Fans von "Der Herr der Ringe" haben diesen Serienstart schon heiß erwartet: Auf Amazon Prime Video startete am 2. September 2022 die neue Serie "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht". Wir verraten, was Sie zum Serienstart wissen sollten, wie Sie die Serie streamen können und welche Gadgets sich für einen gemütlichen Filmabend daheim lohnen.

"Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht": Erste Infos

"Herr der Ringe"-Fans kamen zuletzt vor sechs Jahren in den Genuss neuen Fantasy-Stoffs, als Bilbo Beutlin sie auf eine unerwartete Reise mitnahm. Kurz darauf, nämlich 2017, kündete Amazon an, an einer Serie zu J.R.R. Tolkiens Geschichten zu arbeiten. Fünf Jahre später nun endlich die Erlösung für alle, die so lange darauf gewartet haben: Seit dem 2. September 2022 können Sie die ersten beiden Folgen von "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" bei Amazon Prime Video streamen. Staffel eins wird acht Folgen umfassen, die letzte Folge soll am 18. Oktober 2022 veröffentlicht werden. Insgesamt sollen fünf Staffeln geplant sein, die zweite Staffel wurde angeblich schon in Produktion gegeben.

Die Serie spielt 3000 Jahre vor Frodos Reise nach Mordor. Und trotzdem kommen ein paar bekannte Held:innen in der neuen Geschichte vor wie beispielsweise die Elbin Galadriel. "Die Ringe der Macht" dreht sich um Aufstieg und Fall des Insel-Königreichs Númenor und der Elben-Hauptstadt Lindon. Wie bei vielen anderen beliebten Serien-Nachfolgern und Remakes ist es also Geschmackssache, ob sie mit den anderen "Der Herr der Ringe"-Teilen mithalten kann.

So streamen Sie "Die Ringe der Macht" auf Prime Video

Seit dem 2. September 2022 gibt es "Ringe der Macht" exklusiv auf Amazon Prime Video zu sehen. Um die Serie ansehen zu können, braucht es lediglich ein Amazon-Prime-Abo. Wer noch kein:e Abonnent:in ist und zuerst nur reinschauen möchte, um zu sehen, ob so ein Abo langfristig etwas für einen ist, kann es nach 30 Tagen auch wieder kündigen. Da die erste Staffel der neuen "Der Herr der Ringe"-Serie aber acht Folgen haben wird, wird man sie damit nicht zu Ende schauen können – es sei denn, man schließt erst ein Abo ab, wenn die komplette Serie veröffentlicht wurde. Neben "Die Ringe der Macht" gibt es mit einem Prime-Abo natürlich noch viel mehr anzusehen.

Gadgets für den perfekten Filmabend

Wer gern Filmabende veranstaltet oder den Start der neuen "Der Herr der Ringe"-Serie für einen solchen Anlass nutzen möchte, kann sich daheim mit den passenden Gadgets auch das passende Kinofeeling schaffen. Die Ideen eignen sich übrigens auch prima als Geschenk-Inspiration. Folgende Anschaffungen können sich lohnen:

Beamer

Für echtes Heimkino-Gefühl ist ein passender Beamer natürlich unumgänglich. Praktisch: Die tragbare Variante lässt sich auch prima mal an einem anderen Standort verwenden und bietet viele praktische Kniffe.

"Der Herr der Ringe"-Filme

Für einen kompletten "Der Herr der Ringe"-Abend hat Amazon passenderweise bis zum 11. September einige Angebote parat und die Filme der Serie reduziert. Unter dem Motto "Couchella" hat der Online-Riese noch mehr passende Filme im Angebot.

Popcornmaschine

Eine nette Idee für einen besonderen Filmabend ist auch eine Popcornmaschine. Sie sorgt für den richtigen Kino-Geruch und bringt zudem noch einen gewissen Spaßfaktor mit.

