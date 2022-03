Sehen Sie im Video: "Bist du glücklich?" – Unternehmer fragt Lieferanten, Kassierer und Straßenfeger nach ihrem Glück.













Sind meine Mitmenschen glücklich? Diese Frage beschäftigt Unternehmer Fredrik Harkort. Auf den Straßen von Berlin fragt er Menschen, ob sie glücklich sind und veröffentlicht die Videos auf seinem Tiktok-Kanal „Tuwasduliebst“. Doch wie kommt man auf so eine Idee?





Die Idee ist entstanden, zwischen den Jahren, also Ende letzten Jahres. Ich bin generell eigentlich ein positiver und optimistischer Mensch und habe aber für mich festgestellt, auch mit dem Jahreswechsel, dass die letzten zwei Jahre schon auch an mir genagt haben. Umgeben von eher schlechten Neuigkeiten und Pandemie und allem, hat mich selbst so ein bisschen runtergezogen. Und ich habe mir dann gesagt: Ich mache mich einfach auf die Suche nach glücklichen Menschen, da muss es doch glückliche Menschen da draußen geben.





Auch wenn auf seinem Kanal ausschließlich glückliche Menschen gezeigt werden, trifft Fredrik Harkort bei seinen Gesprächen auch unzufriedene Leute.





Ich würde sagen, meine Quote ist so: Auf zehn Menschen, die ich frage, sind zwei bis drei glücklich und sieben bis acht nicht glücklich. Da hast du dann auch schon ganz viele Menschen, die auch einfach äußern, dass sie unzufrieden sind, mit Corona, mit der Politik, mit allen möglichen Themen. Das begegnet mir natürlich genauso, aber ich zeige es nicht.





Doch welche Erkenntnis zieht der Unternehmer aus so vielen Gesprächen zum Thema Glück?





Was ich festgestellt habe und was mich persönlich auch so fasziniert: Deswegen sind die Menschen, die ich befragt habe, auch wirklich für mich irgendwie Helden und Vorbilder, weil die allesamt gezeigt haben, mir gezeigt haben, dass man mit so wenig oder mit so wenig materiellen Dingen so glücklich sein kann. Und wenn es ums Glücklichsein geht, eigentlich so die Dinge wie Freundschaft, Familie, Gesundheit, einen guten Job, die sind, die wirklich den Unterschied ausmachen und nicht das, was man vielleicht landläufig denken könnte. Ein dickes Bankkonto, ein großes Auto, Business-Class, irgendwo hinfliegen nach Abu Dhabi. Alles, was wir so auf Instagram gezeigt bekommen, das scheint zumindest für die Menschen, die ich getroffen habe, die Glücklichen, nicht der Grund zu sein, warum sie glücklich sind. Und das finde ich total inspirierend (…) Ich habe schon eine Handvoll von der Kategorie „Schlipsträger“ gefragt. Da habe ich aber bis dato keinen gefunden, der gesagt hat, dass er glücklich ist. Das heißt nicht, dass die alle unglücklich sind, aber zumindest die, die ich bis dato gefragt habe.





Die Menschen auf dem Kanal von Fredrik Harcourt sind glücklich. Doch was ist mit dem Mann, der sich so sehr mit dem Glück anderer Menschen beschäftigt?





Ja, ich bin ein glücklicher Mensch. Und wenn du jetzt fragen würdest, warum, dann würde ich dir sagen: Weil ich eine Familie habe, die mir unglaublich viel Stabilität gibt, mit meinen zwei süßen Mädchen, sechs und acht Jahren alt. Weil ich mich mit meinen 42 Jahren in bester Gesundheit befinde. Und das ist bei mir tatsächlich ganz wichtig, weil ich eine Arbeit machen darf, die ich wirklich liebe. Und in dieser Kombination kann ich sagen Ja, ich bin ein glücklicher Mensch.

