Die Bayrische Küche ist ja in ganz Deutschland bekannt! Immer unter Adjektiven wie deftig, traditionell und bodenständig. Alle denken an Schweinsbraten mit Knödeln, Kasspatzen und Dampfnudeln. Und an dicke Bayern mit großen Bäuchen namens Sepp oder Hans und Mädels mit strammen Wadln, mächtig "Holz vor der Hütt'n", die Resi oder die Maria.

Die Resi steht schon in der Früh auf und melkt die Kiah hinterm Haus, damit's am Hansi, wenn er vom Frühschoppen kommt, deftige Rohrnudel mit Vanillesoße machen kann, die er nach dem Tiroler Gröstl und vor dem Kuchen essen kann. So ungefähr.

Bayrische Gerichte, die es TATSÄCHLICH auch in Bayern gibt

Schweinsbraten mit Kartoffel- und Semmelknödel

Das ist ein Essen, das es üblicherweise nur noch bei der Oma oder der Mama gibt. Und die macht das dann extra, weil sie weiß, dass die jungen Leute das im Restaurant nicht bestellen und nicht die Muße haben, den Braten selbst zu machen. Außerdem schmeckt bei der Oma sogar der Schweinebraten gut. Zweierlei Knödel deshalb, weil es zweierlei Fraktionen gibt. Entweder Kartoffel- oder Semmelknödel. Ist wie schwarz oder weiß – dazwischen gibt's nix. Kartoffelknödel werden auch gerne die evangelischen Knödel genannt. Semmelknödel die katholischen. Damit alle zufrieden sind, werden beide Sorten gemacht.

Semmelknödel werden im restlichen Deutschland immer so hoch gelobt, dabei ist es das einfachste Gericht der Welt. Trockene Semmeln dünn aufschneiden, warme Milch und Ei drüber. Bissl Salz, Petersilie und Muskat. Knödel formen und für 20 Minuten ins heiße Wasser schmeißen. Das war's. Ich versteh' den Hype darüber nicht. So was mache ich, wenn ich am Sonntagabend feststelle, dass ich nix Kochbares mehr im Haus habe.

Schnitzel mit Kartoffelsalat

Das Traditioinsgericht, wenn der 27-jährige Bub heimkommt, weil er das in der Grundschulzeit so gern gegessen hat. Keiner kann das Schnitzel so gut wie die Mama und den Kartoffelsalat eh nicht (der Geheimtipp ist warme Brühe, Zeit und rühren, rühren, rühren).

Gröstl!

A Gröstl ist in Wirklichkeit ein Resteessen. Alles, was weg muss, kommt da rein. Die Kartoffeln, die schon kleine Triebe haben, die lätschige Paprika, das Ei, das morgen abläuft, sowie die einundhalb Wiener, die noch traurig im Kühlschrank liegen. Paar Kräuter drüber, fertig. Dafür brauchen's, glaub ich, ned extra nach Bayern fahren.

Weißwürscht

Der Klassiker! Wird bei uns wirklich noch oft gegessen und auch wirklich immer mit Breze und süßem Senf. Immer in der Kombination! Das ist wie beim Sterne-Koch – man braucht alle Komponenten, aber dann ist es ein Gedicht. Man isst die Weißwürscht immer vor zwölf. Dieses Klischee stimmt. Das hat aber einen Grund. Wir lassen das Frühstück aus, essen die Weißwürscht gegen halb zwölf, nehmen dann einzig ein leichtes Abendessen zu uns und werden überaschenderweise nicht fett, weil wir nur zwei Würscht und eine Breze essen.

Es gibt auch Ausnahmen. Neulich war mein Bruder bei mir eingeladen und ich hab ihn gefragt, wie viel Weißwürscht er mag. "Sechs", hat er traurig gesagt und die Flügel hängen gelassen. "Mehr erlaubt mei Frau ned ..."

Kaiserschmarrn

Kann hier jede Mutti, weil da die Brut extrem drauf steht. Es gibt zwei verschiedene Varianten. Die, die den Eischnee nicht aufschlagen, dann wird der Schmarrn eher fest und nicht so hoch. Und die mit aufgeschlagenem Schnee, da wird der Schmarrn ganz luftig und hoch. Es gibt ganze Generationen, die sich um die beste Zubereitungsweise gestritten haben! (Eischnee aufschlagen! Unbedingt!! Glauben Sie mir!)

Bayrisches Essen, das es üblicherweise NICHT in Bayern gibt

Bayrisches Hendl

Sorry, aber wir holen hier alle unsere fertigen Hendl beim Türken, der Döner und Hendl am Spieß grillt und neben dem Aldi steht. (Mein Sohn nannte ihn immer "den Hendler".)

Bayrischer Apfelkuchen

Ist einfach ein "gedeckter Apfelkuchen". Den gibt’s überall in Deutschland. Wir schreiben halt einfach bayrisch drauf und hauen Puderzucker drüber.

Pichelsteiner

Hat einfach gar nix mit Bayern zu tun.

Ochensschwanzragout

Siehe oben.

