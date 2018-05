„Ich hab drei Rollatoren, ein für jeden Tag, ein für gut und ein falls mal was is.“ Wenige Leute bringen mich so zum Lachen wie Oma.

Kind2 kommt ins Bett

Mann geht aufs Sofa

Kind1 kommt ins Bett

ich gehe in Bett von Kind1

Kind2 kommt in Bett von Kind1

Kind1 kommt aufs Sofa

Mann geht zurück in unser Bett

Ich geh zurück in unser Bett

Kind1 kommt in unser Bett

Kind2 kommt in unser Bett 🙄