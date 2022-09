Es gibt Ecken, in die kommt auch die beste Aufstecktülle von Staubsaugern nicht, so mache Ritze in Backofentüren zum Beispiel. Die Lösung ist simple: Man baut sich die flexible Tülle einfach selbst - mit der Pappe einer leeren Klopapierrolle. Einfach die Papprolle auf das Staubsaugerrohr stecken und die Rolle entsprechend der Ecke formen , in der man saugen will.