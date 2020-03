Über Zeiten wie diese werden Bücher geschrieben und Filme gedreht. Irgendwann. Krise, Verwirrung, Angst, Hoffnung und Solidarität. Absurder Alltag. Fragezeichen, Meinungen. Keine Panik machen. Zu Hause bleiben. Doch noch ist die Zeit für Filme oder Bücher nicht gekommen, denn wir erleben diese Realität, die für uns durch das Coronavirus alles verändert.

Wir haben Sie daher gebeten, uns für die neue Podcast-Reihe "Tagebuch der Nation" Briefe zu schreiben. Seitdem erzählen Sie uns, was Ihnen durch den Kopf geht und wie Ihr Alltag aussieht. Es ist ein Projekt zum Anhören für alle, die alleine sind. Und für später, wenn wieder alles normaler ist.

67-jährige Großmutter Carola schreibt einen Brief

Beteiligt hat sich unter anderem die 67-jährige Carola aus Rheinland-Pfalz. Sie richtet sich an alle Hörer des Podcasts: "Als Großmutter von sieben fröhlichen Enkeln plagt mich mehr und mehr mein Gewissen. Ich fürchte, dass die jungen Generationen meinetwegen zu große Opfer bringen müssen. Um meine Gesundheit nicht in Gefahr zu bringen, müssen unsere Kinder und Enkel auf alles verzichten, was zu einem unbeschwerten Arbeits- und Freizeitleben dazugehört, und damit ihre eigene Zukunft wirtschaftlich und sozial gefähren – nur um mich und andere Großeltern nicht mit dem Corona-Virus anzustecken. Ist das nicht zu viel verlangt?"

Sie vergleicht anschließend unsere Gesellschaft mit einer Fußballmannschaft, in der die Jüngeren auch nicht langsamer laufen, wenn ihr Gegenspieler älter und nicht mehr ganz so schnell wie früher ist. Ihrer Meinung nach sei das auch überhaupt nicht notwendig, denn als etwas älterer Spieler würde man sich dann eben auswechseln lassen oder die Mannschaft verlassen, wenn einem die Luft ausgeht. Sie schlussfolgert: "Wenn wir als ältere Generation nicht mehr teamfähig sind, weil gesundheitlich durch Corona gefährdet, so sollten wir uns selbst schützen und zu Hause bleiben, aber nicht dulden, dass die jungen Generationen (...) einen absoluten Stillstand erleiden müssen."

Sie hoffe, dass die jüngeren Generationen schon bald wieder Vollgas geben können: "Ich wünsche mir sehr, dass Kindergärten, Schulen und Universitäten, Geschäfte und Unternehmen sehr bald wieder offenstehen. Und ich wünsche mir, dass wir als Großelterngeneration vernünftig sind und uns selbst schützen. Wir müssen so lange die Öffentlichkeit komplett meiden (...), bis die Auswirkungen des Virus nachlassen."

