Auch wenn die offizielle Karnevalssaison bereits im November letzten Jahres eingeläutet wurde, startet die eigentliche Faschingszeit rund um den Rosenmontag erst im Februar. Wenn Sie noch ein passendes Faschingskostüm suchen, werden Sie hier fündig.

Köln gilt als die Karnevalshochburg schlechthin, was aber noch lange nicht bedeutet, dass in anderen Städten weniger gefeiert wird. Ganz im Gegenteil: Ob Düsseldorf oder Frankfurt, München oder Stuttgart, Hamburg oder Hannover – Fasching wird deutschlandweit zelebriert. Auf der Straße, in der Schule, im Kindergarten und manchmal sogar im Büro. Unter den geltenden Corona-Regeln, versteht sich. Und wie könnte man die Zeit der Narren noch mehr genießen? Sie kennen die Antwort: mit einem Kostüm. Denn es gibt kein anderes Event, das geradezu prädestiniert dafür ist, um für einen Tag in eine andere Rolle zu schlüpfen. Und das Beste daran ist: Sie können alles sein, was sie schon immer mal sein wollten. Das Alter ist egal. Im Folgenden finden Sie Faschingskostüm-Ideen für Groß und Klein.

Faschingskostüm-Ideen für Männer

Dinosaurier

Ganzkörperkostüme sind derzeit voll im Trend. Sie sind in vielerlei Hinsicht praktisch: Das Anziehen dauert nur wenige Sekunden, der Effekt ist dafür umso größer. Besonders hilfreich ist aber, dass die plüschigen Kostüme schön warmhalten – was beim Karnevalsumzug im Freien bei doch recht frischen Temperaturen im Februar nicht zu verachten ist. Obendrein gibt es eine große Auswahl unterschiedlicher Tiermotive. Hier gibt es das Kostüm.

Super Mario

Affiliate Link Super Mario Kostüm Jetzt shoppen 37,43 €

Er zählt zu den populärsten Figuren aus dem Hause Nintendo und ist der Star zahlreicher Videospiele: Super Mario. Der kleine Held hat mit seiner roten Mütze, der blauen Latzhose und seinem dicken Schnäuzer schon längst Kultstatus erreicht. Wie könnte es auch anders sein, gibt es den beliebten Italiener auch als Kostüm – inklusive der wichtigsten Accessoires, die Super Mario immer und überall trägt. Hier gibt es das Kostüm.

Wikinger

Affiliate Link Herrenkostüm Viking Warrior Jetzt shoppen 42,16 €

Passend zur kalten Jahreszeit gibt es für Männer genau das richtige Outfit für die nächste Karnevalsparty: ein Wikinger-Kostüm inklusive Überwurf mit langen Ärmeln, Helm mit Hörnern, Umhang und Stulpen. In gedeckten Tönen gehalten und mit Fell besetzt, wirkt das Faschingskostüm besonders authentisch. Und obendrein hält es einen im Freien auch noch schön warm. Was will man(n) mehr? Hier gibt es das Kostüm.

Obi-Wan Kenobi

Affiliate Link Obi Wan Kenobi Kostüm Jetzt shoppen 75,99 €

Fans der Star-Wars-Saga werden dieses Faschingskostüm lieben: Als Jedi-Meister trägt Obi-Wan eine schlichte Robe, das bekanntermaßen dafür steht, jeden Bürger – und möge er noch so unbedeutend sein – zu schützen. Das Outfit umfasst eine Hose, eine Unter- und eine Obertunika, einen Bauchgurt, einen Gürtel und einen Umhang inklusive Kapuze. Selbstverständlich in den gleichen Farben wie sie einst Obi-Wan Kenobi getragen hat, nachdem er zum Jedi-Meister ernannt wurde. Hier gibt es das Kostüm.

