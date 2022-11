Der Dortmunder Kürsat Yildririm alias Chico gewinnt fast zehn Millionen Euro im Lotto. Nun lenkt er mit seinen neuen Luxusautos sein Leben auf die Überholspur.

Chico alias Kürsat Yildririm gewann im September fast zehn Millionen Euro im Lotto. Seit diesem Zeitpunkt scheint der ehemalige Kranführer aus dem Brennpunkt Dortmund-Nord sein Leben auf den Kopf zu stellen. Auf Instagram schreibt er: "Ich habe alles gesehen, das Ghetto und die Creme de la Creme". Inzwischen folgen dem 42-Jährigen auf der Plattform fast 160.000 Menschen, die sich wohl für sein Leben interessieren.

Chico versteckt seinen Reichtum nicht

Nachdem er den Jackpot kassiert hatte, kaufte sich der einstige Kranfahrer zwei Luxusautos – einen Porsche 911 und einen Ferrari – und präsentierte sie in seiner Dortmunder Nachbarschaft. Außerdem soll er mit seiner Freundin Schluss gemacht haben. Gegenüber der "Bild" sagte er, dass er sie sowieso nie richtig geliebt habe. Nun sei er auf der Suche nach einer neuen Frau, mit der er sein Leben teilen und eine Familie gründen könne.

20 Jahre herrschte Funkstille

Zu seinem noch größeren Glück fehlt ihm aber nicht nur eine neue Partnerin, sondern auch die "Familie". Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, hat sich Chico offenbar am Montag mit seiner "Stiefmutter" getroffen, die er 20 Jahre nicht mehr gesehen haben soll. "Ich habe sie schon so lange gesucht und ich hätte niemals aufgehört, bis zu meinem Tod", so Yildirim. Als er 12 Jahre alt war, soll er mit seinem Vater und seinen beiden Brüdern nach Deutschland gekommen sein. Der Vater ging arbeiten und in dieser Zeit soll sich die Nachbarin um die Kinder gekümmert haben. Als die Brüder erwachsen waren, sollen sie ihre leibliche Mutter nach Deutschland geholt haben und der Kontakt zu ihrer Nachbarin abgebrochen sein.

Die "Bild" konnte die Nachbarin ausfindig machen. Bei einem Treffen mit der heute 76-Jährigen seien Chico sogar die Tränen gekommen vor lauter Rührung. Allerdings soll sie für den Lotto-Millionär auch einen wichtigen Rat gehabt haben: Er soll sein Geld nicht verprassen. Aber offenbar hält seine Glückssträhne noch eine Weile an, denn Chico gewann wohl erneut im Lotto. Diesmal waren es 1.700 Euro, die er nach eigenen Angaben sofort wieder in neue Scheine investiert haben soll.

Quellen:Bild, RTL, T-Online