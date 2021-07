Wer sich auf dem heimischen Balkon eine grüne Oase erschaffen hat, möchte seine Pflanzen auch bei längerer Abwesenheit versorgt wissen. Mit dem richtigen Bewässerungssystem können Ihre grünen Mitbewohner jeden Urlaub überdauern.

Balkonpflanzen müssen an heißen Tagen fast täglich gegossen werden. Selbst wenn Sie nur über ein verlängertes Wochenende verreisen, könnten Ihre Blumen schon nach kurzer Zeit austrocknen. Findet sich kein Mensch in Ihrem näheren Umfeld, der die Pflanzen während Ihrer Abwesenheit regelmäßig gießt, brauchen Sie eine andere Lösung: Mit einem praktischen Bewässerungssystem für den Balkon sollen Sie beruhigt in den (Kurz-)Urlaub fahren können und sich keine Gedanken mehr darüber machen, wer sich um Ihre Blumen kümmert. Gerade wenn Sie über keinen separaten Wasseranschluss auf dem Balkon verfügen, bieten sich hier unterschiedliche Varianten an. Sieben davon werden im Folgenden vorgestellt.

Diese Bewässerungssysteme gibt es für den Balkon

1. Tonkegel für Weinflaschen

Affiliate Link Bio Green Pflanzenbewässerung (4 Stk.) Jetzt shoppen 16,29 €

Ja, Sie haben richtig gelesen – und nein, es sollen natürlich keine vollen Weinflaschen verwendet werden. Für die Bewässerung Ihrer Balkonpflanzen werden leere Flaschen (0,75 Liter) mit langem Hals benötigt, die Sie vor dem Einsatz gründlich ausspülen. Anschließend füllen Sie diese mit Wasser auf und stülpen je einen Tonkegel auf die volle Weinflasche. Danach werden die Flaschen umgedreht und mit dem Kegel vorweg tief in die Blumenerde gesteckt, sodass von dem Ton nur noch der obere Rand zu sehen ist. Dadurch werden Ihre Pflanzen fortwährend mit Wasser versorgt, während Sie ein langes Wochenende oder einen Kurzurlaub woanders genießen. Testen Sie am besten vor Ihrer Abreise einmal, wie lange das Wasser tatsächlich reicht. Dadurch können Sie den maximalen Zeitraum ohne Gießen besser abschätzen, wenn Sie in den Urlaub fahren.

Hier gibt es das Vierer-Tonkegel-Set.

2. Blumenkasten mit Erd-Bewässerung

Affiliate Link -18% Lechuza Pflanzenkübel mit Bewässerungssystem Jetzt shoppen 24,53 € 29,99 €

Dieser UV-beständige Pflanzenkübel eignet sich für den Außen- und Innenbereich. Er besitzt sein eigenes Lechuza-Bewässerungssystem, sodass Ihre grünen Mitbewohner bei Abwesenheit optimal versorgt werden sollen. Das Praktische an dem Blumenkasten ist, dass er keinen separaten Wasseranschluss auf dem Balkon benötigt: Stattdessen füllen Sie einfach nur drei Liter Wasser in das dafür vorgesehene Reservoir, sodass der Kübel die Pflanzen selbstständig versorgen kann. Um Staunässe zu vermeiden, wird ein Wasserstandsanzeiger direkt mitgeliefert. Es gibt auch noch weitaus größere Modelle mit einem Fassungsvermögen von 31 Litern bis zu 42 Litern Wasser, allerdings haben sie auch einen stolzen Preis. Dafür können Sie Ihre Blumen aber auch über einen deutlich längeren Zeitraum allein lassen, wenn Sie in den Urlaub fahren wollen.

Hier bekommen Sie das Bewässerungssystem.

3. Bewässerungskugeln aus Glas

Auch diese einfachen Glaskugeln eignen sich zum Bewässern von Blumen. Sie haben einen Durchmesser von sechs Zentimetern, besitzen einen neun Zentimeter langen Stiel und haben Platz für 75 Milliliter Wasser – dadurch wird schnell klar, dass dieses Bewässerungssystem eher für kleine Pflanzen geeignet ist oder solche, die nicht so oft gegossen werden müssen (wie zum Beispiel Orchideen). Die Kugeln werden zuerst mit Wasser gefüllt und anschließend mit dem Stiel vorweg in die Erde gesteckt – dadurch kommt es zu einer dosierten Bewässerung, die Ihre Balkonblumen laut Hersteller für mehrere Tage mit Wasser versorgen soll. Und noch ein Tipp zum Schluss: Um die Wasserzufuhr zu erhöhen, können Sie natürlich einfach zwei Glaskugeln in eine Balkonpflanze stecken.

