Geschenke für die Liebsten wählt man mit Bedacht aus, schließlich soll das Präsent von Herzen kommen und dem Beschenkten gefallen. Welche Geschenke sich für die eigene Oma eignen, sehen Sie hier.

Geschenkideen gibt es wie Sand am Meer. Aber wie wählt man eigentlich das richtige Präsent aus? Das kommt ganz darauf an, wer von Ihnen beschenkt wird. Das Geschenk sollte zum Beschenkten passen und von Herzen kommen. Wer gut zuhört, hat wahrscheinlich schneller eine Idee für ein langersehntes Geschenk, wer hingegen noch auf der Suche nach schönen Geschenke für die ältere Generation ist, könnte hier fündig werden. Folgende Geschenkideen eignen sich für die eigene Oma.

Weihnachtsgeschenke für Oma

Das Weihnachtsfest ist normalerweise für viele Familien das Ereignis im Jahr, um in großer Runde zusammenzukommen und gemeinsam Zeit zu genießen. Dieses Jahr sind die Umstände allerdings anders und so müssen auch die Geschenkideen neu gedacht werden. Hier finden Sie eine passende Auswahl.

Gruß aus der Ferne

2020 sieht das Weihnachtsfest für viele Familien anders aus als gewohnt. Angehörige müssen auf die Nähe und Besuche bei Ihren Liebsten verzichten. Das betrifft insbesondere ältere Generationen. Ein schöner Kartengruß zu Weihnachten oder auch zur Adventszeit zeigt, Sie denken an Ihre Liebsten. Für den Gruß aus der Ferne kann es etwas Besonderes sein, wie diese weihnachtliche 3-D-Karte.

24 kleine Botschaften

Affiliate Link -16% Amazon.de: Villeroy & Boch Premium Porzellan Jetzt shoppen 58,45 € 69,90 €

Liebevolle Worte müssen sich nicht auf eine Weihnachtskarte beschränken. Im Alltag sagt man den Lieben meistens zu selten, was man für sie empfindet, welche Eigenschaften man besonders schätzt oder welche Fähigkeiten man bewundert. Zeit, das zu ändern und Ihrer Oma zu Weihnachten 24 kleine Botschaften zu schenken. Überlegen Sie sich, welche Dinge Sie sonst vielleicht nicht sagen, weil sie im Alltag zu kurz kommen und schreiben Sie diese auf. In einer weihnachtlichen Dose können Sie die persönlichen Nachrichten überbringen. Diese Dose aus hochwertigem Porzellan lässt sich anschließend ideal zur Aufbewahrung und auch als Dekoelement verwenden.

Anregende Gespräche

Affiliate Link Amazon.de: Erzähl mal! Das Familienquiz Jetzt shoppen 7,99 €

Wer an Weihnachten beisammen sein kann, könnte sich an diesem spannenden "Familien-Quiz" versuchen. Oder stellen Sie im Alltag Fragen wie "Gibt es in eurer Familie eine berühmte Persönlichkeit" oder "Was hast du von Oma und Opa gelernt"? Insgesamt bietet das Quiz 110 unterhaltsame wie persönliche Fragen, die Familien zu neuen Gesprächsthemen anregen.

Digital zusammen sein

Affiliate Link Amazon.de: Fire HD 10-Tablet│10,1 Zoll Full HD-Display Jetzt shoppen 146,20 €

Zum Glück gibt es heutzutage zahlreiche Optionen, digital zusammenzukommen. Natürlich ersetzt das keine innige Umarmung oder ein schönes Gespräch an der weihnachtlichen Tafel, aber es kann in diesen Zeiten gegen die Einsamkeit helfen. Besonders einfach lassen sich Tablets bedienen, denn die Touch-Technik ersetzt klassische Tastaturen und erleichtert die Handhabung. Achten Sie beim Kauf unbedingt darauf, dass der Bildschirm groß genug ist. Weitere Kauftipps für Senioren-Tablets finden Sie außerdem in diesem stern-Artikel.

Wellness-Geschenke

Zu Weihnachten ist das Wetter in der Regel kalt und nass, ob Schnee oder Regen, der Winter lädt dazu ein, gemütliche Zeit in den eigenen vier Wänden zu verbringen. Alles, was diese Zeit noch angenehmer macht, ist daher ein passendes Geschenk für Ihre Oma. Das könnten zum Beispiel Badeöle oder ein Massagekissen für zu Hause sein. Angenehm sind solche Geräte, die zusätzliche eine Wärmefunktion besitzen, denn Wärme entspannt die Muskulatur zusätzlich.

