichen Filz- und Buntstiften bearbeitet werden können. Die Altersempfehlung liegt bei fünf bis sieben Jahren.

Hier gibt es das Osterkratzelbuch.

2. Stempelset Ostereier

Für Kinder ab drei Jahren eignet sich dieses süße Stempelset. Es beinhaltet zwölf verschiedene Motive, die sich allesamt um das Thema Ostern drehen – wie zum Beispiel Blümchen, Hasen, Schafe, Karotten, Biene und Küken. Obendrein erinnern die Stempel auch noch optisch an Ostereier. Besonders gut zur Geltung kommen die unterschiedlichen Motive auf weißem Papier, und davon haben die meisten welches zu Hause. Wichtig für Sie zu wissen: Welche Muster Sie am Ende bekommen, wird per Zufallsprinzip entschieden.

Hier bekommen Sie das Stempelset.

3. Lotti Karotti

Ein Klassiker, der nicht nur an Ostern für leuchtende Kinderaugen sorgt: Lotti Karotti ist ein beliebtes Spiel aus dem Hause Ravensburger, das schon über fünf Millionen Mal verkauft wurde. Es richtet sich (laut Hersteller) an junge Kinder zwischen vier und sieben Jahren, kann aber auch mit älteren Geschwistern oder den Eltern gespielt werden. Und darum geht es: Hier laufen Hasen um die Wette – und wer als Erster im Ziel ist, hat gewonnen. Tückisch an dem Spiel sind die unsichtbaren Löcher, in die jeder Spieler plötzlich hineinfallen kann.

Hier gibt es Lotti Karotti.

4. Lego DJ BeatBox

Affiliate Link -60% Amazon.de | LEGO Unicorn DJ BeatBox Jetzt shoppen 7,99 € 19,99 €

Mit einem brandneuen Mix aus Musik und Spielspaß mit Steinen überrascht Lego seine kleinsten Fans in diesem Jahr zu Ostern. Anfang März ging der Music Video Maker "Vidiyo" an den Start. Die Idee: Per Smartphone können Kids sogenannte BeatBits – kleine bunt bedruckte Sammelfliesen – einscannen. Dazu gibt es zunächst sechs verschiedene BeatBoxes zum Bauen mit je einer exklusiven Minifigur, die in der Lego Vidiyo App später zum Bühnenstar einer selbst kreierten Band wird. Den Sound dazu liefert eine umfangreiche Musik-Bibliothek.

Hier gibt es die BeatBox.

5. Conni-Buch mit Fingerpuppe

Affiliate Link Thalia.de | Conni und der Osterhase Jetzt shoppen 9,99 €

Schon seit über 25 Jahren zählt sie zu den beliebtesten Kinderbuchfiguren: Conni ist ein selbstbewusstes Mädchen, die ihren Lesern relevantes Wissen aus dem Alltag spielerisch vermittelt. Dazu zählt natürlich auch das Thema Ostern: In dieser Ausgabe beschäftigt sich Conni mit dem Bemalen von Ostereiern – und dem Osterhasen, an den sie eigentlich nicht mehr glaubt. Dazu passend gibt es in dieser Sonderausgabe eine Hasen-Fingerpuppe aus Plüsch. Das Conni-Pappenbuch ist für Kinder zwischen zwei und vier Jahren geeignet und ein schönes Ostergeschenk.

Hier bekommen Sie das Buch.

Kleine Ostergeschenke für Erwachsene: Fünf Ideen

1. Eierlikör to Go

Affiliate Link Amazon.de | Braunes Eierlikör TO GO | 10 x 25ml Jetzt shoppen 16,99 €

Eierlikör gehört zu Ostern wie Glühwein zu Weihnachten. Warum also nicht mal ein Probier-Paket mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen verschenken? Für den Weg sozusagen, da in jedem Glas nur 25 Milliliter (also ein großer Schluck) enthalten sind. Die in der Magdeburger Börde ansässige Manufaktur stellt den Eierlikör – eigenen Angaben zur Folge – nach dem Rezept der Ur-Großmutter her. Das muss ja schmecken. Aber Achtung: Die kleinen Gläschen enthalten natürlich auch Alkohol.

Hier gibt es das Probier-Set.

2. DIY Blumenstrauß

Affiliate Link Wiesenstrauß Bee Happy Jetzt shoppen 34,99 €

Einen fertig gebundenen Blumenstrauß an Ostern zu verschenken, ist nicht sonderlich kreativ. Allerdings fehlt es zu dieser Jahreszeit meist noch an schönen Wildblumen, die uns zu romantischen Geflechten animieren, die in Eigenregie entstehen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, sich ein Blumen-Set liefern zu lassen, aus dem Sie einen ganz individuellen Strauß basteln können. Darin enthalten sind Rosen und Chrysanthemen, Craspedia und Bartnelken, Gypso und Weidenkätzchen sowie Eukalyptuszweige. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!

Hier bekommen Sie die nötigen Utensilien.

3. Osterbier

Affiliate Link Amazon.de | Osterbier mit Wunschnamen Jetzt shoppen 9,99 €

Trinkt die zu beschenkende Person gerne mal ein kühles Blondes? Dann haben wir das passende Osterpräsent für Sie: eine überdimensionale Dose gefüllt mit dänischem Lagerbier aus der Hasenbrauerei. Das Osterbier fasst einen Liter puren Genuss und hat einen Alkoholgehalt von fünf Prozent. Als Sahnehäubchen auf der Dose kann das Geschenk auch noch personalisiert werden – mit dem Namen der Person, die beschenkt werden soll. Frohe Ostern, Bernd!

Hier gibt es das Osterbier.

4. O-Bunny Vibrator

Bei diesem Häschen mussten wir gleich zweimal hingucken: Ja, es handelt sich tatsächlich um einen Vibrator zum Auflegen – und nein, das ist kein Scherz! Das Gerät hat zehn verschiedene Funktionen und soll vor allem Frauen schöne Momente (nicht nur an Ostern) schenken. Es besteht aus medizinischem Silikon, ist spritzwassergeschützt und besitzt laut Hersteller zwei leise Motoren. Ein Geschenk der etwas anderen Art, aber dafür nicht weniger kreativ.

Hier gibt es den O-Bunny.

5. Keksausstecher Ostern

Neben dem klassischen Osterlamm werden in vielen Haushalten Kekse an den Feiertagen gebacken – dafür sind nur die richtigen Motive zum Ausstechen nötig, wie etwa Hasen, Karotten, Schmetterlinge, Ostereier, Küken, Lämmer, Osterhasen oder Narzissen. In diesem Set finden sich 15 unterschiedliche Ostermotive aus rostfreiem Edelstahl, die sich perfekt für kleine Ostergeschenke eignen. Da macht das Backen gleich doppelt so viel Spaß.

Hier gibt es die Ausstecher.

