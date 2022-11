von Eugen Epp Der elfjährige Yusuf Shah beeindruckt durch seine Intelligenz: In einem IQ-Test kam er auf 162 Punkte – den höchsten erreichbaren Wert. Er begeistert sich besonders für Mathematik.

Yusuf Shah ist zwar erst elf Jahre alt, doch schon jetzt ist der Junge aus der englischen Stadt Leeds ein Genie. Er verfügt über einen überdurchschnittlichen Intelligenzquotienten (IQ), der Berichten zufolge sogar die großen Köpfe des 20. Jahrhunderts übertrifft. Laut "Yorkshire Evening Post" kommt Yusuf beim IQ-Test auf 162 Punkte – den höchsten erreichbaren Wert. Angeblich sollen sogar große Wissenschaftler wie Albert Einstein oder Stephen Hawking lediglich einen IQ von 160 gehabt haben.

"Alle in der Schule halten mich für sehr klug, und ich wollte schon immer wissen, ob ich zu den besten zwei Prozent der Testteilnehmer gehöre", erzählte der Sechstklässler der "Yorkshire Evening Post". Beim Test übertraf er die Erwartungen sogar noch: Mit seinem Ergebnis gehörte er zu den besten ein Prozent.

Er gab sich nicht einmal besonders viel Mühe

Dabei hatte Yusuf Shah sich bei seinem IQ-Test noch nicht einmal besonders angestrengt. In einem bestimmten Teil des Tests hat man drei Minuten Zeit, um 15 Fragen zu beantworten. Yusuf verstand allerdings 13 Minuten – und ging dementsprechend entspannt an die Aufgaben heran. Dennoch kam er zu seinem überragenden Ergebnis. Bei dem Test geht es unter anderem um Sprach- und Zahlenkompetenz, Gedächtnisleistung und räumliches Vorstellungsvermögen.

"Es ist schwierig, sich auf den Test vorzubereiten", erzählte Yusufs Vater Irfan Shah der "Yorkshire Evening Post". "Wir haben einfach mit dem weitergemacht, was wir ohnehin getan haben – nichts Besonderes für den IQ-Test." Schon im Kindergarten wurde klar, dass Yusuf extrem intelligent ist. Mit sieben Jahren fiel ihm eine mathematische Regel auf: Wenn man zwei gleiche Zahlen miteinander multipliziert, ist das Ergebnis immer um eins größer als wenn man die Zahlen darüber und darunter miteinander multipliziert. So ergibt acht mal acht 64, sieben mal neun 63.

Yusuf Shah liebt Mathe

Mathe war schon immer Yusufs Leidenschaft. Obwohl sein Sohn alle Möglichkeiten hat, liegt Irfan Shah viel daran, dass der Junge auf dem Boden bleibt. "Ich sage ihm immer noch: 'Dein Vater ist schlauer als du'", so Schah. "Wir nehmen das alles locker. Auch wenn du talentiert ist, musst du hart arbeiten."

Schon jetzt stellt sich natürlich die Frage, wohin der Weg von Yusuf in Zukunft führt. Mit seinem Intellekt stehen ihm alle Türen offen. Die Eltern legen jedoch Wert darauf, dass er möglichst lange mit seinen Altersgenoss:innen zusammen lernen soll. Yusuf selbst hat noch keine konkrete Vorstellung davon, was aus ihm einmal werden soll, erzählt sein Vater: "Wenn man ihn fragt, sagt er immer nur, er will Mathe machen."

