von Eugen Epp Mit 81 Jahren arbeitet Nola Carpenter immer noch in einem US-Supermarkt. Ihr 19-jähriger Kollege konnte das nicht mitansehen – und startete eine überaus erfolgreiche Spendenaktion.

Nola Carpenter ist schon 81 Jahre alt, trotzdem arbeitet sie immer noch. Seit mehr als 20 Jahren jobbt sie in einer Filiale des US-Einzelhandelskonzerns Walmart. Devan Bonagura ist 19 Jahre alt und arbeitet im gleichen Walmart-Markt in New Jersey wie Carpenter. Der 62 Jahre jüngere Mann ist der Grund, warum die alte Dame nun endlich in den wohlverdienten Ruhestand gehen kann.

Bonagura war Carpenter vor einigen Wochen erstmals im Walmart-Pausenraum begegnet. "Sie humpelte und hatte allgemein Probleme beim Laufen", erinnert er sich. Der 19-jährige war schockiert, dass jemand in diesem Alter und mit solchen gesundheitlichen Problemen immer noch arbeiten musste. Er veröffentlichte auf seinem TikTok-Account ein Video mit Carpenter, unterschrieben mit: "Das Leben sollte nicht so hart sein."

Innerhalb kürzester Zeit kam das Geld zusammen

Die Rückmeldungen waren gigantisch. Der Anfang November hochgeladene Clip wurde insgesamt schon mehr als 31 Millionen Mal angesehen. Als Bonagura das Mitgefühl der Community mit Carpenter erkannte, kam er auf die Idee, Spenden für sie zu sammeln – damit die 81-Jährige endlich ihren Job an den Nagel hängen konnte. Über eine Online-Spendenkampagne kamen so innerhalb kürzester Zeit 110.000 Dollar – umgerechnet etwas mehr als 100.000 Euro – zusammen.

Ein Betrag, der für die 81 Jahre alte Dame natürlich einen riesigen Unterschied machte, ihre Probleme aber noch nicht vollkommen löste. Das Geld benötige sie, um die Hypothek für ihr Haus abzubezahlen, vertraute sie Bonagura an. Und um das zu schaffen, müsse sie weiterarbeiten, denn es fehlten immer noch 60.000 US-Dollar. Mittlerweile muss sich Nola Carpenter aber auch darum keine Sorgen mehr machen. Der fehlende Betrag wurde ebenfalls gespendet. Insgesamt waren es 186.000 US-Dollar, also mehr als 175.000 Euro.

81-Jährige setzt sich zur Ruhe – aber erst nächstes Jahr

Allerdings lief die Aktion für Bonagura nicht ganz ohne Gegenwind ab. Carpenter ist nämlich nicht direkt bei Walmart angestellt, sondern arbeitet für ein Unternehmen, das in der Walmart-Filiale Handys verkauft. Trotzdem befürchtete Walmart schlechte Publicity und forderte Bonagura auf, die Kampagne einzustellen und seine Videos zu löschen, behauptete der 19-Jährige. Ansonsten werde die Polizei eingeschaltet. Bonagura aber weigerte sich.

Nola Carpenter kann sich nun nach einem langen Arbeitsleben zur Ruhe setzen, will damit aber noch bis Anfang des nächsten Jahres warten. Zuerst möchte sie ihre Arbeitskolleg:innen noch in der stressigen Vorweihnachtszeit unterstützen.

Quellen: Devan Bonagura auf TikTok / "New York Post" / GoFundMe