Nostalgische Geschenkideen für Oma

Mit diesen Geschenkideen können Sie gemeinsam in Erinnerungen schwelgen.

Fotoalbum selbst gestalten

Im Laufe eines Menschenlebens gibt es viele besondere Ereignisse, ob die Geburt der eigenen Kinder, der Enkelkinder oder ein Jubiläum. Es gibt zahlreiche Erfahrungen, die erinnerungswürdig sind und mit Fotos und Videos lebendig gehalten werden können. Der Klassiker ist das Fotoalbum mit einer kleinen fotografischen Zeitreise der letzten Jahre. Ein Fotoalbum zum selbst gestalten eignet sich am besten zum gemeinsamen durchblättern.

Kreative Fotobox

Eine Überraschungsbox besteht aus mehren Schichten, die sich nach und nach entfalten lassen. So gibt es für die Beschenkte immer etwas Neues zu entdecken. Die kreativen Boxen sind ideal, um individuelle Präsente zu gestalten und gemeinsam beim Auspacken in Erinnerungen zu schwelgen.

Erinnerungen im Kalender

Omas freuen sich besonders über neue Bilder der Liebsten. Fotos lassen sich nicht nur im klassischen Album oder in der kreativen Überraschungsbox überreichen, sondern auch in einem selbst gebastelten Kalender. So hat Ihre Oma jeden Monat neue Motive zum Anschauen. Außerdem eignen sich die Kalender auch optisch als Hingucker zum Aufhängen.

Personalisierte Geschenke für Oma

Es gibt eine ganze Reihe von Geschenken, die sich personalisieren lassen, darunter Tassen, Taschen oder Kissenbezüge. Folgende Ideen haben Sie eventuell noch nicht gesehen.

Brillenetui

Affiliate Link Amazon.de: Brillenetui mit Brillenputztuch Jetzt shoppen 17,90 €

Es ist nicht unbedingt eine Frage des Alters, aber häufig tragen Großeltern eine Brille. Um Schäden an der Brille zu vermeiden und sie nicht zu verlieren, eignen sich praktische Brillenetuis. Umso schöner, wenn Ihre Oma ein personalisiertes Etui von Ihnen als Präsent erhält.

Handgemachte Seife

Affiliate Link Amazon.de: Seife mit Rosenduft Jetzt shoppen 11,90 €

Noch origineller ist diese handgemachte Seife mit dem Aufdruck "Lieblingsoma". Die Seife soll nach Rosen duften.

Frühstücksbrettchen

Affiliate Link Amazon.de: Frühstücksbrettchen aus Holz mit Gravur Jetzt shoppen 12,99 €

Es ist eines der klassischeren Geschenke, aber trotzdem eine schöne Idee. Das Frühstücksbrettchen mit dem Aufdruck "Für die beste Oma aller Zeiten", dürfte beim täglichen Frühstück am Morgen für Freude sorgen.

Geschenke für Oma zum Geburtstag

Zum Geburtstag ist die Auswahl an Geschenken groß, hier finden Sie verschiedene Ideen.

Teeblumen

Tee-Liebhaberinnen kennen sich wahrscheinlich schon bestens aus und haben Ihren Lieblingstee bereits gefunden. Gar nicht so leicht, Tee-Kennerinnen noch zu überraschen. Diese Teeblumen sorgen aber für einen schönen Hingucker. Am besten schenken Sie Ihrer Oma zu den Teeblumen eine passende Glasteekanne. So kann sie den Tee beim Erblühen beobachten.

1.000 Teile Puzzle

Affiliate Link Amazon.de: Ravensburger | Klimt: Der Kuss | 1000 Teile Jetzt shoppen 19,10 €

Zum Puzzeln braucht es Geduld, Geschick und Konzentration. Wenn Ihre Oma die Herausforderung liebt und produktiven Zeitvertreib schätzt, könnte Sie an diesem Puzzle mit 1.000 Teilen Freude haben. Das Motiv zeigt das berühmte Kunstwerk "Der Kuss" von Gustav Klimt.

Spannender Zeitvertreib

Affiliate Link Thalia.de: Charlotte Link Ohne Schuld Jetzt shoppen 24,00 €

Ein gutes Buch ist ein Klassiker auf dem Geburtstagstisch und das zurecht, denn Bücher sind zeitlos und immer ein schöner Zeitvertreib. Ein passendes Geschenk für Ihre Oma könnte zum Beispiel ein neuer Krimi sein. Spannende Unterhaltung gibt es aber nicht nur in Buchform und so wäre eine weitere Geschenkidee die erfolgreiche deutsche Serie "Babylon Berlin" in einer DVD-Sammlerbox.