Hier gibt es die Bewässerungskugeln.

4. Gardena City Gardening

Affiliate Link -35% Garden Bewässerungsset für 36 Pflanzen Jetzt shoppen 77,99 € 119,99 €

Mit diesem Bewässerungssystem für den Balkon sollen bis zu 36 Pflanzen gleichzeitig mit Wasser versorgt werden können. Möglich wird das durch drei Tropfverteiler mit jeweils zwölf Ausgängen, die – je nach Bedarf – unterschiedliche Mengen abgeben: von 15 über 30 bis zu maximal 60 Millilitern in der Minute. Dadurch können Sie auf die individuellen Trinkbedürfnisse Ihrer Blumen in der Urlaubszeit eingehen. Die integrierte Zeitschaltuhr startet die Bewässerung jeden Tag für eine Minute, sodass Sie ohne Probleme für einen längeren Zeitraum abwesend sein dürfen. Im Lieferumfang enthalten sind ein Transformator, eine Pumpe, drei Verteiler, ein Verteilerschlauch (à neun Meter), ein Tropfschlauch (à 30 Meter), 36 Schlauchhalter und 20 Verschlusskappen.

Hier gibt es die Urlaubsbewässerung.

5. Wasserspender aus Kunststoff und Tonkegel

Affiliate Link Scheurich Bördy XL, Wasserspender (600 ml) Jetzt shoppen 14,99 €

Der sogenannte Bördy wurde aus UV-beständigem Kunststoff hergestellt und besitzt einen wasserdurchlässigen Tonkegel. Er fasst 600 Millimeter Wasser und soll Ihre Balkonpflanzen bis zu elf Tage lang mit Feuchtigkeit versorgen. Das System bedient sich auch hier der Physik. Gießen Sie zuerst Ihre Blumen und stecken Sie den Tonkegel in die feuchte Erde, sodass nur noch der Vogel zu sehen ist. Füllen Sie Bördy mit Wasser auf – und fahren Sie in den Urlaub. Während Ihrer Abwesenheit passiert Folgendes: Wenn die Erde austrocknet, entsteht ein Ungleichgewicht in dem Kegel. Dadurch lässt er das Wasser austreten, bis die Erde wieder feucht genug ist. Von Stiftung Warentest wurde das Bewässerungssystem als Testsieger mit der Note "gut" (1,6) versehen.

Hier gibt es den Wasserspender.

6. Bewässerungssystem für mehrere Pflanzen

Affiliate Link Landrip Bewässerungssystem für 10 Pflanzen Jetzt shoppen 23,99 €

Je nachdem, wie viel Wasser Ihre Balkonpflanzen während einer längeren Abwesenheit benötigen, kann dieses System fünf bis zehn Blumen gleichzeitig versorgen. Auf dem mitgelieferten LCD-Display gibt es drei Programmiertasten, über die Sie einen individuellen Bewässerungszyklus erstellen können. Die Stromversorgung via Batterien reicht – rein theoretisch – für zwei Monate aus, um Ihre Pflanzen täglich für eine Minute zu bewässern. Darüber hinaus können Sie entscheiden, wie viele Stunden oder Tage übersprungen werden. Zudem werden die Pflanzen auch per Knopfdruck direkt bewässert, sodass Sie das Bewässerungssystem auch dann jederzeit nutzen können, wenn Sie zu Hause sind.

Hier bekommen Sie das System.

7. Selbstgießender Blumentopf

Affiliate Link -14% Blumentopf mit Bewässerungssystem Jetzt shoppen 21,86 € 25,43 €

Und noch ein Tipp: Es gibt auch selbstgießende Blumentöpfe in drei unterschiedlichen Größen mit zehn Bewässerungsstufen und Raumtemperatursensor für den Innen- und Außenbereich mit einem separaten Tank, der 1,1 Liter Wasser fassen kann. Laut Hersteller hält der Akku bis zu acht Wochen lang: Der sogenannte Lazy Leaf wurde in der TV-Sendung "Die Höhle der Löwen" (auf VOX ausgestrahlt) der diesjährigen Frühjahrs-Staffel bekannt und von einem stern-Mitarbeiter auf Herz und Nieren getestet. Wie das Produkt in der Praxis abgeschnitten hat, erfahren Sie in dem unten stehenden Link.

Hier bekommen Sie den Blumentopf.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.