Kasspatzen

Die kommen aus Schwaben. Das ist woanders. Schwaben fängt hinterm Peißenberg an und jeder, wirklicher jeder echte Oberbayer wird mir Recht geben!

Rohrnudel, Dampfnudel, Zwetschgennudel, Germknödel, Buchteln, Hefenudel usw.

Sorry, aber ich kenn jetzt ehrlich gesagt keinen, der so was zu Hause macht.

Bayrische Schinkennudeln

Ich habe keine Ahnung, was an "Bayrischen Schinkennudeln" anders ist als an normalen Schinkennudeln, aber vielleicht kann mir das ja mal irgendwann irgendjemand erklären.

Wir sind hier überhaupt gut darin, das Essen sprachlich gut zu verpacken! Großmutters Butterschnitzel hört sich halt besser an wie "Schnitzel Wiener Art". Und "Knödel mit frischen Wald-Rahmschwammerl" klingt besser als "Kloß mit Pilzen". Wir beschreiben alle Gerichte mit schönen Adjektiven wie: urig, griabig, aus'm Woid, traditionell, rahmig, luftig, deftig und wenn die Kreativität leidet, überback ma's einfach mit Bergkas! Außerdem fügen wir einfach auf jeder Speisekartenseite eine glückliche Kuh/Kälbchen/Fucki (kleines Schwein) auf einer grünen Wiese ein, dann schaut alles gleich viel besser aus. Außer für die Vegetarier, aber man kann's halt ned allen recht machen.

Gerichte, die es mal TATSÄCHLICH in Bayern gab, die aber nur noch die Alten essen (die ganz, ganz Alten)

Kesselfleisch (Innereien und fette Fleischstücke, zusammen in einem Sud gekocht)

Pressack (gepresste, gekochte Fleischstücke in Gelee)

Rinderzunge

Leber- und Blutwürscht

Schweineschmalz

Gepresster Kalbskopf (Ich bin hier geboren, aber ich finde den Namen des Gerichts so schlimm, dass ich nie nachgefragt habe, was das wirklich ist. Ich will gar nicht drüber nachdenken.)

Klischees, die wahr sind

Apfelkiachal – die machen wir ganz gern. Die werden übers Knie gezogen, damit die Dulle entsteht.

Brotzeit – die gibt's, ist aber traditionell das Abendbrot nach 17 Uhr. Man kann z. B. auch tagsüber eine Brotzeit machen, wenn man vielleicht auf einen Berg geht. Das ist aber in diesem Fall auch nix anderes als ein belegtes Brot.

As Schnapsal – weil's so fett war: Jo! Wir hier in Bayern haben ein lockeres Verhältnis zu Alkohol.

As Gräucherte – der geräucherte Schinken wird abends um zehn rausgezogen, wenn man Besuch hat und alle etwas zum Neutralisieren des vielen Alkohols brauchen.

Mein persönlicher Klassiker, den ich mindestens einmal in der Woche mache und mein Mann fährt immer drauf ab: Bayrischer Wurstsalat! Ich verrate Ihnen jetzt das Geheimnis, wie er perfekt gelingt. Das ist eine große Ehre! Also seien Sie stolz! Gute (!) Fleischwurst in gaaaaanz feine Streifen schneiden, ebenso den Emmentaler und die Essiggurken. Wirklich feine Streifen! Öl, guten weißen Essig, Gurkenwasser, Salz, Pfeffer und – Achtung! – 1 Teelöffel süßen Senf gut verrühren und über die Streifen geben. Sie werden es lieben!! Auf jeden Fall Ihr Mann.

Auch wenn Sie es nicht glauben: Es gibt auch gesundes traditionell bayrisches Essen!

Rehrücken, super mager! Genauso wie Hirschgulasch. Zu 100 Prozent nicht aus Massentierhaltung, weil wir's beim Nachbarn kaufen können. Der ist Jäger.

Die Hendl wachsen an den Höfen in der Gegend auf und sind wirklich glücklich! Ich kann das bestätigen – ich war dort! Die sind eigentlich eher frech und nervig, weil sie einem die ganze Zeit provokant auf die Schuhe picken. Unser Metzger schreibt jeden Tag auf die Tafel, von welchem Hof das Rindfleisch heute kommt.

Zur Brotzeit gibt's bei uns immer Radieserl, Paprika, Tomaten, Gurken und Radi. Das Verhältnis Gemüse zu Wurst liegt ca. bei 8 zu 2.

Steinpilzsalat, Krautsalat, Rosenkohl mit Maronen, Selleriepüree, Topfenstrudel usw., alles traditionelle Gerichte, die so gar nicht deftig-bayrisch sind. Das ist eher authentisch.

Übrigens, falls Sie das nächste Mal auf der Hütte überlegen, was Sie essen sollen:

Tiroler Gröstl, 540 kcal

Semmelknödel mit Rahmschwammerl, 680 kcal

Germknödel mit Vanillesoße, 740 kcal

Schweinebraten mit Knödel und Soße, 840 kcal und last, but not least

Kasspatzen (Hüttenportion) 870 kcal.

An Guadn!