Wie stehst du zu diesem Thema? 🤔 Ich finde es sehr schade, dass Frau immer noch total entgeistert angesehen wird, wenn die Aussage lautet "Nein - möchte ich nicht!", gefolgt von Unverständnis 🙈 Bist du dir sicher? Ach, das ist aber schade, das wären so schöne Kinder! Könnt ihr keine bekommen? Du wirst es bereuen! Später wirst du ganz alleine sein! Ach, du hast ja noch ein paar Jahre Zeit - das kommt noch! Kinder machen das Leben erst lebenswert! Ich wollte noch nie Kinder haben, weder als Kind großartig mit Puppen etc gespielt, noch im Teenageralter das Bedürfnis verspürt und auch nicht in meinen 20ern und danach ebenfalls nicht Und weisst du was? Das ist völlig OK! Nichts wofür Frau sich rechtfertigen sollte! Ein NEIN ist Antwort genug, denn es ist mein Körper, mein Leben, meine Zeit Ich habe per se nichts gegen Kinder, im komme im Regelfall sogar sehr gut mit ihnen klar (einige Freunde von mir haben Kinder, die ich auch bis zu einem gewissen Alter habe aufwachsen sehen und Schatzi hat ja auch eine süße Tochter), aber "Mutter Natur" ruft einfach nicht aus mir 🤷‍♀️ Bei einem Neugeborenen nehme ich lieber Abstand, als dass mir die Nippel schwellen, mir Milch einschießen möchte und ich verzückt gurre "oh ist das hüüüübsch..." Ich respektiere jede (Mehrfach)Mutter 🙏 nur möchte ich ebenfalls respektiert werden in meiner Meinung Das bin ich, das ist meine Einstellung und nichts, wofür ich mich rechtfertigen sollte #realfluencer #realtalk #meineentscheidung #meinemeinung #mindset #schwanger #meinleben #meinkörper #fürmehrrealität #lebenundlebenlassen #machdichnichtverrückt #machdeinding