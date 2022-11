Laubrechen sind aktuell das wichtigste und meistbenutzte Gartengerät. Der laue Herbstwind pustet im Oktober und November tonnenweise Blätter von den Bäumen. Die bleiben auf Straßen, Gehwegen und in Grünanlagen liegen. Doch was muss ein guter Laubrechen können?

Meteorologen krönten den Oktober 2022 zum wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Bevor die nebligen und düsteren Wintermonate beginnen, freuten sich viele Menschen über die Temperaturen teils jenseits der 20-Grad-Marke. Kleingärtner und die fleißigen Kolleg:innen der Stadtreinigungen hatten nicht so viel Zeit, die Beine hochzulegen. Denn die Bäume wissen genau, wann die Stunde geschlagen hat. Eichen, Buchen, Ahorn, Birken und viele andere Laubbäume schütteln tonnenweise Blätter ab, die in bunten Farben auf Gehwegen, Straßen, privaten Grundstücken oder Autos landen.

Da sieht zwar eine Zeitlang sehr romantisch aus und bringt vor allem Kindern großen Spaß – sobald das Laub nass wird, kann es aber auch gefährlich werden. Insbesondere für Radfahrer, ältere Menschen aber auch Autofahrer wird der Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen schnell zur Rutschpartie. Kurzum: Das Laub muss zusammengefegt und entsorgt werden. Profis wie Privatpersonen rücken dem Blättermeer in der Regel mit einen Laubrechen (auch Laub- oder Fächerbesen genannt) zu Leibe. Worauf man beim Kauf eines Laubrechens achten sollte, warum die Zinken so wichtig sind und wie Kinder beim Blätter einsammeln helfen können, erfahren Sie im folgenden Artikel.

Material der Zinken: Metall oder Kunststoff?

Die Zinken sind bei Laubrechen das A und O. Mit Metallzinken das Laub auf dem Rasen zusammenzukehren, ist beispielsweise eine eher schlechte Idee. Im schlimmsten Fall reißen Sie mit den scharfkantigen Zinken kleine Furchen in die Grasnarbe und haben neben den Blättern am Ende auch Grasschnitt auf dem Laubhaufen. Greifen Sie bei Laubarbeiten auf Rasenflächen deshalb besser zu Laubrechen mit Kunststoffzinken. Die sind leicht und flexibel und schonen den Rasen.

Auf Gehwegen oder Garageneinfahrten arbeiten dagegen die Rechen mit den Metallzinken effizienter. Sie sind robuster und packen gerade bei nassem Laub besser zu als die leichten Kunststoffzinken, die auf weichen Böden deutlich besser aufgehoben sind.

Laubrechen: Was spricht für Kombi-Systeme?

In vielen Garagen und Schuppen stapeln sich Besen, Spaten, Grubber, Hacke und viele andere Gartengeräte mehr. Seit einigen Jahren bieten verschiedene Hersteller deshalb sogenannte Kombi-Systeme für Gartengeräte an. Das Prinzip ist sehr simpel und folgt dem Motto: Ein Stiel für alles. Ähnlich wie bei den Düsen eines Staubsaugers befestigt man das benötigte Werkzeug über einen einfachen Steckmechanismuss am Stiel und legt los. Wird statt der Hacke später der Laubrechen gebraucht, kann das Werkzeug im Handumdrehen ausgewechselt werden. So spart man nicht nur Geld, sondern auch Platz im Schuppen. Wer also schon einen Stiel mit abnehmbarem Werkzeug nutzt, kann beim Laubrechen auf den Stiel verzichten und zu Kombi-System-Werkzeug greifen. Die gibt es beispielsweise von WOLF-Garten und Gardena.

Schwachpunkt von Laubrechen, die nicht über ein Stecksystem funktionieren, ist in der Regel der Punkt, an dem das Werkzeug mit dem Stiel verbunden ist. Achten Sie beim Kauf darauf, dass beides mit einer ausreichend großen Schraube miteinander verbunden ist. Durch den Druck, der bei Laubarbeiten auf die Zinken ausgeübt wird, können sich zu kleine Schrauben oder Nägel schnell lösen. Der Rechen lockert sich und fällt im schlechtesten Fall irgendwann ab.

Letzter und ebenfalls wichtiger Aspekt beim Kauf eines Laubrechens ist die Arbeitsbreite. Mit einem sehr breiten Laubrechen erwischen Sie in einem Zug zwar viel Laub, ist die Fläche, die Sie von Blättern befreien möchten aber etwas verwinkelt, bleiben Sie mit den Zinken ständig hängen. Für große Rasenflächen und breite Gehwege sind Laubbesen mit einer Arbeitsbreite von bis zu 65 Zentimetern also durchaus empfehlenswert. Ansonsten greift man besser zu kleineren Varianten, die zwischen 35 und etwas mehr als 50 Zentimetern liegen.

Letzter Tipp: Sollten Ihre Kinder Ihnen beim Laub zusammenharken helfen wollen, drücken Sie ihnen am besten einen Laubrechen für Knirpse in die Hand. Die haben einen kürzeren Stiel und eine schmalere Arbeitsbreite.

