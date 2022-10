Obwohl er selbst nie verheiratet war, spielen Hochzeiten im Leben von Fotograf Mario Testino eine immens große Rolle. "Wir wuchsen in einem Haus umgeben von den Hochzeitsfotos unserer Eltern auf, und wir liebten es, wenn sie in Erinnerungen an den schönsten Tag ihres Lebens schwelgten", schreibt der 67-Jährige im Vorwort zu seinem neuen Buch "I Love You", das jetzt im Taschen Verlag erschienen ist. Der Bildband ist eine fotografische Hommage an das Thema Hochzeit und zeigt zahlreiche Aufnahmen, die Testino, im Laufe seiner Karriere geschossen hat. Darunter auch Fotos, die bei Hochzeiten von Freunden entstanden sind wie etwa 2011 in Aix en Provence, als die französische Schauspielerin Joséphine de La Baume den Musikproduzenten Mark Ronson heiratete. 2018 ließ sich das Paar allerdings wieder scheiden. Ronson ist inzwischen mit Grace Gummer, der Tochter von Schauspielerin Meryl Streep, verheiratet.

