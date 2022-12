von Eugen Epp Die Influencer Mandy Brobeck und Oskar Ogorkiewicz haben ihren Sohn verloren: Der Junge starb im Alter von nur vier Monaten. Er litt an einer seltenen Krankheit.

Bis zuletzt hatten Mandy Brobeck und Oskar Ogorkiewicz um das Leben ihres Babys gebangt. Am Freitag musste das deutsche Influencer-Paar auf Instagram allerdings die traurige Nachricht verkünden: "Rio war ein besonderes Baby, aber wir müssen euch mitteilen, dass Rio den Kampf leider verloren hat."

Der Junge war gerade viereinhalb Monate alt. Von Geburt an litt er am "Ipex-Syndrom", einer seltenen Autoimmunerkrankung. Die Hoffnung, eine Stammzellenspende könnte ihm helfen, erfüllte sich nicht. "Wir liegen gerade neben ihm, während die Geräte gleich abgestellt werden. Dann wird Rio ein kleiner Engel sein", hieß es in dem Post, mit dem sie den Tod ihres Babys verkündeten.

143 Tage im Krankenhaus

Dabei hatte das Paar, im Netz bekannt als "Healthy Mandy" und "Fitnessoskar" sowie gemeinsam als "Fitnesscouple", noch bis kurz zuvor Optimismus ausgestrahlt. "Jetzt heißt es nur noch darauf warten, bis die neuen Stammzellen es sich bei unserem Sohn gemütlich machen, er wieder anfängt alleine zu trinken und wir nach Hause können, um ihm die Welt zu zeigen", schrieb Mandy Brobeck noch zwei Tage zuvor auf ihrem Instagram-Account (600.000 Follower). Dort hatten sie und ihr Freund sehr regelmäßig über Rios Zustand und die nächsten Behandlungsschritte informiert. Der Kleine verbrachte insgesamt 143 Tage im Krankenhaus und konnte die Klinik kein einziges Mal in seinem kurzen Leben verlassen.

"Dürfen wir vorstellen, der größte Kämpfer aller Zeiten", schrieben Brobeck und Ogorkiewicz am Tag nach dem Tod ihres Sohnes zu einigen Familienfotos. "Danke an alle, die an Rio geglaubt haben und danke an alle, die uns beistehen, diese Zeit auch nur ansatzweise zu überstehen." Zahlreiche andere Influencer:innen und Fans sprachen dem Paar ihr Beileid aus und versuchten, mutmachende Worte zu finden. Jetzt soll geklärt werden, ob das Herz des Babys womöglich transplantiert werden kann.

Auf Youtube posten Brobeck und Ogorkiewicz auf ihren eigenen Kanälen jeweils Videos zu Fitness und Ernährung. Auf ihrem gemeinsamen Kanal "Fitnesscouple" geben sie Einblicke in ihr Paarleben. Seit der Erkrankung ihres Sohnes engagieren sie sich auch verstärkt für Gesundheitsthemen und rufen dazu auf, sich als Stammzellenspender registrieren zu lassen.

Quellen: healthy_mandy auf Instagram / fitnessoskar auf Instagram