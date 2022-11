Der Dortmunder Lottogewinner Chico ließ sich auf einen Shopping-Trip mit "Luxus-Lady" Claudia Obert ein – sie fand Gefallen an ihm. Wieviel seiner Gewinnsumme jedoch noch vorhanden ist, scheint ihm selbst unklar zu sein.

Kürsat Yildrim, genannt Chico, gelang das Kunststück, durch Lotto-Spielen zum Millionär zu werden. Via Instagram lässt er die Welt an diesem Glück teilhaben. Er zeigt, welches Fahrzeug er nun besitzt, in welchen Lokalitäten er verkehrt und – neuerdings – auch, wie er mit der sogenannten "Luxus-Lady" Claudia Obert einen Shopping-Besuch in Düsseldorf absolviert.

Für den Trip ließen sich Chico und Obert von "Bild" filmen. Zu seinem noch vorhandenen Vermögen von zunächst knapp 10 Millionen Euro erklärte der Lotto-Gewinner dabei: "Was weg ist, sind vielleicht 150.000 Euro". Wie das Portal t-online.de jedoch in diesem Zusammenhang vorrechnet, könne das so gar nicht stimmen: "Allein der Ferrari 488 Pista und der Porsche 911 Turbo S2 dürften das Budget von 150.000 Euro überstiegen haben." Mit diesen beiden Fahrzeugen posierte Chico für Fotos. die er auf Instagram postete und aus denen hervorgeht, dass er beide mit seinem Gewinn bezahlte.

Lotto-Gewinner Chico – Sternzeichen "CASH"

Obert jedenfalls störte sich nicht an dieser kleinen Fehlkalkulation und beschrieb ihr Treffen – ebenfalls via Instagram – mit den Worten: "Schön zu sehen, wie Chico sich freut. Man gönnt es ihm richtig. Ich verbringe den Tag mit dem extrovertierten 10 Mio LOTTO Gewinner! Sein Sternzeichen ist CASH."

Obert begann ihre berufliche Karriere einst im Modehandel. Sie betrieb zwei Boutiquen und kreierte das Modelabel Label "Lean Selling", welches sich auf preiswerte Klamotten mit Luxus-Charme konzentrierte.

Seit mehreren Jahren tingelt sie darüber hinaus durch diverse TV-Shows und gibt öffentlich viel von sich preis. Im Format "Promis unter Palmen" etwa, fiel Obert einst dadurch auf, dass sie durch ihren Alkoholkonsum sämtliche andere Teilnehmer gegen sich aufbrachte.

Quellen: "Bild", t-online.de