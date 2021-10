Fünf Mal in der Woche mit der vollen S-Bahn ins Büro? Trotz Erkältung zur Arbeit? Das sind nur einige der Dinge, von denen viele Menschen glauben, dass sie das vor Corona unbewusst zum letzten Mal getan haben.

Die Corona-Pandemie hat unser Leben verändert, in vielen Punkten womöglich für immer. Im Netz tauschten sich nun Menschen darüber aus, welche Veränderungen sie auch in die Zeit nach Covid-19 mitnehmen werden. Denn nicht alles, was vor Corona ganz normal war, war auch gut. Auf vieles wollen zahlreiche Menschen gern weiterhin verzichten.

Auf der Online-Plattform Reddit tauschten sich nun Nutzer darüber aus, welche Dinge sie wohl nie wieder machen werden, auch wenn Corona eines Tages keine Gefahr mehr darstellen sollte.

Was wollen Menschen nie wieder tun?

Viele Äußerungen drehen sich um das Thema Arbeit. Der Nutzer "Beraleh" etwa schrieb, er wolle nie wieder "täglich, fünf Mal in der Woche, anderthalb Stunden zur Arbeit pendeln, um dort im Büro zu sitzen, Mails zu schreiben und zu telefonieren". Er sei seit der Pandemie zwei Mal im Büro gewesen und erstaunt gewesen, wie viel Zeit er insgesamt für den Weg und dort vor Ort verschwendet habe. Er arbeite zu Hause effektiver und spare sich die Zeit für den Arbeitsweg. "Apexmisser" schreibt, er werde nie wieder zur Arbeit gehen, obwohl er krank sei. Und Nutzer "Specific-noise123" fügt hinzu, er wolle sich "nie wieder schlecht fühlen, wenn ich mich krank melde".

Die Nutzerin "karenhater12345" schreibt, sie werde nach der Pandemie die vielen Restaurant-Lieferangebote vermissen. "Meine zwei Lieblingsrestaurants haben sich geweigert, Abholung oder Lieferung anzubieten – bis die Pandemie zuschlug. Ich hoffe jetzt sehr, dass sie es nicht wieder beenden. Ich liebe das Essen, aber freue mich, es mit der Familie zu Hause essen zu können, ohne einen Haufen fremder Menschen um uns herum." Und "eDgAR" wünscht sich: "Ich möchte, dass kontaktlose Lieferung auch weiterhin eine Option ist!"

Arbeitsplatz und Hygiene

Auch was persönliche Hygiene und Nähe zu anderen Menschen angeht, haben sich während der vergangenen zwei Jahre wohl dauerhaft neue Regeln eingebrannt. "Ich bin auf jeden Fall sehr vorsichtig, was ich anfasse und wem ich näherkomme. Wenn ich draußen unterwegs bin, halte ich mich von anderen fern und fasse so wenig wie möglich an", sagt Nutzer "karmagod13000". Und "Peach_is_sweet" erklärt: "Ich werde vermutlich die lebenslange Angewohnheit haben, jedesmal meine Hände zu desinfizieren, wenn ich mich in mein Auto setze, und sie zu waschen, sobald ich mein Haus betrete. Nicht, dass ich mir früher nicht die Hände gewaschen hätte – aber jetzt achte ich definitiv mehr darauf und mache es öfter."

Andere Reddit-Nutzer reflektieren vor allem ihren vollgepackten Terminplan vor der Pandemie – und wollen nicht dorthin zurück. "Ich hatte einen Pausenlos-unterwegs-weiter-weiter-weiter-Terminkalender. Jetzt verstehe ich, warum ich ständig so frustriert war. Ich war komplett ausgebrannt und hatte nie Zeit für mich. Ich sage nie wieder so vielen sozialen Aktivitäten, Terminen von der Arbeit oder anderem Kram zu. Ich kann mir nicht vorstellen, mich je wieder so zu zerreißen", schreibt etwa "charrosebry". Und "insecure-potato" sagt: "Das Nachtleben. Diese Pandemie hat dafür gesorgt, dass ich am Freitagabend lieber zu Hause bleibe und nichts tue. Keine Verpflichtung, mit Freunden wegzugehen. Keine FOMO. Nur ich, die ganze Nacht Games zocken und morgens ohne Kater aufwachen."

Quellen: Reddit