Faschingskostüm-Ideen für Frauen

Fiona

Affiliate Link Shrek Fiona Kostüm Jetzt shoppen 55,28 €

"Des Nachts ist es so, bei Tage ganz anders": Dieser Satz stammt von Fiona aus dem Film "Shrek – Der tollkühne Held". Er umschreibt die Verwandlung der Prinzessin in einen Oger, ausgelöst durch einen bösen Fluch. Das Faschingskostüm umfasst ein Kleid, die Perücke und ein Haarband (sprich die Ohren), sodass Sie sich nur noch grün anmalen müssen, um wie ein echter Oger auszusehen. Hier gibt es das Kostüm.

Captain Marvel

Sie zählt zu den mächtigsten Superhelden, die Marvel jemals erfunden hat: Captain Marvel ist nicht nur eine ausgebildete Elite-Soldatin der Kree-Starforce, sondern besitzt übernatürliche Kräfte und kann fliegen. Obendrein sieht sie auch noch gut aus, vor allem in ihrem maßgeschneiderten Overall samt Gürtel – ein Outfit, das für die Faschingszeit wie gemacht ist. Und in vier verschiedenen Größen erhältlich ist. Hier gibt es das Kostüm.

Zombie

Das Thema mag vielleicht etwas ausgelutscht sein, die Kostüme sind aber immer noch schaurig-schön: Als weiblicher Zombie verkleidet, machen Sie jede Faschingsparty unsicher. Im Lieferumfang enthalten sind die Jacke, ein blutverschmiertes Shirt, die Krawatte und der Rock – die restlichen Accessoires (zum Beispiel die Kniestrümpfe oder Kunstblut) müssten Sie noch ergänzen. Hier gibt es das Kostüm.

Kriegerin

Affiliate Link -27% Römische Kriegerin Kostüm Jetzt shoppen 21,29 € 28,99 €

Statt sexy Kätzchen oder scharfe Krankenschwester stehen in diesem Jahr starke Frauen im Fokus – das gilt auch für die Karnevalssaison. Verkleiden Sie sich doch mal als römische Kriegerin, um Ihre Macht zu demonstrieren. Das Faschingskostüm beinhaltet ein Kleid mit Umhang, Arm-Stulpen und ein Haarband. Die Sandalen und das Schwert können Sie gegebenenfalls noch nachkaufen. Hier gibt es das Kostüm.

Faschingskostüm-Ideen für Kinder

Fliegenpilz

Passend für Kinder ab 36 Monaten, die Pilze lieben: Das niedliche Fliegenpilz-Kostüm besteht aus zwei Teilen: einem weißen Oberteil mit grünen Kleeblättern und einem abnehmbaren Cape mit weißen Punkten. Es ist für Jungs wie Mädchen gleichermaßen geeignet und ein Blickfang auf jeder Karnevalsparty. Hier gibt es das Kostüm.

Weißer Tiger

Affiliate Link Weißer Tiger Kostüm für Kinder Jetzt shoppen 27,39 €

Für ältere Kinder zwischen drei und fünf Jahren eignet sich dieses süße Tigerkostüm aus Textil (100 % Polyester). Im Lieferumfang enthalten ist ein Overall, Handschuhe sowie eine passende Kopfbedeckung. Mit diesem Outfit ist ihr Kind perfekt ausgestattet für jede Dschungelparty. Hier gibt es das Kostüm.

Venus

Die meisten Mädchen lieben es, sich als Prinzessin zu verkleiden. Dafür ist dieses Kostüm geradezu qualifiziert: Für Kinder zwischen zehn und zwölf Jahren geeignet, beinhaltet die Lieferung ein Venuskleid mit glänzendem Kopfschmuck. Für Kinder unter drei Jahren ist das Faschingskostüm aufgrund der Kleinteile nicht empfehlenswert. Hier gibt es das Kostüm.

Rennfahrer

Für Jungs ist natürlich auch ein cooles Faschingskostüm dabei: Mit dem passenden Overall (100 % Polyester) sieht jedes Kind aus wie ein echter Rennfahrer. Im Lieferumfang nicht enthalten ist der Helm – hier können Sie vielleicht aus Ihrem privaten Fundus nachhelfen? Hier gibt es das Kostüm.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.