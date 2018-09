Hambacher Forst: "Liebe Polizisten, das wird mit ziemlich heftigen Fragen eurer Erben enden"

Wenn die Erben derjenigen sterben, die heute versuchen, mit Gewalt und Allmacht zu verhindern, dass ein kleines Restwäldchen als armseliges Lungenbläschen an einer eh schon ramponierten Lunge der Menschheit Bestand hat, wenn die in ferner Zukunft Sterbenden sich also bei ihren uniformierten Vorfahren bedanken müssen, dass die getan haben, was ihnen andere angeblich vorgeschrieben haben, "weil sie's tun mussten", dann haben diese Opas und Omas gleich mehrfach gelogen.

Als vor Jahren ein Zug von uniformierten Polizist*innen von einem durchgeknallten Vorgesetzten dazu gezwungen werden sollten, demonstrierende Flüchtlinge eine Treppe vor dem Hamburger Rathaus herunterzustoßen, haben die gemeinschaftlich "Nööö!" gesagt und wurden ausgetauscht. Das hat den Demonstranten am Ende nicht geholfen, aber gezeigt, dass es ein sogenanntes Remonstrationsrecht gibt, das schlicht nur angewandt werden muss. Manchmal, so zeigt die Geschichte, sollte man nicht warten, bis die Geschichte einen zeichnet, sondern selbst den Strich ziehen.

Remonstration: Es ist doch gar nicht so schwer

Dafür gibt es im Hambacher Forst gleich mehrere Handlungsebenen. Zunächst ist es selbst für einen Klippschüler [jemanden, der nur das Notwendigste gelernt hat, Anm. d. Red.] ausgemachter Blödsinn, die Abholzung einer jahrtausendealten Vegetation durchführbar zu machen, während in der Hauptstadt gerade darüber verhandelt werden soll, wann aus dem Kohleverbrennungsirrsinn ausgestiegen wird. Der Wald ist das, was die Folgen der Verbrennung darunterliegender fossiler Brennstoffe wieder beatembar machen könnte. Das fällt ihm verdammt schwer, wenn er nicht mehr da ist.

Wem das zu wehleidig und zu hippie ist und wer dem Fortschritt, der in diesem Falle ein Rückschritt ist, nicht im Wege stehen will, der kann sich natürlich mit trumpscher Logik und den Spitzen der RWE für die Rettung der Arbeitsplätze in den Braunkohleflözen und den Brennbuden des Stromkonzerns einsetzen. Der sollte aber mal umgehend die ehemaligen Steinkohlekollegen oder andere Ex-Industriearbeiter befragen, wie lange renditegetriebe Triebtäter diese angebliche Solidarität mit den eigenen Arbeitsbienen praktizieren. Die Antwort wird in diese Richtung gehen: Glaube lieber deinem gesunden Menschenverstand – und der müsste eigentlich sagen, dass Menschenskind zügig die Finger von diesem Teil der Landschaft lassen sollte. Und die Finger von den Menschen, die versuchen, sie zu schützen.

Merkt ihr was?

Spätestens als die merkwürdige Koalition aus glasklaren Neoliberalen und nordrheinwestfälischen Seilschaften der heimischen Unternehmenssümpfe, die sich aus unerklärlichen Gründen immer noch christlich und demokratisch nennen lassen, erklärt, es handele sich nur um die Durchsetzung von Brandschutzverordnungen zur Sicherheit der jungen Waldbesetzer, spätestens dann, Freund und Helfer, hättest du stutzig werden müssen. Besonders gut konnte man die Durchsetzung dieser Sicherheit unlängst in den Fernsehbildern nach der Festnahme einer jungen Aktivistin im Polizeigriff sehen, als ein Polizist ihr zuerst die Brille vom lächelnden Gesicht schlug, um sie dann mit zwei Fingern seiner stahlbehandschuhten Hand in die Augenhöhlen zu stechen und so zu Boden zu bringen. Vermutlich nur, damit sie das polizeiliche Elend nicht zu Ende angucken musste. Ist denn schon wieder Mittelalter? Der Täter, bei seinen Kollegen bekannt und hoffentlich unbeliebt, wird sich ganz sicher mit seinen Erben dereinst diese Bilder angucken müssen und ihre Fragen nicht beantworten können.

