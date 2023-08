In einigen Fällen gibt das Grundstück nicht viel her und der Garten fällt etwas kleiner aus. Wie Sie diesen gestalten können, zeigt der stern

Klein aber fein: So holen Sie das Beste aus Ihrem Garten heraus

Vor allem für Stadtmenschen ist ein Garten ein echtes Privileg. Doch nicht immer fällt dieser dann sonderlich groß aus. In solchen Fällen ist besonderes Gestaltungsgeschick gefragt. Der stern hilft nach.

Nahezu jeder hat doch manchmal Sehnsucht nach einem grünen Rückzugsort. Doch nicht alle sind mit einem ausgedehnten Garten gesegnet. Oft sind die Flächen begrenzt. Man muss etwas kreativ werden, um sich die optimale Outdoor-Oase zu schaffen. Im folgenden Artikel finden Sie Anregungen, wie Sie möglichst viel aus einem kleinen Garten herausholen können.

Die Kunst der Gartengestaltung auf kleinem Raum liegt in der effizienten Raumnutzung. Ein durchdachter Plan kann dabei von Vorteil sein: Beginnen Sie mit einer sorgfältigen Analyse des Geländes. Schaffen Sie sich zuerst einen Überblick über sonnige sowie schattige Plätze. Stellen Sie sich folgende Fragen: Möchten Sie einen dicht bewachsenen Garten? Ist Ihnen eine Rasenfläche wichtig? Sollen viele Freunde und Verwandte Platz finden? Möglicherweise müssen Sie an einigen Stellen Abstriche machen und Prioritäten setzen. Folgende Tipps helfen, bei der Umsetzung platzsparend vorzugehen.

Kleinen Garten gestalten: Vertikale Gärten für maximale Ausbeute

In kleinen Gärten hilft es, in die Höhe zu gehen. Kletterpflanzen an Rankgittern oder Wandgittern schaffen nicht nur eine gemütliche Kulisse, sondern nutzen auch den vertikalen Raum optimal aus. Hängende Pflanzgefäße oder Regale ermöglichen es Ihnen, eine Vielzahl von Pflanzen wie Kräuter, Blumen und sogar Gemüse anzubauen, ohne wertvolle Bodenfläche zu beanspruchen.

Achtung bei der Pflanzenauswahl

Die Wahl der richtigen Pflanzen kann ebenfalls helfen, denn einige können enorm in die Breite gehen und große Flächen des Gartens für sich in Anspruch nehmen. Entscheiden Sie sich für Pflanzen, die sich in Größe und Wuchsverhalten gut anpassen können. Ziergräser, niedrig wachsende Stauden, duftende Kräuter und kompakte Sträucher sind ideal für begrenzte Flächen.

Multifunktionale Möbel und Nutzungskonzepte

In einem kleinen Garten sind Möbel nicht nur ästhetische Elemente, sondern erfüllen auch praktische Funktionen. Klappbare Tische und Stühle ermöglichen es Ihnen, den Raum flexibel zu nutzen und bei Bedarf Platz für Aktivitäten wie Essen, Entspannen oder Arbeiten im Freien zu schaffen. Integrierte Sitzbänke oder erhöhte Pflanzenbeete können auch als Raumtrenner dienen.

Schummeln Sie mit hellen Elementen

Die richtige Beleuchtung und Farbwahl können einen kleinen Garten optisch vergrößern. Heller, reflektierender Bodenbelag und helle Farben an Wänden oder Zäunen reflektieren das Licht und lassen die Fläche größer wirken. Gut platzierte Gartenbeleuchtung schafft eine warme und gemütliche Atmosphäre, die den Garten auch nach Sonnenuntergang nutzbar macht. Wenn sie auf Licht in dunklen Ecken setzen, wirkt die Fläche größer.

Pflegeleichtigkeit und Nachhaltigkeit

Ein kleiner Garten bedeutet nicht zwangsläufig weniger Arbeit. Wählen Sie Pflanzen, die wenig Pflege benötigen und gut zur örtlichen Umgebung passen. Einheimische Pflanzen sind oft an die klimatischen Bedingungen angepasst und benötigen weniger Wasser und Pflege. Mit Regentonnen und Kompostbehältern tun Sie etwas Gutes für die Umwelt.

Ein kleiner Garten kann richtig Spaß machen. Wenn Sie sorgfältig planen und einige Dinge beachten, wird Ihnen selbst der kleinste Raum ganz große Freude bereiten.