Und dann ist da noch die Prüfungsaufgabe für alle Jurist*innen unter den Mitmachern. Derer gibt es eine ganze Menge, auch schlechte. Wieso handelt die Polizei eigentlich in einem Privatwald wie ein Werksschutz? Seit wann werden Brandschutzverordnungen auf Firmengeländen mit Räumfahrzeugen durchgesetzt? Wer zahlt die ganze Räumerei eigentlich und wer gab den Auftrag und wer die Befehle? Und wieso werden fehlende Brandschutzeinrichtungen nicht in einem normalen Verfahren zunächst gegen den Eigentümer des Waldes durchgesetzt, wenn es denn Behausungen sind, rein rechtlich gesehen. Der Eigentümer muss sie dann an seine Untermieter, die er ja jahrelang geduldet hat, weitertragen oder die Behausungen nachrüsten. So ist das üblich.

Wobei, am Rande erwähnt, das Eigentum an Erde, Luft und Wasser eine ziemlich menschheitsunfreundliche Angelegenheit ist. Aber dazu an anderer Stelle sehr viel mehr.

Ja, ihr merkt's doch selber!

Dieses NRW sei doch ein vorbildlicher Rechtsstaat, hört man allenthalben. Kann man Rechtsstaatlichkeit nach Gutdünken aus- und einschalten wie einen Löffelbagger? Als die amerikanische Administration vor Jahrzehnten zehntausende junge Männer irgendwo in Asien ganze Länder entlauben und die Zivilbevölkerung zusammenschießen ließ, fühlte sie sich auch ziemlich sicher, auf der Gewinnerstraße der Geschichte zu sein – ging es doch gegen den Erzfeind der lustigen freien Märkte, deren Anführer ihren Kindern das Soldatenelend ersparten, damit die später mal etwas Vernünftiges werden konnten. Das Ergebnis waren zehntausende traumatisierter älterer Männer, die festgestellt hatten, dass sie schlicht und ergreifend Kanonenfutter gewesen waren. Kanonenfutter mit einer Hundemarke, aber ohne Namen und Identität, kann man an allen Straßenrändern der Veteranenheimat betrachten. Oder sie wurden Präsident, was die Sache nicht besser macht.

Als am Sonntag eine verdreckte junge Frau vor ihrer Ingewahrsamnahme von einem Videojournalisten zu einer Stellungnahme animiert wurde, sah man auch, dass einer der beiden uniformierten Befehlsempfänger sich nach hinten wegdreht, weil ihre Worte ihn erwischten. Weinend und um Haltung ringend versucht sie zu erklären, dass es ihr doch nie nur um sich selbst oder ihre Buddys gegangen wäre. Sondern auch immer um die Polizisten und deren Familien. Weil man einen zukunftsatmenden Wald nicht zweimal abholzen kann. Als der Polizist sich wieder zur Kamera dreht, hat sich sein Blick verändert. Seine Augen wandern im Sekundentakt. Mann, heul doch! Ist doch auch zum Heulen! Vielleicht hat nur bei ihm ein Remonstrationsgedanke Platz gegriffen. Es steht aber zu vermuten, dass mehr Kolleg*innen als nur er heute, morgen und in den nächsten Tagen Fragen ihrer Familien und ihrer Nachbarschaften ausgesetzt sein werden. Es werden in diesen Tagen nicht nur die Atembedingungen der Zukunft verschlechtert, sondern auch Seelen angeritzt – und das bemerkt man häufig erst, wenn die Geritzten alleine sind oder alt, oder beides.

Schöne Scheiße, die ihr euch da zusammenräumt, Freunde der sicheren Straße. Kann man von träumen. Kann doof sein.

Wir müssen nachhaltig denken!

Beim RWE kann man den Strom abbestellen, aber mit euch müssen wir durch die nächsten Jahrzehnte ziehen. Während Teile eurer Kolleg*innen in Chemnitz schwer zähmbaren Vollpfosten dabei helfen, eure eigenen kleinen Brötchenbäcker und zukünftigen Pflegekräfte wegen falscher Herkunft aus dem Land zu vergraulen, lasst ihr euch hier vor einen Pflug spannen, der weder eure Konten noch die der Gesellschaft füllt. Wo eure Kinder aufwachsen sollen, zieht ihr eine Furche zur Atemnot, die mit ziemlich heftigen Fragen eurer Erben enden wird. Versprochen.

Übrigens: Der Natur sind wir ziemlich wumpe, die wird es auch nach uns geben. Wir können nur vorher was tun. Also müssen wir wieder auf die Straße, damit ihr von euren Erben nicht auf die Fresse bekommt. MannMannMann.

Fast hätte ich es vergessen:

Am Montag, den 17.9., heute also, werden wir alle gebeten, zwischen 20.30 und 21 Uhr mal sämtliche Lichter auszumachen und uns mit den Kindern, oder wen man sonst so liebt, hinzusetzen und darüber nachzudenken, in was für einer Welt wir eigentlich leben wollen.

Ist doch mal ein feiner Vorschlag von "Hambi bleibt"!